Bitcoin için kritik gün: Piyasalar ABD’den gelecek veri yağmuruna kilitlendi

Bitcoin ve kripto para piyasaları 26 Ağustos Çarşamba günü ABD’den gelecek yoğun veri akışına odaklandı. Günün en kritik bölümü Türkiye saatiyle 15:30’da başlayacak. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yakından takip ettiği PCE enflasyonu başta olmak üzere büyüme, tüketici harcamaları, kişisel gelir ve dayanıklı mal siparişleri aynı anda açıklanacak. Günün ilerleyen saatlerinde Fed yetkilisi Tom Barkin’in konuşması, ABD’nin 5 yıllık tahvil ihalesi ve Nvidia’nın bilançosu da riskli varlıklarda oynaklığı artırabilecek gelişmeler arasında bulunuyor.

BEA’nın resmi takvimine göre Temmuz ayına ilişkin Kişisel Gelir ve Harcamalar raporu ile ikinci çeyrek GSYH’nin ikinci tahmini bugün TSİ 15:30’da yayımlanacak. ABD Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Census Bureau da Temmuz dayanıklı mal siparişlerini aynı saatte açıklayacak.

Bitcoin kısa süre önce yeniden 80.000 dolar seviyesinin üzerine çıkarken yatırımcıların makroekonomik verilere karşı hassasiyeti de arttı. Son yükselişte daha düşük tahvil faizleri ve zayıflayan doların Bitcoin’i destekleyen unsurlar arasında olduğu görülmüştü. Bu nedenle bugün özellikle PCE sonrasında ABD tahvil faizleri ve doların vereceği tepki kripto paralar açısından belirleyici olabilir.

PCE Verisi Neden Bitcoin İçin Bu Kadar Önemli?

Günün en önemli verisi PCE Fiyat Endeksi olacak. PCE, Fed’in enflasyonu değerlendirirken özellikle takip ettiği göstergelerden biri olması nedeniyle faiz beklentilerini doğrudan etkileyebiliyor.

Paylaşılan takvim beklentilerine göre yıllık PCE enflasyonunun %3,7’den %3,6’ya gerilemesi, aylık PCE’nin ise önceki -%0,1 seviyesinden %0,1’e yükselmesi bekleniyor.

Enerji ve gıda gibi oynak kalemleri dışarıda bırakan çekirdek PCE tarafında ise yıllık oranın %3,3 seviyesinde kalması, aylık artışın %0,1’den %0,2’ye çıkması öngörülüyor.

Dolayısıyla beklentilerin gerçekleşmesi halinde tablo tamamen olumlu olmayacak. Manşet enflasyonda yıllık bazda hafif bir gerileme beklenirken çekirdek göstergeler fiyat baskılarının devam ettiğine işaret edebilir. Fed’in %2’lik enflasyon hedefi düşünüldüğünde özellikle çekirdek PCE yakından takip edilecek. Güncel değerlendirmelerde de Fed üyelerinin enflasyonun kalıcı şekilde yüksek seyretmesi halinde daha sıkı para politikasının gerekebileceğini düşündükleri görülüyor.

PCE beklentinin altında gelirse, enflasyon baskısının azaldığı düşüncesi güçlenebilir. Böyle bir durumda ABD tahvil faizlerinin ve doların gerilemesi Bitcoin ve diğer kripto paralar açısından destekleyici olabilir.

Buna karşılık özellikle çekirdek PCE’nin beklentileri aşması, Fed’in faizleri uzun süre yüksek tutabileceği veya yeniden sıkılaştırmaya yönelebileceği beklentisini artırabilir. Tahvil faizlerinde ve dolarda yaşanabilecek yükseliş ise Bitcoin ve altcoinlerde satış baskısına neden olabilir.

GDP Verisinde Güçlü Sonuç Her Zaman Bitcoin İçin İyi Değil

Saat 15:30’da ikinci çeyrek ABD GSYH büyümesinin ikinci tahmini de açıklanacak. Paylaşılan takvimde ekonominin çeyreklik bazda yıllıklandırılmış %1,5 büyüdüğü tahmininin korunması bekleniyor.

