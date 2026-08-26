BlackRock’tan Bitcoin hamlesi: 25 milyon dolarlık eşik 1 milyona indi

BlackRock, spot Bitcoin ETF’si IBIT için yatırımcıların Bitcoin’i doğrudan ETF paylarına dönüştürebilmesini sağlayan minimum işlem eşiğini 25 milyon dolardan 1 milyon dolara indirdi. Karar, büyük Bitcoin sahiplerinin kripto varlıklarını satmadan düzenlenmiş ETF ürünlerine aktarmasını önemli ölçüde kolaylaştırırken, ABD spot Bitcoin ETF’lerine yönelik güçlü sermaye girişleri de devam ediyor.

“In-kind creation” olarak adlandırılan modelde yatırımcılar BTC’lerini doğrudan teslim ederek karşılığında ETF payı alabiliyor. Böylece Bitcoin’in önce satılması ve elde edilen nakitle ETF satın alınması gerekmiyor. Bu yapı bazı işlem adımlarını ve potansiyel vergi maliyetlerini ortadan kaldırabiliyor.

Benzer bir adım Bitwise’tan da geldi. Şirket, ilgili dönüşüm işlemleri için daha önce 100 milyon dolar olan minimum eşiğini 3 milyon dolara çekti. BlackRock’ın IBIT fonunda bugüne kadar gerçekleştirilen toplam ayni dönüşüm hacmi ise 5 milyar doları aşmış durumda. Bu rakam geçen yıl ekim ayında yaklaşık 3 milyar dolar seviyesindeydi.

Kripto varlık hırsızlığı, saldırılar ve saklama risklerinin gündemde kalması, büyük miktarda Bitcoin’i kendi cüzdanlarında tutan yatırımcıların varlıklarının bir bölümünü düzenlenmiş ETF ürünlerine taşıma seçeneğini değerlendirmesinde etkili oluyor.

Bitcoin ETF’lerine 314 Milyon Dolarlık Giriş

ETF tarafındaki güçlü görünüm günlük fon akışlarına da yansıdı. ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri 25 Ağustos’ta toplam 314,3 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Böylece fonların net giriş serisi yedi işlem gününe ulaştı.

Günün açık ara lideri 284,4 milyon dolarlık girişle BlackRock’ın IBIT fonu oldu. Fidelity’nin FBTC fonuna 15,4 milyon dolar, Grayscale BTC’ye 7 milyon dolar, MSBT’ye 4,5 milyon dolar ve Bitwise BITB’ye 3 milyon dolar giriş gerçekleşti. Diğer ürünlerde net fon hareketi görülmedi.

Ethereum ETF’lerinde de pozitif tablo dikkat çekti. ABD spot Ethereum ETF’leri toplam 179,8 milyon dolarlık net giriş kaydetti. BlackRock ETHA 146,4 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, Fidelity FETH 25,8 milyon dolar ve ETHB 7,6 milyon dolar giriş gördü.

Bitcoin’de Kar Satışı Geldi, Piyasa İştahı Yüksek Kaldı

Bitcoin, önceki yedi günde yaklaşık yüzde 23 yükseldikten sonra yatırımcıların kar realizasyonuna yönelmesiyle 79.000 doların altına geriledi. Sabah saatlerinde yaklaşık 79.000 dolardan işlem gören BTC günlük bazda yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti.

Büyük altcoin’lerin çoğunda da geri çekilme görüldü. XRP yüzde 4’ün üzerinde düşüşle yaklaşık 1,44 dolara gerilerken, haftalık bazda yaklaşık yüzde 45’lik yükselişini korudu. Solana yüzde 3’ten fazla düşerek yaklaşık 97 dolara, Ether ise yüzde 1’in üzerinde kayıpla yaklaşık 2.465 dolara indi. Dogecoin yaklaşık yüzde 5, BNB ise yüzde 2 geriledi.

Buna karşılık orta ve uzun vadeli göstergelerde belirgin bir iyileşme yaşandı. CryptoQuant’ın Bull Score göstergesi yalnızca bir hafta içinde 30’dan 80’e yükseldi. Bu, Bitcoin’in yaklaşık 124.000 dolardan işlem gördüğü 6 Ekim 2025’ten bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu. Takip edilen 10 piyasa ve zincir üstü göstergenin sekizi yükseliş yönünde sinyal verdi.

Bitcoin’e yönelik spot talebin aylık büyüme hızı da Aralık 2025 sonundan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ayrıca Ekim 2025 başından bu yana ilk kez spot ve vadeli işlem piyasalarındaki talebin aynı anda genişlediği belirtildi.

Korkudan Açgözlülüğe Hızlı Geçiş

Piyasadaki toparlanma yatırımcı psikolojisini de hızla değiştirdi. Crypto Fear and Greed Index, 12 Ağustos’ta 27 seviyesindeyken 25 Ağustos’ta 74’e kadar yükseldi. Bu, endeksin 5 Ekim 2025’ten bu yana gördüğü en yüksek seviye oldu. Gösterge 26 Ağustos’ta ise 65’e gerilese de “açgözlülük” bölgesinde kalmaya devam etti.

Endeks temmuz sonundan 19 Ağustos’a kadar her gün korku bölgesinde bulunmuş, 6 Ağustos’ta ise 25 ile aşırı korku seviyesine kadar gerilemişti. Bitcoin’in geçen hafta 68.000 doların altından yaklaşık 80.000 dolara yükselmesiyle birlikte risk iştahı hızla geri döndü.

Bu eğilim daha küçük kripto paralarda çok daha belirgin hale geldi. Dogecoin bir haftada yaklaşık yüzde 24 yükselirken Thinking Cat yüzde 131, CashCat yüzde 113 ve DOG (Bitcoin) yaklaşık yüzde 100 değer kazandı. Düşük likiditeli token’lara yönelik talebin artması, spekülatif risk iştahındaki güçlenmeye işaret etti.

Bununla birlikte 74 seviyesinin piyasa açısından dikkat çekici bir geçmişi bulunuyor. Endeksin en son bu seviyeye ulaştığı 5 Ekim 2025’in yalnızca beş gün ardından piyasada sert düşüş yaşanmış ve kaldıraçlı pozisyonlarda 19 milyar dolarlık rekor tasfiye gerçekleşmişti.

Piyasanın bundan sonraki yönü açısından yatırımcıların odağı ABD’den gelecek ikinci çeyrek büyüme ve temmuz ayı kişisel tüketim harcamaları enflasyonu verilerine ve Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole konuşmasına çevrilmiş durumda. Piyasalarda Fed’in eylül toplantısında politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakma ihtimali yaklaşık yüzde 60 olarak fiyatlanıyor.