Bitcoin’de zincir üstü verilerde kritik dönüş: Sermaye akışı başladı, hedef önce 150 bin sonra 300 bin dolar

Bernstein, para birimlerinin değer kaybına karşı geliştirilen yatırım stratejilerinin giderek daha fazla öne çıkmasıyla birlikte Bitcoin’in önümüzdeki yıllarda yeni rekorlara ulaşabileceğini öngörüyor. Şirkete göre Bitcoin, 2027 yılının ortalarında yaklaşık 150.000 dolarla yeni bir tarihi zirveye ulaşabilir ve mevcut döngü içinde 2029’a kadar yaklaşık 300.000 dolarlık bir tepe görebilir.

Zincir üstü verilerde ise Ağustos ayının ikinci yarısında dikkat çeken bir yön değişimi görülüyor. CryptoQuant analisti Axel Adler Jr., Bitcoin piyasasında yaklaşık üç aydır devam eden net sermaye çıkışının sona erdiğine işaret eden veriler paylaştı. Bununla birlikte mevcut göstergelerin henüz güçlü ve kalıcı bir talep döngüsünün başladığını doğrulamak için yeterli olmadığına dikkat çekiliyor.

Bitcoin’de Sermaye Akışı Yeniden Pozitife Döndü

Adler’ın paylaştığı verilere göre gerçekleşen piyasa değerinin net pozisyon değişimine oranı 24 Ağustos’ta yüzde +0,10 seviyesine çıkarak 28 Mayıs’tan bu yana ilk kez pozitife döndü. Gösterge 26 Ağustos itibarıyla yüzde +0,21’e yükseldi.

Bu değişim, yaklaşık üç ay boyunca devam eden net sermaye çıkışı döneminin sona erdiğine işaret ediyor. Aynı zamanda Bitcoin’in 30 günlük görünür talep/yeni arz oranı da üst üste altı gündür 1 seviyesinin üzerinde kalıyor.

Son verilere göre söz konusu oran 2,52 seviyesinde bulunuyor. Bu, son 30 gündeki görünür Bitcoin talebinin aynı dönemde piyasaya giren yeni BTC miktarının yaklaşık 2,5 katına ulaştığı anlamına geliyor.

Gösterge 2 Ağustos’ta -6,93 seviyesine kadar gerilerken 21 Ağustos’ta 3,16 ile son dönemdeki en yüksek seviyesini gördü.

Verilerin Gücü Henüz Sınırlı

Göstergelerdeki yön değişimi olumlu olsa da mevcut seviyeler tarihsel karşılaştırmalara göre oldukça düşük kalmaya devam ediyor. 2024 yılından bu yana gerçekleşen piyasa değerinin pozitif olduğu dönemlerde medyan seviye yüzde +3,24 olarak hesaplanıyor. Mevcut yüzde +0,21’lik oran ise pozitif örneklerin yalnızca en düşük yüzde 3-4’lük bölümünde yer alıyor.

Benzer bir tablo görünür talep oranında da görülüyor. Oranın 1’in üzerinde bulunduğu dönemlerde tarihsel medyan 7,65 seviyesindeyken mevcut 2,52’lik değer, gözlemlerin en düşük yüzde 10’luk kısmında bulunuyor.

Adler’a göre şu aşamada en kritik gelişme, sermaye akışının net çıkıştan küçük çaplı net girişe dönmesi ve talebin yeniden yeni arzı aşmaya başlaması. Ancak güçlü ve yeni bir talep döngüsünün başladığını söylemek için henüz erken.

Önümüzdeki süreçte gerçekleşen piyasa değerindeki değişimin pozitif bölgede kalıp kalamayacağı ve görünür talebin daha da güçlenip güçlenmeyeceği yakından izlenecek.

Bernstein’dan 2029 İçin 300 Bin Dolarlık Bitcoin Tahmini

Bernstein ise Bitcoin piyasasına ilişkin uzun vadeli beklentisini koruyor. Şirket, para birimlerinin değer kaybına karşı yapılan işlemlerin daha fazla ilgi görmesiyle Bitcoin’in 2027 ortasına kadar yaklaşık 150.000 dolara ulaşarak yeni bir rekor kırabileceğini tahmin ediyor.

Bernstein’a göre Bitcoin mevcut piyasa döngüsündeki zirvesini ise 2029 yılında yaklaşık 300.000 dolar seviyesinde görebilir.