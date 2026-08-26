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Ethereum (ETH)

Ethereum Vakfı, Glamsterdam öncesi L1 sözleşmeleri için uyardı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum Vakfı, 2026'nın dördüncü çeyreğindeki Glamsterdam öncesi L1 sözleşmeleri için uyarı yayımladı.
  • 📌 EIP 8037 ve EIP 8038 ile gaz maliyetleri değişecek, bu nedenle $ETH ana ağındaki bazı sözleşmeler güncelleme isteyebilir.
  • ⚙️ Geliştiriciler, sözleşmelerin büyük bölümünün etkilenmeyeceğini ve en riskli ekiplerle temas kurulduğunu açıkladı.
  • 📚 Son büyük ayar 2021'deki Berlin çatallanmasında yapılmıştı, yeni plan ise temel kapasitede yaklaşık 3 kat artışı hedefliyor.
Onur Atam
Onur Atam

Ethereum geliştiricileri, 2026’nın dördüncü çeyreğinde planlanan Glamsterdam güncellemesi öncesinde ETH ana ağındaki L1 sözleşmelerini yöneten ekipler için uyarı yayımladı. Ethereum Vakfı, özellikle ana ağda çalışan akıllı sözleşmelerin yeni gaz maliyeti düzenine karşı gözden geçirilmesini istedi.

İçindekiler
1 Gaz maliyetlerinde yeni düzenleme hazırlanıyor
2 Etkilenen sözleşmeler için temas başladı
3 Berlin sonrası ilk büyük ayar öne çıkıyor
4 Glamsterdam, L1 ölçeklenmesine odaklanacak

Gaz maliyetlerinde yeni düzenleme hazırlanıyor

Glamsterdam güncellemesinin EIP 8037 ve EIP 8038 tekliflerini içermesi bekleniyor. Bu iki değişiklik, ağ durumunun oluşturulması ve durum verisine erişimle ilgili gaz ücretlerini yeniden fiyatlandıracak. Amaç, işlem maliyetlerini her operasyonun ağ üzerinde yarattığı gerçek iş yüküne daha yakın hale getirmek.

Ethereum Vakfı, geçmiş ana ağ işlemlerinin yeni ücret yapısıyla yeniden oynatılması sonucunda çok küçük bir sözleşme grubunun bu değişimden olumsuz etkilenebileceğini bildirdi. Özellikle sabitlenmiş gaz değerlerine dayanan veya mevcut ücret düzeninin değişmeyeceği varsayımıyla yazılan bazı sözleşmelerin güncelleme yapılmazsa bozulabileceği ya da verim kaybı yaşayabileceği kaydedildi.

Ethereum geliştiricileri, sözleşmelerin büyük bölümünün etkilenmeyeceğini, ancak sınırlı sayıdaki bazı yapının yeni gaz planı nedeniyle güncelleme gerektirebileceğini vurguluyor.

Etkilenen sözleşmeler için temas başladı

Vakıf, öne çıkan sorunların önemli bölümünün gaz limitinin artırılmasıyla giderilebildiğini belirtti. Geniş sözleşme kitlesinin değişiklikten etkilenmeyeceği değerlendirilirken, en fazla etki altında kalabilecek geliştiricilerle doğrudan iletişime geçildiği açıklandı.

L1, yani Katman 1, işlemlerin doğrudan Ethereum ana zinciri üzerinde işlendiği temel katmanı ifade ediyor. Bu yapı, rollup veya yan ağ gibi ek çözümlerden farklı olarak ağın çekirdek güvenlik ve mutabakat yapısına dayanıyor.

Mini sözlük: Gaz yeniden fiyatlandırması, ağdaki belirli işlemler için ödenen ücretlerin teknik maliyete göre yeniden ayarlanmasıdır. EIP ise Ethereum İyileştirme Teklifi anlamına gelir ve ağda yapılması planlanan teknik değişiklikleri tanımlar.

Berlin sonrası ilk büyük ayar öne çıkıyor

Ethereum’da durum işlemlerine ilişkin gaz ücretleri en son 2021’deki Berlin çatallanmasında güncellenmişti. O tarihten bu yana ağın durum verisi önemli ölçüde büyüdü. Geliştiriciler, bu nedenle mevcut ücret yapısının artık gerçek kaynak kullanımını tam yansıtmadığını düşünüyor.

Yeni fiyatlama planı, ağın temel işlem kapasitesinde yaklaşık 3 kat artışı destekleyen bir performans hedefinden türetildi. Geliştiricilere göre durum işlemlerinin gerçek maliyetine göre yeniden düzenlenmesi, gaz limitinin ileride daha da yükseltilmesinin ön koşulları arasında yer alıyor.

Glamsterdam güncellemesi, Ethereum’un bir sonraki ölçeklenme aşamasına zemin hazırlamayı hedefliyor.

Glamsterdam, L1 ölçeklenmesine odaklanacak

Fusaka güncellemesinin ardından gelecek Glamsterdam, ağın işlemleri ele alma biçimini ve büyük veri tabanını yönetme düzenini yeniden şekillendirerek L1 ölçeklenmesine odaklanacak. Bu çerçevede Ethereum’un blok üretme ve doğrulama süreçlerinde de kayda değer değişiklikler öngörülüyor.

Glamsterdam adı, yürütme katmanındaki Amsterdam güncellemesi ile mutabakat katmanındaki Gloas çalışmasının birleşiminden oluşuyor. Ethereum Vakfı, hazırlık süreci ilerlerken L1 sözleşmesi yöneten ekiplerin kod tabanlarını erkenden test etmesini ve varsayıma dayalı gaz kullanımlarını gözden geçirmesini istiyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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