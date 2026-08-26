SEC başvurusundaki ifade, Ripple’ın XRP dağıtım planını gündeme taşıdı

XRP topluluğu, Cryptex Digital Market Cap ETF için SEC’e sunulan kayıt belgelerindeki bir ifadeyi tartışıyor. Belgelerde yer alan dil, Ripple‘ın piyasaya sunduğu XRP miktarında değişikliğe gidebileceği yönünde soru işaretleri doğurdu. Tartışmanın odağında, şirketin emanet hesaplarında tutulan XRP’lerin gelecekte nasıl kullanılabileceğine ilişkin ifade yer aldı.

ETF belgesindeki ifade dikkat çekti

Cryptex Digital Market Cap ETF belgelerinde XRP’ye %4,88 oranında yer verildi. Metinde, ABD’de düzenleyici netlik oluşması halinde Ripple’ın emanet hesaplardaki “ek XRP’yi” stabilcoinler ve döviz pariteleri için likidite desteğine yönlendirebileceği belirtildi. Bu ifade, özellikle XRP arzının piyasa içindeki akışına dair yeni bir ihtimali gündeme getirdi.

Avukat Bill Morgan, Ripple’ın bu yönde bir planı daha önce kamuoyuna açık biçimde paylaşmadığına dikkat çekti. Morgan, bu nedenle ETF başvurusundaki bilginin hangi kaynağa dayandığının net olmadığını vurguladı.

Bill Morgan, Ripple’ın bu tür bir planı daha önce kamuoyuna açıklamadığını vurgulayarak, ETF belgelerindeki ifadenin kaynağına ilişkin soru işaretleri bulunduğunu belirtiyor.

Emanet sisteminin teknik sınırları öne çıktı

XRP topluluğunda WrathofKahneman adıyla bilinen bir başka isim ise farklı bir değerlendirme yaptı. Bu görüşe göre söz konusu ifade, emanet sistemini bozacak bir adıma değil, kilidi zaten açılmış XRP’lerin dağıtım biçiminde olası bir değişikliğe işaret ediyor.

WrathofKahneman, Ripple’ın emanet hesaplarının XRP Ledger seviyesinde tanımlanmış sıkı bir zaman kilidiyle korunduğunu hatırlattı. Bu yapı nedeniyle tokenlerin planlanan tarihten önce çekilmesi teknik olarak mümkün görünmüyor.

Mini sözlük: CLARITY Act, ABD’de dijital varlıkların hangi kurum tarafından ve hangi kurallarla denetleneceğini daha açık hale getirmeyi amaçlayan yasa tasarısıdır. RLUSD ise Ripple’ın dolar destekli stabilcoinidir ve şirket bu ürünü sınır ötesi ödeme ile kurumsal kullanım alanlarında konumlandırıyor.

Toplulukta öne çıkan değerlendirmeye göre, emanet hesaplardaki XRP’lerin erken serbest bırakılması teknik olarak mümkün değil; asıl ihtimal, kilidi açılmış tokenlerin piyasaya geri gönderilmemesi olarak görülüyor.

Asıl senaryo kullanılmayan XRP’nin elde tutulması olabilir

Uzmanların ortaklaştığı ana senaryo, bunun tamamen piyasa temelli bir düzenleme olabileceği yönünde şekillendi. Ripple her ay 1 milyar XRP’nin kilidini açıyor. Ancak kullanılmayan bölümün %60 ila %80’i yeniden emanet hesaplarına aktarılıyor.

CLARITY Act kabul edilir ve kurumsal talep artarsa, Ripple kullanılmayan XRP’leri yeniden emanet sistemine göndermemeyi tercih edebilir. Böyle bir durumda aylık 1 milyar XRP’nin tamamı dolaşımda kalabilir. Bu miktarın, RLUSD dahil olmak üzere stabilcoinler ve farklı para pariteleri için likidite sağlamada kullanılması ihtimal dahilinde değerlendiriliyor.

Konu Mevcut durum Olası değişiklik Aylık kilidi açılan XRP 1 milyar XRP Tamamı dolaşımda kalabilir Kullanılmayan bölüm %60 ila %80 yeniden emanete dönüyor Geri gönderilmeyebilir Likidite kullanım alanı Sınırlı piyasa kullanımı RLUSD ve para pariteleri desteklenebilir

Gözler Washington’daki oylamaya çevrildi

Başvuru metni, büyük piyasa oyuncularının ABD’de yasal çerçevesi netleşmiş bir kripto piyasası ihtimalini şimdiden resmi belgelerine yansıttığını gösteriyor. Bu nedenle tartışma yalnızca Ripple’ın olası adımlarıyla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda ABD’deki düzenleme sürecinin piyasa beklentilerini nasıl şekillendirdiğini de ortaya koyuyor.

Söz konusu girişimin yönü, Washington’da önümüzdeki haftalarda netleşecek. ABD Kongresi’nde CLARITY Act için oylamanın 15 Eylül 2026’da yapılması planlanıyor.