Normal şartlarda güçlü ekonomik büyüme riskli varlıklar için olumlu kabul edilebilir. Ancak mevcut ortamda kripto piyasası açısından durum biraz daha karmaşık.

GSYH’nin beklenenden belirgin şekilde yukarı revize edilmesi, ABD ekonomisinin yüksek faizlere rağmen güçlü kalmaya devam ettiğini gösterebilir. Bu durum Fed üzerindeki faizleri düşürme baskısını azaltabilir ve özellikle enflasyon da yüksek gelirse tahvil faizlerini yukarı taşıyabilir.

Bu nedenle bugün Bitcoin açısından “güçlü büyüme = kesinlikle olumlu” şeklinde basit bir denklem bulunmuyor.

Tersine GSYH’nin bir miktar zayıf gelmesi, PCE’nin de gerilemesi halinde Fed’in daha sıkı politika izleme ihtiyacının azaldığı şeklinde değerlendirilebilir. Ancak büyümenin çok sert bozulması bu kez resesyon endişelerini artırarak riskli varlıklarda satış getirebilir.

Tüketici Harcamalarında Yavaşlama Bekleniyor

Aynı rapor paketindeki bir diğer önemli ayrıntı ABD tüketicisinin durumu olacak.

Tüketici harcamalarının aylık artışının %0,3’ten %0,1’e gerilemesi, reel kişisel tüketimin ise %0,4 büyümeden %0’a düşmesi bekleniyor. Kişisel gelir artışı beklentisi ise %0,2 seviyesinde bulunuyor.

Beklentilere paralel bir tablo Amerikan tüketicisinin ivme kaybettiğini gösterebilir. Talebin yavaşlaması enflasyon baskısının azalması açısından olumlu kabul edilebilir ve bu yönüyle Bitcoin için destekleyici bir makro gelişmeye dönüşebilir.

Ancak tüketimde beklentilerin çok altında bir sonuç alınması büyümeye ilişkin kaygıları artırabilir. Dolayısıyla burada da piyasaların “ılımlı yavaşlama” ile “ekonomide sert bozulma” arasındaki ayrımı nasıl yorumlayacağı önemli olacak.

Dayanıklı Mal Siparişleri de Aynı Anda Gelecek

ABD dayanıklı mal siparişlerinde aylık %0,5 artış, çekirdek dayanıklı mal siparişlerinde ise %0,6 yükseliş bekleniyor. Önceki çekirdek veri %0,7 seviyesindeydi.

Dayanıklı mal siparişleri şirketlerin yatırım iştahı ve ekonomideki talep hakkında fikir verdiği için takip edilse de kripto piyasası açısından bugün PCE ve GSYH’nin gerisinde kalması beklenebilir.

Özellikle saat 15:30’da çok sayıda verinin aynı anda açıklanması nedeniyle ilk dakikalarda Bitcoin’de sert ve çift yönlü fiyat hareketleri görülmesi mümkün. Örneğin PCE olumlu gelirken büyüme veya tüketim verilerinin beklentileri aşması durumunda tahvil piyasasının hangi veriye ağırlık verdiği belirleyici olacak.

Petrol Stokları Dolaylı Olarak Kriptoyu Etkileyebilir

TSİ 17:30’da EIA’nın haftalık ABD petrol stokları açıklanacak. Paylaşılan beklenti ham petrol stoklarının yaklaşık 1,58 milyon varil artması yönünde. Önceki hafta 4,405 milyon varillik artış açıklanmıştı.

Petrol stoklarının beklentilerden daha fazla artması talebin daha zayıf olduğu algısını güçlendirerek petrol fiyatlarında baskı oluşturabilir. Daha düşük enerji fiyatları enflasyon açısından olumlu olduğundan bu senaryo dolaylı olarak Bitcoin için destekleyici olabilir.

Buna karşılık beklenen stok artışının gerçekleşmemesi veya güçlü bir stok düşüşü görülmesi petrol fiyatlarını yukarı çekebilir. Enerji kaynaklı enflasyon endişelerinin yeniden güçlenmesi tahvil faizleri üzerinden kripto piyasasını olumsuz etkileyebilir.

