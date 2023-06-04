Okuma Süresi: 2 Dakika

Siber saldırganların hedefinde uzun süredir kripto para yatırımcıları var. Kolay kazanç peşinde her fırsatı değerlendiriyorlar. Eskiden kripto paraların fidye yazılımlarında ödeme için kullanıldığını görüyorduk. Artık saldırganlar direkt olarak sahte kripto paralarla yatırımcıların paralarını ceplerine dolduruyor. Son kurban XRP yatırımcılarının yakından tanıdığı Avukat oldu.

Ripple Yatırımcıları İçin Kritik Uyarı

Davanın yakından sonuçlanacağına dair beklentinin ortasında saldırganlar oldukça iyi kurgulanmış bir tuzak kurdular. Avukat John Deaton kripto yatırımcılarının yakından takip ettiği bir isim. Davaya dair hukuki yorumlar paylaşıyor ve son durumla ilgili sık sık bilgilendirmeler yapıyor. Bugün onun Twitter hesabı hacklendi ve saldırganlar LAW isimli bir kripto paranın reklamını yaptı.

Ripple ve Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) davasında 76.000’den fazla XRP token sahibini temsil eden avukat tarafından oluşturulan bir hesap olan CryptoLaw, hacker’ın tweet’ine avukatın hesabından yanıt verdi. CryptoLaw, tweetlerin Deaton’dan değil bilgisayar korsanlarından geldiğini ve durumu düzeltmek için çalıştıklarını yazdı.

Bu Kripto Token Sizi Batırır

Saldırgan Avukatın ağzından yaptıkları paylaşımda takipçileri tokeni satın almaya yönlendirdi. Kripto topluluğunun güvenini kazanan bir isim olduğu için Deoaton özellikle seçilmişti. Bugün erken saatlerde siber saldırganlar şunları yazdı;

“Doğrudan CryptoLawUS’tan türetilen resmi token olan LAW’ı sunuyoruz. LAW, kripto düzenlemesi ve yargı yetkisine odaklanan tokenizasyon ve DeFi’ye yenilikçi bir yaklaşım getiriyor.”

Sonrasında kurbanların sahte tokeni alabilecekleri link paylaşıldı.

Davanın sonuçlanmak üzere olduğuna dair XRP yatırımcıları arasında yaygın bir kanaat var. Saldırganlar bu motivasyondaki yatırımcıları hedeflemek için doğru bir strateji uygulamış görünüyor.

Deaton, Twitter takipçileriyle iletişim kurmak için proaktif önlemler aldı ve insanları saldırıdan haberdar etmek için kızı Jordan Deaton’ın Twitter hesabını kullandı. Deaton topluluktan hack olayını bildirmelerini istedi.

XRP topluluğunun bazı üyeleri Deaton’ın çağrısına olumlu yanıt verdi ve durum hakkında daha fazla kullanıcıyı uyarmak için tweetler attı. Yatırımcıların son örnekte de görüldüğü üzere popüler isimlerden gelen şüpheli paylaşımlara karşı dikkatli olması gerekiyor. Elon Musk dahil birçok ünlü ismin geçmişte hesabının hacklendiğine şahit olmuştuk.