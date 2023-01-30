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Ripple Davası Ne Zaman? Avukat Bugün Paylaştı XRP Yatırımcıları Üzülebilir!

XRP için işler yolunda gitmeyebilir. Avukat bugün gözden kaçırılan bir ihtimali gündeme getirdi.
18:30
30 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yıllardır devam eden mücadelede henüz iki taraf da bir zafer ilan edemedi. Üstelik işler daha da karışıyor. Kripto para piyasaların 2021 yılında büyük bir boğa sezonu yaşadı ancak XRP yatırımcılarının kazanımları sınırlı oldu. Yıllardır en büyük kripto paralar arasında bulunup da yatırımcısına bu denli az kazanç getiren altcoin bir tek XRP Coin oldu.

Ripple Davası Ne Zaman?

Ripple yetkilileri davanın bu çeyrekte yani Mart sonuna kadar biteceğini söylüyor ancak süreç daha karmaşık. Her iki taraf da kendi özet brifinglerini sunduktan sonra, Ripple ve XRP tokeninin kaderi belirsizliğini koruyor. Kararın henüz bilinmemesiyle birlikte, hukuk uzmanları potansiyel sonuç ve bunun kripto para birimi endüstrisi üzerindeki etkisi hakkında spekülasyon yapmaya devam ediyor. Crypto Law’ın kurucusu John Deaton, geçtiğimiz günlerde SEC’in Ripple davasındaki ortak girişimi neyin oluşturduğuna ilişkin ‘şizofrenik argümanını’ vurgulayan dava hakkında yorum yaptı ve mahkeme başkanının özet yargılamayı reddetme olasılığı olduğuna inanıyor.

Bugün yaptığı paylaşımda Deaton şunları yazdı;

“SEC’in Ripple davasında ortak girişimi neyin oluşturduğuna ilişkin şizofrenik argümanına dayanarak, Yargıç Torres’in özet yargılamayı reddetme ve ortak bir girişimin varlığına ilişkin gerçek bir maddi gerçek sorunu olduğuna karar verme olasılığı var”.

Özellikle, ortak bir girişim, bir finansal aracın menkul kıymet olup olmadığının belirlenmesinde kilit bir faktördür. İlginç bir şekilde, Deaton davanın bir uzlaşmayla sonuçlanabileceğini öngörmüştü. Avukata göre, özet karardan sonra bile, Ripple ve SEC’in temyizden kaçınmak için anlaşmaya varması muhtemel.

XRP Coin Geleceği

Eğer özet karar reddedilirse bu durum XRP Coin yatırımcılarının anlık kayıplar görmesine neden olabilir. Nitekim özet karar başvurusu fiyatta hızlı bir artışı beraberinde getirmişti. Ripple, SEC’in XRP’nin bir yatırım sözleşmesi olduğuna dair bir karar istediğini, ancak hiçbir sözleşme, yatırımcı hakkı ve ihraççı yükümlülüğü olmadığını iddia ediyor. SEC, Ripple’ı ABD’deki yerleşik menkul kıymetler yasasını göz ardı eden ‘icat edilmiş’ kriterler kullanmakla suçladı.

Bu davanın sonucunun yalnızca Ripple ve XRP’yi etkilemeyeceğini, aynı zamanda bir bütün olarak kripto para birimi endüstrisi için de bir emsal teşkil edeceğini belirtmek gerekir. Söz konusu davada SEC, Ripple’a XRP tokenleri kayıtsız menkul kıymet olarak ihraç ettiği için dava açtı. Bu davada elde edeceği zafer başta borsa tokenleri olmak üzere kripto paraların büyük bölümüne toplu davalar açılmasını sağlayabilir.

XRP, Ripple dava riskini görene kadar Ripplecoin ismiyle de anılıyordu. Ancak XRP yetkilileri Ripple ve XRP tokenin tamamen bambaşka şeyler olduğunu iddia ederek popüler kripto paradan kendini ayrı tutmaya çalıştı. Peki milyarlarca dolarlık XRP satışının kazancı kimin cebine girdi? Ripple şirketinin kurucuları bugün devletlere çözüm üretecek güce ulaşırken nasıl finanse edildiler? XRP açık bir şekilde Ripple şirketinin başarılı olacağı motivasyonuyla yatırımcılar tarafından satın alındı. O halde XRP bir menkul kıymettir ve mahkemenin bu yönde karar vermesi de şaşırtıcı olmayacak. En azından geçmişe dönüp baktığımızda akla yatkın olan bu gibi görünüyor. Kurucular Chris Larsen ve Jed McCaleb sırasıyla 2,2 ve 2,4 milyar dolar servete sahip.

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