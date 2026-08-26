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RIPPLE (XRP)

SEC başvurusundaki ifade, Ripple’ın XRP dağıtım planını gündeme taşıdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SEC başvurusundaki ifade, Ripple'ın $XRP dağıtım planına dair tartışmayı büyüttü.
  • 📌 Belgelerde, ABD'de düzenleyici netlik oluşursa ek XRP'nin likidite için kullanılabileceği yer aldı.
  • 🔍 Topluluk, bunun emanet sisteminin bozulması değil, açılmış tokenlerin geri gönderilmemesi olabileceğini savunuyor.
  • 🏛️ CLARITY Act için ABD Kongresi'nde 15 Eylül 2026'da oylama yapılması planlanıyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

XRP topluluğu, Cryptex Digital Market Cap ETF için SEC’e sunulan kayıt belgelerindeki bir ifadeyi tartışıyor. Belgelerde yer alan dil, Ripple‘ın piyasaya sunduğu XRP miktarında değişikliğe gidebileceği yönünde soru işaretleri doğurdu. Tartışmanın odağında, şirketin emanet hesaplarında tutulan XRP’lerin gelecekte nasıl kullanılabileceğine ilişkin ifade yer aldı.

İçindekiler
1 ETF belgesindeki ifade dikkat çekti
2 Emanet sisteminin teknik sınırları öne çıktı
3 Asıl senaryo kullanılmayan XRP’nin elde tutulması olabilir
4 Gözler Washington’daki oylamaya çevrildi

ETF belgesindeki ifade dikkat çekti

Cryptex Digital Market Cap ETF belgelerinde XRP’ye %4,88 oranında yer verildi. Metinde, ABD’de düzenleyici netlik oluşması halinde Ripple’ın emanet hesaplardaki “ek XRP’yi” stabilcoinler ve döviz pariteleri için likidite desteğine yönlendirebileceği belirtildi. Bu ifade, özellikle XRP arzının piyasa içindeki akışına dair yeni bir ihtimali gündeme getirdi.

Avukat Bill Morgan, Ripple’ın bu yönde bir planı daha önce kamuoyuna açık biçimde paylaşmadığına dikkat çekti. Morgan, bu nedenle ETF başvurusundaki bilginin hangi kaynağa dayandığının net olmadığını vurguladı.

Bill Morgan, Ripple’ın bu tür bir planı daha önce kamuoyuna açıklamadığını vurgulayarak, ETF belgelerindeki ifadenin kaynağına ilişkin soru işaretleri bulunduğunu belirtiyor.

Emanet sisteminin teknik sınırları öne çıktı

XRP topluluğunda WrathofKahneman adıyla bilinen bir başka isim ise farklı bir değerlendirme yaptı. Bu görüşe göre söz konusu ifade, emanet sistemini bozacak bir adıma değil, kilidi zaten açılmış XRP’lerin dağıtım biçiminde olası bir değişikliğe işaret ediyor.

WrathofKahneman, Ripple’ın emanet hesaplarının XRP Ledger seviyesinde tanımlanmış sıkı bir zaman kilidiyle korunduğunu hatırlattı. Bu yapı nedeniyle tokenlerin planlanan tarihten önce çekilmesi teknik olarak mümkün görünmüyor.

Mini sözlük: CLARITY Act, ABD’de dijital varlıkların hangi kurum tarafından ve hangi kurallarla denetleneceğini daha açık hale getirmeyi amaçlayan yasa tasarısıdır. RLUSD ise Ripple’ın dolar destekli stabilcoinidir ve şirket bu ürünü sınır ötesi ödeme ile kurumsal kullanım alanlarında konumlandırıyor.

Toplulukta öne çıkan değerlendirmeye göre, emanet hesaplardaki XRP’lerin erken serbest bırakılması teknik olarak mümkün değil; asıl ihtimal, kilidi açılmış tokenlerin piyasaya geri gönderilmemesi olarak görülüyor.

Asıl senaryo kullanılmayan XRP’nin elde tutulması olabilir

Uzmanların ortaklaştığı ana senaryo, bunun tamamen piyasa temelli bir düzenleme olabileceği yönünde şekillendi. Ripple her ay 1 milyar XRP’nin kilidini açıyor. Ancak kullanılmayan bölümün %60 ila %80’i yeniden emanet hesaplarına aktarılıyor.

CLARITY Act kabul edilir ve kurumsal talep artarsa, Ripple kullanılmayan XRP’leri yeniden emanet sistemine göndermemeyi tercih edebilir. Böyle bir durumda aylık 1 milyar XRP’nin tamamı dolaşımda kalabilir. Bu miktarın, RLUSD dahil olmak üzere stabilcoinler ve farklı para pariteleri için likidite sağlamada kullanılması ihtimal dahilinde değerlendiriliyor.

KonuMevcut durumOlası değişiklik
Aylık kilidi açılan XRP1 milyar XRPTamamı dolaşımda kalabilir
Kullanılmayan bölüm%60 ila %80 yeniden emanete dönüyorGeri gönderilmeyebilir
Likidite kullanım alanıSınırlı piyasa kullanımıRLUSD ve para pariteleri desteklenebilir

Gözler Washington’daki oylamaya çevrildi

Başvuru metni, büyük piyasa oyuncularının ABD’de yasal çerçevesi netleşmiş bir kripto piyasası ihtimalini şimdiden resmi belgelerine yansıttığını gösteriyor. Bu nedenle tartışma yalnızca Ripple’ın olası adımlarıyla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda ABD’deki düzenleme sürecinin piyasa beklentilerini nasıl şekillendirdiğini de ortaya koyuyor.

Söz konusu girişimin yönü, Washington’da önümüzdeki haftalarda netleşecek. ABD Kongresi’nde CLARITY Act için oylamanın 15 Eylül 2026’da yapılması planlanıyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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