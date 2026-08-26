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Kripto Para

Asya’da kripto gündemi ısınıyor: İki ülkeden kritik kararlar

Bilmeniz Gerekenler

  • 🇯🇵 Japonya, hisse senetleri ve devlet tahvilleri için blockchain tabanlı işlem ve mutabakat sistemi geliştirmeye hazırlanıyor.
  • 🇰🇷 Güney Kore, kripto para borsalarında hakim ortakların payını genel olarak yüzde 20 ile sınırlamayı değerlendiriyor.
  • 🏦 Japonya’nın planladığı sistemde, bankaların Japonya Merkez Bankası’ndaki bazı mevduatlarının tokenleştirilmesi öngörülüyor.
  • ⚖️ Güney Kore’de yenilikçi iş modellerine sahip bazı borsalar için yüzde 34’e kadar ortaklık istisnası gündemde.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Japonya, hisse senetleri ve devlet tahvillerinin blockchain üzerinde gerçek zamanlı olarak işlem görmesini sağlayacak yeni bir finansal altyapı için hazırlıklara başlarken, Güney Kore kripto para piyasasına yönelik kapsamlı düzenleme planını şekillendiriyor.

İçindekiler
1 Japonya Hisse ve Tahvil İşlemlerini Blockchain’e Taşımaya Hazırlanıyor
2 Güney Kore Kripto Borsalarında Ortaklık Yapısını Değiştirebilir

Japonya Hisse ve Tahvil İşlemlerini Blockchain’e Taşımaya Hazırlanıyor

Japonya, hisse senetleri ile Japon devlet tahvillerinin blockchain üzerinde gerçek zamanlı şekilde işlem görmesine imkan sağlayacak bir altyapı oluşturmak için harekete geçti.

Japonya Finansal Hizmetler Ajansı, Maliye Bakanlığı ve Japonya Merkez Bankası, hisse senetleri ve devlet tahvilleri için blockchain tabanlı bir işlem sistemi geliştirmek amacıyla yakın zamanda ortak bir danışma organı oluşturmayı planlıyor.

Çalışmaların gelecek yılın başlarında kapsamlı geliştirme aşamasına geçebileceği belirtiliyor. Planın resmi onay alması ve çalışmaların takvime uygun ilerlemesi halinde zincir üstü mutabakat sisteminin 2030’lu yılların başında faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Sistemin en dikkat çekici unsurlarından biri, ticari bankaların Japonya Merkez Bankası nezdinde tuttuğu bazı mevduatların tokenleştirilmesi olacak. Söz konusu tokenler, yalnızca finansal kurumlar arasındaki işlemlerin mutabakatında kullanılacak bir toptan merkez bankası dijital para birimi işlevi görecek.

Blockchain altyapısının mevcut mutabakat sürelerini önemli ölçüde kısaltması amaçlanıyor. Tokyo piyasasında hisse senedi işlemlerinin mutabakatı günümüzde genellikle iki iş günü sürerken Japon devlet tahvili işlemleri bir sonraki iş gününde sonuçlandırılıyor. Japonya Merkez Bankası ayrıca Uluslararası Ödemeler Bankası öncülüğündeki Project Agorá projesinde de yer alıyor. Projede yedi büyük merkez bankası ile 40’tan fazla finans kuruluşu, tokenizasyon teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilecek sınır ötesi ödemeleri test ediyor.

Güney Kore Kripto Borsalarında Ortaklık Yapısını Değiştirebilir

Güney Kore’de ise bir yılı aşkın süredir Ulusal Meclis’te bekleyen Dijital Varlık Temel Yasası’nın çerçevesi belirginleşmeye başladı.

Hazırlanan düzenlemede kripto para borsalarının hakim ortaklarının sahip olabileceği payın kural olarak yüzde 20 ile sınırlandırılması planlanıyor. Yenilikçi iş modeli gibi belirli şartları karşılayan işletmeler için ise bu oranın yüzde 34’e kadar çıkmasına izin verilebilecek.

Finansal Hizmetler Komisyonu’nun hükümet tarafından hazırlanan yasa taslağını eylül ayının başlarında Ulusal Meclis Siyasi İşler Komitesi Başkanı ve Demokrat Parti milletvekili Yoo Dong-su’ya sunması bekleniyor.

Düzenleme, Güney Kore’nin sanal varlıklara yönelik ilk kapsamlı çerçeve yasası olacak. Taslakta kripto para işletmelerinin sınıflandırılmasının yanı sıra stablecoin’lere ilişkin kuralların da yer alması planlanıyor.

Yasanın kabul edilmesi halinde kripto para borsaları mevcut kayıt sisteminden lisanslama sistemine geçirilecek. Hükümet, kripto para borsalarını dijital varlık ticaretinin temel altyapılarından biri olarak değerlendirirken kontrolün az sayıda büyük hissedarın elinde yoğunlaşmasını azaltmayı hedefliyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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