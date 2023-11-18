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  •   Kemerlerinizi Bağlayın! Analiste Göre XRP’de 1 Dolar Uzak Değil! İşte XRP Fiyatını 1 Doların Üzerine Taşıyacak 3 Sebep!

Kemerlerinizi Bağlayın! Analiste Göre XRP’de 1 Dolar Uzak Değil! İşte XRP Fiyatını 1 Doların Üzerine Taşıyacak 3 Sebep!

Özet

  • XRP'nin açık faizindeki artış, büyük short pozisyonları işaret ediyor.
  • Azalan trend çizgisinin üzerindeki kırılma, yükseliş sinyali veriyor.
  • Analistin XRP fiyat hedefi 0,89-1,35 dolar arasında bulunuyor.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
14:40
18 Kasım 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Kripto para analisti Cryptoinsightuk (@Cryptoinsightuk), kısa süre önce XRP‘nin gelecekte hareket edebileceği noktalara yönelik tahminlerini paylaştı.

Cryptoinsightuk yaptığı analizde, açık faizde (OI) önemli bir artışa dikkat çekerken, azalan trend çizgisinin üzerinde bir kırılmayı da belirtti. Bunun yanı sıra yükseliş sapmasını da kapsayan açıklamasıyla XRP için yakın tarihte gerçekleşebilecek yükselişi işaret etti.

Açık Faiz (OI) Artışı Büyük Kısa Pozisyonlara İşaret Ediyor

Cryptoinsightuk tarafından dikkat çeken göstergelerden ilki, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan sahte XRP ETF dosyalama haberlerinin ardından meydana gelen OI’deki önemli artış oldu.

OI, belirli bir kripto para birimi hakkında toplam ödenmemiş sözleşme sayısını ortaya koyar ve OI’de yaşanan ani artışlar genellikle artan piyasa hareketliliğine ve dedikodulara bağlı işlemlere işaret eder.

XRP için kısa sürede gerçekleşen 100 milyon doların üzerinde OI artışı, çok sayıda yatırımcı tarafından short pozisyonların oluşturulduğunu ve coin’in fiyatının düşeceği üzerine işlemlerin gerçekleştiğini gösteriyor.

Yükseliş Sinyali

Cryptoinsightuk tarafından dikkat çekilen bir diğer önemli faktör ise azalan trend çizgisinin üzerindeki son kırılma oldu. Bu trend çizgisinin üzerine gerçekleşen bir hareket genellikle yükseliş sinyali olarak kabul edilir ve düşüş eğiliminde bir tersine dönüşün başladığını ortaya koyar.

XRP’de yaşanan bu kırılım, trend çizgisinin alt bölgesinde satış emirleri bulunan trader’ların pozisyonlarından çıkmak adına çabalaması ve piyasa üzerinde daha fazla alım baskısı yaratmaları nedeniyle bir dizi zararı durdurma çabasını tetikleyebilir.

Cryptoinsightuk, yükseliş görünümünü desteklemek adına yükseliş sapmasından da bahsetti. Yükseliş sapması, bir varlığın fiyatında düşüş yaşanırken Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI) daha yüksek bir seviyeye çıkmasıyla ortaya çıkan teknik bir gösterge olarak tanımlanabilir.

Bahsedilen bu sapma yaşandığında genel olarak aşağı yönlü trendin ivme kaybettiğini ortaya koyarken yukarı yönlü trendin tersine dönmesinin yakın olabileceğini yatırımcılara yansıtır.

XRP’den bahsedecek olursak, konu olan yükseliş sapması son fiyat düşüşünün beklenilenden derin olduğunu ve bir toparlanmanın yaşanabileceğini göstermektedir.

Yaptığı analizde Cryptoinsightuk, XRP için 0,89 ila 1,35 dolar fiyat aralığında bir bölgeyi işaret etti. Bahsedilen aralık, analize konu olan faktörlerin etkisiyle fiyatların değer kazanması konusunda önemli bir potansiyelin varlığını ortaya koyuyor.

Ayrıca analiste göre, kaldıraçlı işlemlerde ortaya çıkan short işlemlerin ezici varlığı göz önüne alındığında, kısa bir fiyat sıkışmasının kaçınılmaz olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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