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BRC20 Popülaritesi Kendini Gösterdi! Bitcoin Bu Metrikte Ethereum’u Geçti

Özet

  • Bitcoin'in günlük işlem ücretleri bir yıl içinde ilk kez Ethereum'u geride bıraktı
  • Bitcoin'in günlük işlem ücretleri 11 milyon 630 bin dolara ulaştı.
  • Bu durum BRC20 popülaritesinin bir yansıması olarak değerlendirildi.
  • Piyasaya Etkisi: Nötr
10:10
18 Kasım 2023
Yazar: Dr. Mesut İnan

Bitcoin‘in günlük işlem ücretleri 16 Kasım’da 11 milyon 630 bin dolara yükselerek Ethereum‘un 8 milyon 446 bin dolar olan ücretlerini geride bıraktı. Bu gelişme, Kasım 2020’nin ortasından bu yana Bitcoin’in günlük işlem ücretlerinde Ethereum‘u ilk kez geride bıraktığına işaret ediyor. Eş zamanlı olarak, Bitcoin’in günlük işlem ücretleri 10 Mayıs’tan bu yana en yüksek noktasına ulaştı.

BRC20 Faktörü

Bitcoin’in günlük işlem ücretlerindeki artış, BRC20 tokeninin artan popülaritesine bağlanabilir. Bu gelişme, kripto para dünyasındaki işlem dinamiklerinde bir değişime işaret etmesi bakımından dikkat çekti. Genellikle Ethereum’un hünerleriyle ilişkilendirilen bir ölçüt olan günlük işlem ücretlerinde Bitcoin’in hakimiyeti, dijital para alanındaki gelişen eğilimlerin altını çizdi.

btc islem ücreti

Özellikle, 16 Kasım’da Bitcoin’in günlük işlem ücretleri Ethereum‘u geçmekle kalmadı, aynı zamanda 10 Mayıs’tan bu yana en yüksek noktasına ulaştı. Ücretlerdeki bu artış, potansiyel olarak çeşitli piyasa dinamikleri, kullanıcı katılımı veya BRC20 tokenlerinin benimsenmesiyle beslenen Bitcoin ağındaki artan faaliyet ve işlemlere işaret ediyor.

Kripto Para Piyasasının Dinamik Doğası

Bu kayda değer gelişme, trendlerin ve ölçümlerin önemli değişimler yaşayabildiği kripto para piyasasının dinamik doğasına ışık tuttu. Bitcoin’in işlem ücretleri Ethereum’un önüne geçerken, kripto topluluğu içinde bu değişikliği etkileyen faktörler ve hem Bitcoin hem de Ethereum ağları için potansiyel etkileri hakkında tartışmalara yol açıyor. Diğer taraftan işlem ücretlerindeki sıralamada üçüncü sırada Uniswap, dördüncü sırada, GMX yer aldı. Beşinci sırada ise BNB Smart Chain bulunuyor. Uniswap 2 milyon 193 bin dolarlık günlük işlem ücretiyle dikkat çekti. GMX’in günlük bazda işlem ücretleri 456 bin 951 dolar olarak gerçekleşti. BSC ağında günlük işlem ücreti ise 393 bin 763 dolar.btc eth cointurk

Sonuç olarak, Bitcoin’in günlük işlem ücretlerinde son dönemde yaşanan ve bir yıl içinde ilk kez Ethereum’u geride bırakan artış, kripto para işlemleri dünyasında yeni bir döneme işaret etti. BRC20 tokenlerinin Bitcoin ağındaki popülaritesinin artması, bu değişimin temel itici gücü gibi görünmektedir. Ağdaki popülaritenin artması hem Bitcoin hem de Ethereum’un fiyat dinamikleri açısından da önemli. Diğer taraftan alana yönelik olarak önemli bir para girişinin olduğunun da bir göstergesi durumunda.

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