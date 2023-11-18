  2021’in Yıldızı Bu Altcoin Satış Dalgasıyla Karşılaştı! Fiyat Sert Düştü

2021 yılının parlayan bir yıldızı olan altcoin Yearn Finance (YFI) sadece beş saat içinde yüzde 43’lük şaşırtıcı bir düşüş yaşadı. Bu durum önemli bir satış anlamına geliyor. Fiyatta yaşanan sert geri çekilme, düşük işlem hacimleri ve piyasa manipülasyonuna karşı artan duyarlılıkla bilinen bir dönem olan hafta sonunda gerçekleşti.

Yearn Finance’in YFI Token’ının Hızlı Yükselişi ve Ani Çöküşü

Yearn Finance’in YFI token’ı 8-17 Kasım tarihleri arasında sadece dokuz gün içinde yüzde 167’lik olağanüstü bir artışa tanık oldu. Bu olağanüstü yükseliş 17 Kasım’da 15 bin 955 dolar ile bir zirveye ulaştı. Ancak YFI’da meydana gelen bir satış dalgasının etkisiyle sadece beş saat içerisinde kazançların önemli bir bölümü silindi.

Düşüşün ardından etkenlere bakıldığında CoinGlass’tan alınan verilere göre, hızlı satış dalgasının YFI long pozisyonlarında toplamda 4 milyon 950 bin dolar tutarında bir tasfiyeye yol açtığı görülüyor. Vadeli işlem verilerine bakıldığında açık pozisyonlarda yüzde 47’lik bir artışın olduğunu ortaya koydu. Bu durum satışın short pozisyonların başlatılmasıyla tetiklenmiş olabileceğini gösteriyor. Burada 1 milyon 510 bin dolar değerinde short pozisyon tasfiye ile karşı karşıya kaldı. Bu durum yüzde 43’lük çöküşün son anlarında piyasaya aceleyle giren potansiyel FOMO ayılarına işaret etti.

Önümüzdeki Hafta Altcoinler Üzerindeki Potansiyel Etki

Kripto para fiyatlarında ETF onayı beklentisiyle yaşanan son artış, önümüzdeki hafta altcoin’lere zarar verebilir. ETF onayı için 13-17 Kasım tarihleri arasında açılan pencere, çeşitli altcoin’lerin yukarı yönlü ivmesinde önemli bir rol oynadı. Ancak SEC‘in kararı ertelemesiyle birlikte, yatırımcıların kâr elde etme faaliyetlerine girişmesi ve potansiyel olarak piyasada yaygın bir düzeltmeyi tetiklemesi muhtemel.

Kripto piyasası bir yüksek dalgalanma döneminden geçerken, Yearn Finance’in YFI’sindeki dramatik düşüş, dijital varlık alanındaki doğal öngörülemezliğin keskin bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Diğer taraftan altcoin için yaşanan satış dalgasının fiyata yönelik çarpıcı etkisi olsa da kripto para piyasasında yeniden yaşanacak bir rallinin YFI için hızlı artış anlamına gelebileceği de unutulmamalı. Çünkü altcoin YFI’nin en önemli özelliği rallilerde hızlı bir şekilde artış göstermesi.