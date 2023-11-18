2x Yapan Altcoin’e Yeni Bir Ortak Geldi! Fiyatta Son Durum

Kripto para dünyasında öncü bir Blockchain Avalanche (AVAX), yatırım firması Republic’in Republic Note’u başlatacağı platform olarak seçildi. Republic Note, sahiplerine Republic’in yatırım portföyüne yönelme imkanı verecek gelir paylaşımlı bir tokenize menkul kıymet. Bu portföyde Web3 firmaları Avalanche, DappRadar ve Dapper Labs gibi şirketler bulunuyor. Bu gelişme kripto para birimi AVAX fiyatına nasıl etki etti? Detaylara bakalım.

Republic Note İçin Fiyat Belirlendi

Şirketin web sitesinde yapılan açıklamada Republic Note’un çevreci bir özel sermaye portföyü tarafından desteklendiğine dikkat çekilerek fiyatının da 0,36 dolar olacağı vurgulandı. Borsalarda listeleme aşamasına geçilmeden önce yaklaşık olarak 372 milyon Republic Note dolaşımda olacak. Toplam arz ise 800 milyon adet ile sınırlandırıldı.

Menkul kıymetle ilgili bilgilerin yer aldığı tanıtım bültenine göre, dijital varlığın sahipleri, Republic yönetiminin belirlediği bir rakam olan 2 milyon dolara ulaştığında temettü havuzundan ödeme alma hakkına sahip olacaklar. Ödemeler USDC ile yapılacak. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Republic’in başkanı Andrew Durgee, Avalanche tercihinin nedenlerine vurgu yaptı. Avalanche projesinin kendileri için gerekli olan “küresel bir yatırımcı kitlesine ulaşma ve ölçeklendirme” şartlarını taşıdığı için tercih edildiğini belirtti.

AVAX Değer Kaybı Yaşadı

AVAX iki haftadır sürdürdüğü yükseliş yönlü hareketinden sonra bir fiyat düşüşü yaşadı. Fiyat yazıyı yazarken yüzde 4,95 düşüşle 20,9 dolar seviyesinden işlem görüyor. Chaikin Money Flow metriği token’ın belirli bir zamandaki alım ve satım baskısını ölçen bir metrik. Yazıyı yazarken bu metrik düşüş eğilimine işaret etti. Bu metriğin istikrarlı bir şekilde düşüşü AVAX spot piyasasında likidite çıkışının arttığına işaret ediyor. TOKEN’ın CMF değeri şu an 0,16 seviyesinde.

AVAX fiyatının 21 dolar seviyelerinde kalmış olması bu seviyenin önemli bir destek görebileceğine işaret ediyor. Fiyat önceki geri çekilmede de 20 dolar bandından tekrar yükselişe geçti. Bu durum piyasa katılımcılarının bir birikim modunda olduğunun da bir göstergesi durumunda. Son olarak token’ın temel momentum göstergeleri Göreceli Güç Endeksi ve Para Akışı Endeksi, yazıyı yazarken 65,04 ve 67,33 seviyelerinde yer aldı. Bu da kripto para biriminde alımların satışları geride bırakmaya devam ettiğini gösterdi.