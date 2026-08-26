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Avalanche (AVAX)

POSCO iş birliği sonrası Avalanche’da 7,80 dolar direnci öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 POSCO ile bağlantılı blokzincir adımı sonrası $AVAX 7,80 dolar direncine yaklaştı.
  • 📊 AVAX 7,39 dolarda işlem görürken 7,254 dolar ile 6,754 dolar destek olarak izleniyor.
  • 📈 Açık pozisyon büyüklüğü 300 milyon doların üzerine çıkarak oynaklık riskini artırdı.
  • 🧭 Kısa vadeli tahminler 30 Ağustos'a kadar sınırlı yükselişe işaret ediyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Avalanche‘ın yerel varlığı AVAX, son günlerdeki yükselişin ardından 7,39 dolar seviyesinde işlem görüyor. Son 24 saatte yüzde 2,04 gerileyen varlık, buna rağmen teknik açıdan kritik görülen destek ve kırılım bölgesinin üzerinde kalmayı sürdürüyor. Piyasada dikkat çeken başlık ise Güney Koreli çelik devi POSCO ile bağlantılı blokzincir gelişmesi oldu.

İçindekiler
1 Teknik görünümde 7,80 dolar eşiği öne çıkıyor
2 POSCO gelişmesi temel tarafta destek sağladı
3 Kısa vadeli beklentiler sınırlı yükselişe işaret ediyor

Teknik görünümde 7,80 dolar eşiği öne çıkıyor

TradingView günlük grafiğine göre AVAX, Bollinger Bantları orta çizgisi olan 6,754 doların üzerinde hareket ediyor. Üst bant ise 7,802 dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyatın yaklaşık 6,37 dolardan güçlü biçimde yükseldikten sonra geri çekildiği, ardından 7,80 dolar çevresinde dirençle karşılaştığı görülüyor.

Teknik yapıda 7,80 doların aşılması halinde yükseliş görünümü güç kazanabilir. Buna karşılık bu bölgeden yeni bir reddin gelmesi durumunda 7,254 dolar ve 6,754 dolar seviyeleri destek olarak izlenecek. Özellikle 7,254 doların altına sarkılması, kısa vadeli olumlu tabloyu zayıflatabilir.

14 günlük göreceli güç endeksi 62,20 seviyesinde bulunuyor. Bu değer, hareketli ortalaması olan 56,60’ın üzerinde kalırken alıcıların geri çekilmeye rağmen etkisini koruduğuna işaret ediyor. Endeksin aşırı alım bölgesinden bir miktar gerilemiş olması ise ivmenin tamamen kaybolmadığını, ancak önceki kadar güçlü olmadığını düşündürüyor.

Avalanche ekibi, POSCO’nun Intain ve Olea ile birlikte geliştirdiği çözümlerle küresel ticaret süreçlerini zincir üstüne taşıdığını duyurdu.

POSCO gelişmesi temel tarafta destek sağladı

Avalanche tarafından paylaşılan bilgilere göre POSCO, Intain ve Olea’nın katılımıyla blokzincir tabanlı dijital ticaret çözümleri geliştiriyor. POSCO, Güney Kore’nin en büyük çelik üreticilerinden biri olarak küresel tedarik zincirinde önemli bir ağırlığa sahip. Bu nedenle söz konusu adım, Avalanche ağı için gerçek dünya kullanımı bakımından kayda değer bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Mini sözlük: Açık pozisyon, vadeli işlemler piyasasında henüz kapatılmamış toplam sözleşme miktarını gösterir. Bu verideki artış, piyasaya yeni para girişiyle birlikte oynaklığın güçlenebileceğine işaret edebilir.

CoinGlass verilerine göre AVAX tarafında açık pozisyon büyüklüğü 300 milyon doların üzerine çıktı. Bu tablo, hem yukarı hem aşağı yönlü hareketlerin sertleşme ihtimalini artıran bir unsur olarak öne çıkıyor. Temel taraftaki olumlu haber akışına karşın türev piyasalardaki yoğunluk, fiyatın kısa vadede daha dalgalı seyretmesine yol açabilir.

Kısa vadeli beklentiler sınırlı yükselişe işaret ediyor

Coincodex verileri, AVAX’ın 26 Ağustos için 7,42 dolar seviyesine ulaşabileceğine işaret ediyor. Aynı projeksiyonda 30 Ağustos’a kadar 7,41 dolar, 7,40 dolar ve 7,40 dolar seviyeleri öngörülüyor. Bu tahminler, yakın vadede güçlü bir kopuş yerine sınırlı bir yukarı alan bulunduğunu gösteriyor.

7,80 doların üzerinde kalıcı bir hareket, fiyat yapısını güçlendirebilir; buna karşılık bu seviyeden gelecek yeni bir geri dönüş ve 7,254 doların altı, 6,754 dolara doğru daha derin bir düzeltme riskini artırabilir.

Bu görünüm çerçevesinde piyasa katılımcıları hem 7,80 dolar direncini hem de 7,254 dolar desteğini yakından izliyor. POSCO bağlantılı gelişme temel zemini desteklese de teknik göstergelerdeki ivme bir miktar zayıflamış durumda. Bu nedenle kısa vadeli yön açısından fiyatın bu iki seviye arasında vereceği tepki belirleyici olabilir.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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