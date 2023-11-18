  Asıl Ralli Daha Başlamadı! Analistten Bu 2 Altcoin İçin “Büyük Parlama” Öngörüsü

Ünlü kripto para analisti Ali Martinez, en büyük akıllı sözleşme platformu Ethereum‘un (ETH) en güçlü rakibi olarak gösterilen Cardano’nun (ADA) geçmiş bir piyasa döngüsündeki fiyat hareketini taklit ediyor olabileceğini ve yakında sert şekilde yükselebileceğini ileri sürdü. Analist ayrıca popüler altcoin’lerden Litecoin’in (LTC) ağ aktivitesinin de büyük oranda arttığına dikkat çekti.

Analist ADA’da Yüzde 100’ün Üzerinde Büyük Çıkış Bekliyor

Kripto para analisti Martinez, sosyal medya platformu X’teki (eski adıyla Twitter) takipçilerine 2020’de tüm dünyada hayatı felç eden COVID-19 kaynaklı piyasa çöküşü göz ardı edildiğinde ADA‘nın mevcut konsolidasyon eğiliminin varlığın 2018-2020 aşamasına ürkütücü bir şekilde benzer olduğunu söyledi. Martinez’e öre böyle bir durum söz konusuysa ADA’nın fiyatı Aralık ayının ilk haftasında 0,45 dolar direncini aşabilir ve o ayın sonuna kadar 0,75 dolara kadar çıkabilir.

Popüler altcoin bu yazının hazırlandığı sırada 0,372 dolardan işlem görüyor. Fiyatın 0,75 dolara yapacağı bir ralli yüzde 100’ün üzerinde bir artış olacağını gösteriyor.

Piyasa değerine göre 9’ncu sırada yer alan Cardano, geçtiğimiz ay yüzde 51’nin üzerinde artış gösterdi ancak Eylül 2021’de ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,09 doların yüzde 88 altında fiyatlanıyor.

Litecoin’in Ağ Aktivitesi Güçlü Şekilde Artıyor

Cardano’nun ADA’sından sonra eşten eşe ödeme ağı Litecoin‘in LTC’sine bakan Martinez, altcoin’in bu hafta günlük aktivitesinin önemli ölçüde arttığı ve bu artışın şimdiye kadarki en büyük artış olduğuna dikkat çekti. Analist, Litecoin ağındaki 14 Kasım’da 1 milyondan fazla işlem gerçekleştirildiğini belirtti.

LTC bu yazının hazırlandığı sırada 71,20 dolardan işlem görüyor. Piyasa değerine göre 18’nci sırada yer alan kripto para son 24 saatte yüzde 4 düşmüş durumda olsa da geçtiğimiz aydan bu yana yüzde 14’ün üzerinde önemli bir artış yapmayı başardı.