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Makro cephede yoğun gündem duruldu ve önümüzdeki hafta piyasalar çok daha sakin geçecek. Ancak kripto sürprizlerle dolu. Bitcoin fiyatı çözülen birçok soruna rağmen beklenen performansı göstermiyor. Borç tavanı tartışılırken sallanan fiyat şimdi problem ortadan kalkmışken yerinde sayıyor. Üstelik kripto vergileri de bu süreçte rafa kaldırıldı. Peki kripto paraları Haziran ayında neler bekliyor?

Bitcoin Fiyat Tahmini Haziran

Nisan ayı kripto para piyasası için yüksek volatilite, yeni yıllık zirveler ve keskin bir düşüşle karakterize edilen ilginç bir ay oldu. Mayıs ayı, kripto para piyasası için yılın ilk düşüş ayı oldu. Ve 2023 rallisi şimdilik noktalanmış gibi görünüyor.

Bitcoin fiyatı 11 Mayıs’ta bir baş ve omuz formasyonundan aşağı kırıldı. Baş ve omuzlar bir düşüş formasyonu olarak kabul edilir. Sonuç olarak negatif fiyat performansı pek şaşırtıcı olmadı.

Ama bir sorun var. BTC kırılmanın ardından daha büyük satışlar yaşaması gerekirken iki kez arttı ve hatta 30 Mayıs’ta bir kez daha formasyonun orta çizgisinin üzerine çıktı. Ancak, kısa bir süre sonra tekrar düştü.

Şimdilik teknik cephede izlenen şey azalan kanal formasyonudur. Doğruysa, fiyat 31 Mayıs’ta direnç çizgisi tarafından reddedildi ve mevcut aşağı yönlü hareketi başlattı. Buna göre Haziran ayında Bitcoin fiyatının 25.000 dolarda yeni bir yerel dip yapması muhtemeldir. RSI hareketi de bu olasılığı desteklemektedir. Ancak kanalın direnç alanından kopuş fiyatı 31.000 dolara itebilir.

Ethereum (ETH)

ETH/BTC fiyatı 2022’nin başından bu yana azalan bir paralel kanalın içine düştü. Nisan 2023’te kanalın orta çizgisinde sıçrama yaptı. Bu çizgide ikinci kez sıçrama yaptı. Fiyat şu anda kanalın üst kısmında işlem gördüğünden, buradan bir kopuş daha olası görünüyor.

Eğer RSI’ın desteklediği hareket gerçekleşirse paritesi 0,078 BTC seviyesine kadar yükselebilir. Bu yükseliş ETH fiyat tahminine rağmen, kanalın orta çizgisinin altında kapanış, trendin hala düşüş eğiliminde olduğunu söyleyecek. Bu senaryoda 0,045 BTC seviyesindeki destek hattına düşüş görebiliriz.