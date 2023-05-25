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Kripto para piyasaları Bitcoin fiyatındaki düşüş nedeniyle negatif seyrine devam ediyor. Bitcoin 27.000 doları kaybetti. Altcoinlerdeki kayıplar %10’u aştı. 2023 yılı için yeni diplere koşan altcoinler alıcı bulmakta zorlanıyor. Hatta Binance desteğine rağmen BNB Coin de düşüş yaşayanlar arasında yer alıyor. Peki sırada ne var?

Binance Coin (BNB)

Bitcoin fiyatı sert bir düşüş yaşadı ve 24 Mayıs’taki FOMC tutanaklarının ardından 26.600 dolar desteğini kaybetti. Eş zamanlı olarak ABD borç tavanıyla ilgili olumsuz açıklamalar bu düşüşe neden olan satışları tetiklemişti. Binance Coin, kripto kralının hareketinin ardından daha fazla düşüş baskısı yaşadı ve yazı hazırlandığı sırada 305 dolardan alıcı buluyor.

Bununla birlikte, devam eden ABD borç görüşmeleri ve 26 Mayıs’taki büyük BTC opsiyonlarının sona ermesi hafta sonuna doğru daha fazla dalgalanmanın yaşanacağını söylüyor.

BNB Coin Yorum

BTC’nin zayıflaması kısa vadeli düşüş görünümünü güçlendiriyor. RSI, 4 saatlik grafikte daha düşük aralıklara gerileyerek yüksek satış baskısının altını çizdi. BNB Coin için 305 doların altı özellikle vadeli işlemlerde kazanç elde etmek isteyen yatırımcıların pozisyonlarıyla hızlı satışların yaşanabileceği bir seviye.

Alternatif olarak, BTC 25.000 dolara düşme riskinden uzaklaşırsa ve 26.600 dolar üstünde kapanışlar yaparsa BNB Coin satışları zayıflayacaktır. Bu senaryoda 309,7 ve 315 dolara doğru hızlı bir yükseliş görme ihtimalimiz var.

Coinglass’ın son 4 saatteki likidasyon verileri kısa vadeli düşüş görünümünü güçlendiriyor. Yaklaşık 139 bin dolar değerindeki long pozisyon tasfiye edildi ve bu da satıcıların kazançlarını 304 doların ötesine taşıyabileceğini gösteriyor. Bu arada, BNB’nin vadeli işlem açık pozisyonları, BNB’nin 320 dolar fiyatının altına düşmesinin ardından Mayıs ortasından bu yana 320 milyon doların altında kaldı.

Düşük OI, BTC 26.600 dolarlık desteği geri alamazsa popüler altcoindeki toparlanmayı baltalayabilir. Nitekim Bitcoin son 1 saatte 26.600 doları aşmak için yaptığı denemede başarısız oldu. Yazı hazırlandığı sırada fiyat 26.460 dolarda bulunuyor.