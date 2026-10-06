Zcash (ZEC)

Winklevoss destekli Zcash ETF başvurusu SEC’e sunuldu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Winklevoss destekli Zcash ETF için SEC'e kayıt başvurusu yapıldı.
  • 📌 Fonun Nasdaq'ta WINK koduyla işlem görmesi ve doğrudan $ZEC tutması planlanıyor.
  • 💼 Winklevoss Capital Fund, 100 milyon dolara kadar pay alımıyla ilgilenebileceğini bildirdi.
  • 📈 ZEC son bir yılda %735'in üzerinde yükselirken piyasa değeri 23 milyar dolara ulaştı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Winklevoss kardeşlerin desteklediği bir borsa yatırım fonu için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na kayıt başvurusu yapıldı. Başvuru, Zcash fiyatını izlemeyi hedefleyen ve doğrudan ZEC tutacak bir ETF yapısını ortaya koyuyor.

İçindekiler
1 Fonun yapısı ve işlem planı
2 100 milyon dolarlık olası alım ilgisi
3 Zcash ETF rekabeti büyüyor
4 ZEC performansı öne çıktı

Fonun yapısı ve işlem planı

Başvuru belgelerine göre Winklevoss Zcash ETF’nin Nasdaq’ta WINK koduyla işlem görmesi planlanıyor. Fonun sponsoru Winklevoss Asset Services olacak. Saklama hizmetini ise aynı grubun bağlantılı şirketi Gemini Trust Company üstlenecek. Gemini, kripto varlık saklama ve alım satım hizmetleri sunan ABD merkezli bir platform olarak biliniyor.

Fonun yatırım stratejisi, ZEC’i doğrudan elde tutmaya dayanıyor. Belgelerde, yatırım hedefi için kaldıraç ya da türev araç kullanılmayacağı belirtildi. Yıllık sponsor ücreti ise %0,25 olarak açıklandı.

Başvuru, fonun ZEC’i doğrudan tutacağını ve yatırım hedefi doğrultusunda kaldıraç veya türev araçlara başvurmayacağını ortaya koyuyor.

100 milyon dolarlık olası alım ilgisi

Winklevoss Capital Fund, bir veya birden fazla iştiraki üzerinden önerilen ETF’den 100 milyon dolara kadar pay alımıyla ilgilenebileceğini bildirdi. Ancak başvuru metni, bu olası yatırımın bağlayıcı bir taahhüt niteliği taşımadığını da açıkça kayda geçirdi.

Bu ayrıntı, fonun ilk aşamadaki talep görünümüne işaret etse de kesin bir sermaye girişi anlamına gelmiyor. Yine de grup içinden gelebilecek yüksek tutarlı bir ilgi beyanı, ürünün piyasaya çıkışı öncesinde dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı.

Zcash ETF rekabeti büyüyor

Önerilen fon, ABD piyasasında işlem gören Grayscale Zcash ETF’ye katılmaya hazırlanıyor. Grayscale kısa süre önce bu fon için 3’e 1 hisse bölünmesi açıkladı. Böylece Zcash odaklı yatırım ürünlerinde rekabetin artabileceği değerlendiriliyor.

FonDurumÖne çıkan detay
Winklevoss Zcash ETFBaşvuru yapıldıNasdaq’ta WINK koduyla listelenmesi planlanıyor
Grayscale Zcash ETFİşlem görüyor3’e 1 hisse bölünmesi açıklandı

Başvuruda yer alan yapı, kurumsal yatırımcıların Zcash’e düzenlenmiş bir ürün üzerinden erişimini genişletebilir. Bununla birlikte fonun hayata geçmesi, SEC inceleme sürecinin tamamlanmasına bağlı olacak.

Winklevoss Capital Fund, bağlı kuruluşları aracılığıyla önerilen fondan 100 milyon dolara kadar pay alımıyla ilgilenebileceğini bildirdi ancak bu ilginin bağlayıcı olmadığı kaydedildi.

ZEC performansı öne çıktı

CoinGecko verilerine göre ZEC son bir yılda %735’in üzerinde yükseldi. Bu artışla birlikte varlığın piyasa değeri yaklaşık 23 milyar dolara ulaştı. ZEC salı günü yaklaşık 1.354 dolardan işlem gördü ve piyasa değeri bakımından en büyük 10’uncu kripto varlık konumuna yerleşti.

ETF başvurusunun zamanlaması, Zcash’teki güçlü fiyat performansının ardından geldi. Düzenlenmiş yatırım araçlarına yönelik ilginin sürmesi halinde ZEC’e kurumsal erişim kanallarının daha da çeşitlenmesi gündemde kalabilir.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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