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Tüm kripto paraları ilgilendirdiği için XRP Coin davası herkes tarafından yakından takip ediliyor. Önemli gelişmeler var. Hatta davanın biteceği tarihe dair yetkili ağızlardan paylaşılan tahminler bile görmeye başladık. XRP Coin yatırımcıları heyecanlı, peki Ripple davası ne zaman bitecek?

Ripple Davası Ne Zaman Bitecek?

Ripple davasını yakından takip edenler John Deaton ismine aşina. Bu avukat davayla ilgili güncellemeleri, süreci ve yaşanacakları uzun süredir takipçileriyle paylaşıyor. Kısa süre önce Ripple CEO’sunun iddiasını da gündemine aldı. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse davanın aylar değil haftalar içinde sonuçlanacağını söyledi ve bu tartışmalara yol açtı.

John Deaton, Garlinghouse’un tahminine iyi huylu bir şüphecilikle yanıt verdi. Deaton, Garlinghouse’a iyimser zaman çizelgesinde iyi şanslar diledi. Deaton, yorumunun şüphe ifade etme amacı taşımadığını, dava zaman çizelgesinde sıkça yer alan isabetsiz tahminlere yönelik bir şaka olduğunu açıkladı.

XRP Davasıyla İlgili Bitiş Tarihi

Ripple CEO’su daha önce de 2023 yılının ilk çeyreğine işaret etmişti. Sonrasında tahminini Haziran sonuna çekti ve şimdi haftalar içinde sonuçlanabileceğini söylüyor. Bu iddialı bir tahmin çünkü Hinman belgelerinin mührü bile 13 Haziran tarihinde açılacak. Yani süreç açısından baktığımızda yolun sonuna yaklaşılsa da 13 Haziran tarihi ortadayken haftalar içinde davanın sonuçlanacağını söylemek iyimser bir tahmin olabilir.

Geçtiğimiz yıl sonunda özet karar başvurusunda bulunulması 2022 bitmeden davanın biteceğine dair iddiaların da ortaya atılmasına neden olmuştu. Tüm bu iyimser tahminler yatırımcıları beklentiye sokuyor ve sonrasında hayal kırıklığına neden oluyor. Bu yüzden yatırımcıların tarafların iddia ettiği tarihleri kabul etmeden önce sorgulamaları menfaatlerine olabilir. Çünkü bu beklentilerle yükselen fiyatlar davanın uzaması halinde satışları ve doğal olarak maddi kayıpları beraberinde getiriyor.

Eğer kesin olan bir şey var ülkedeki hukuk sistemine göre 2023 yılı içinde davanın sonuçlanacağıdır. Ancak bunun için net bir bitiş tarihi itiraf etmek Deaton tarafından da açıklandığı gibi olası aksaklıkları gözden kaçırmaktan başka bir şey değil.

XRP davasıyla alakalı bitiş tarihi konusunda en doğru tahminler Haziran ayında Hinman belgelerinin de yayınlanmasıyla yapılabilir.