Fed’den Barkin’in Mesajları İzlenecek

TSİ 18:45’te Richmond Fed Başkanı Tom Barkin bir etkinlikte konuşacak. Barkin’in özellikle enflasyon, büyüme ve faiz görünümüne ilişkin değerlendirmeleri gün içinde açıklanan PCE verilerinin ardından daha da önemli hale gelebilir.

Enflasyon risklerini vurgulayan ve sıkı para politikasının devam etmesi gerektiğine işaret eden açıklamalar dolar ve tahvil faizlerini destekleyerek Bitcoin üzerinde baskı yaratabilir.

Buna karşılık enflasyondaki iyileşmenin ön plana çıkarılması veya ekonomideki yavaşlamaya vurgu yapılması daha güvercin bir mesaj olarak değerlendirilebilir.

5 Yıllık Tahvil İhalesi de Bitcoin İçin Önemli

TSİ 20:00’de gerçekleştirilecek ABD 5 yıllık tahvil ihalesi de yakından izlenecek. ABD Hazinesi’nin takviminde 5 yıllık tahvil ihalesi 26 Ağustos’ta yer alıyor.

Burada ihale faizi ve bid-to-cover oranı, yani gelen toplam talebin satışa sunulan tahvil miktarına oranı önemli olacak.

Tahvillere güçlü talep gelmesi faizler üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir. Bu durum genel olarak Bitcoin gibi faiz getirisi olmayan riskli varlıklar açısından olumlu kabul edilebilir.

Zayıf talep ise yatırımcıların ABD tahvillerini satın almak için daha yüksek getiri istediğini gösterebilir. Tahvil faizlerinin yükselmesi halinde Bitcoin üzerinde baskı oluşabilir.

Gecenin Son Büyük Sınavı Nvidia

Makroekonomik veri akışının ardından piyasanın dikkati Nvidia bilançosuna çevrilecek. Şirketin ikinci çeyrek sonuçları ABD piyasalarının kapanışından sonra açıklanacak ve Nvidia’nın yapay zeka yatırımlarındaki merkezi konumu nedeniyle bilanço yalnızca şirket hissesi açısından değil, teknoloji sektörünün tamamındaki risk iştahı açısından takip ediliyor.

Nvidia’nın beklentileri aşan sonuçlar açıklaması ve güçlü gelecek dönem beklentileri sunması Nasdaq başta olmak üzere riskli varlıkları destekleyebilir. Böyle bir risk-on ortam Bitcoin ve altcoinlere de dolaylı olarak pozitif yansıyabilir.

Zayıf sonuçlar veya beklentilerin altında kalan bir görünüm ise teknoloji hisselerinde satışları tetikleyebilir ve riskten kaçışın kripto piyasasına taşınmasına yol açabilir.

Bitcoin İçin En Kritik Senaryolar

Bitcoin açısından günün en olumlu kombinasyonu, PCE ve özellikle çekirdek PCE’nin beklentilerin altında kalması, tüketimde kontrollü bir yavaşlama görülmesi ve ABD tahvil faizlerinin gerilemesi olabilir. Güçlü bir 5 yıllık tahvil ihalesi de bu tabloyu destekleyebilir.

En olumsuz senaryo ise çekirdek PCE’nin beklentinin üzerinde açıklanması, tüketimin ve büyümenin güçlü kalması ve bunun ardından Barkin’in enflasyona karşı şahin mesajlar vermesi olacaktır. Böyle bir tablo Fed’in sıkı para politikasını daha uzun süre sürdürmesi beklentisini güçlendirebilir ve tahvil faizleri ile dolar üzerinden Bitcoin’i baskılayabilir.

Verilerin beklentilere çok yakın gelmesi halinde ise ilk piyasa tepkisi sınırlı kalabilir. Bu senaryoda yatırımcıların dikkati Barkin’in açıklamalarına, tahvil ihalesine ve gece açıklanacak Nvidia bilançosuna kayabilir.

Sonuç olarak 26 Ağustos, Bitcoin açısından tek bir verinin değil, art arda gelecek makro sinyallerin fiyatlanacağı yoğun bir gün olacak. Özellikle TSİ 15:30’daki ilk dakikalarda açıklanacak PCE ve çekirdek PCE rakamları günün yönünü belirleme potansiyeli en yüksek veriler olarak öne çıkıyor.