Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Ripple’ın XRP’sinin Geleceği Nasıl? İşte XRP Coin Geleceği

Ripple’ın XRP’sinin Geleceği Nasıl? İşte XRP Coin Geleceği

Sizin için algoritmik fiyat tahmin platformlarından güç alarak "XRP coin geleceği" konusuna mercek tutmaya çalıştık. İşte Ripple'ın XRP'sinin öngörülen geleceği.
21:35
24 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ripple’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile kayıtsız menkul kıymet satış davası devam ederken yatırımcılar popüler altcoin’in geleceğini merak ediyor. Sizin için algoritmik fiyat tahmin platformlarından güç alarak “XRP coin geleceği” konusuna mercek tutmaya çalıştık.

Ripple’ın XRP’sinde Son Durum

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre XRP, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 6’nın üzerinde düşüşle 0,4177 dolardan işlem görüyor. XRP, 21 Mart’ta yaptığı yükselişle tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Popüler altcoin kısa süre içinde 0,37 dolardan 0,49 dolara varan bir yükseliş yaptı. Bu, altcoin’in değerini saatler içinde yüzde 30’un üzerinde artırdığı anlamına geliyor.

XRP’deki bu yükseliş coin’in geleceğini ilgilendiren davada önemli bir gelişme yaşanmasıyla oldu. Ripple, mahkemeden SEC’in tüm itirazlarına rağmen Voyager’ın varlıklarının Binance.US’e satışında mahkemenin verdiği kararın dikkate alınmasını talep etti. Kripto avukatı olarak tanınan John Deaton, XRP’nin ihraççısının SEC’e karşı bulunduğu bu talebin olumlu karşılanması halinde davada büyük bir avantaj elde edebileceği iddia etti.

Ripple, ABD’li yargıç Michael Wiles’ın Voyager’ın iflas davasında aldığı kararı örnek göstererek SEC’in Voyager ve Binance.US’in kayıt dışı menkul kıymet işlemi yapabileceğine yönelik endişeleri karşısında yeterli kanıta sahip olmadığı gerekçesiyle anlaşmayı onayladığı üzerinde duruyor. Yargıç, bu durumdan hareketle SEC’in hangi kripto paranın kayıt dışı menkul kıymet olduğu konusunda bir ölçüye sahip olmadığı kanaatine vardı. Ripple, yaptığı başvuruda bu kararın örnek olay olarak değerlendirilmesini talep etti. Avukat Deaton ise davaya bakan yargıç Analisa Torres’in SEC’in kripto paralar konsunda tutarsız hareket ettiği sonucuna varan yargıç Wiles’ın kararını değerlendirmeye alabileceğini iddia etti. Bu, SEC’in hem Ripple hem de yöneticileri Brad Garlinghouse ve Chris Larsen aleyhindeki suçlamaları düşürebilecek bir kanıt olarak görülüyor.

XRP Coin Geleceği

2023’de XRP coin: Algoritmik fiyat tahmin platformları XRP’nin 2023 yılında fiyatının 1,05 dolar ila 1,57 dolar arasında değişeceğini ve ortalama fiyatının 1,31 dolar civarında olacağını gösteriyor.

2024’de XRP coin: Algoritmik fiyat tahmin platformları XRP’nin 2024 yılında fiyatının 0,4 dolar ila 0,61 dolar arasında değişeceğini ve ortalama fiyatının 0,5 dolar civarında olacağını gösteriyor.

2025’de XRP coin: Algoritmik fiyat tahmin platformları XRP’nin 2025 yılında fiyatının 0,49 dolar ila 0,74 dolar arasında değişeceğini ve ortalama fiyatının 0,61 dolar civarında olacağını gösteriyor.

2026’da XRP coin: Algoritmik fiyat tahmin platformları XRP’nin 2026 yılında fiyatının 0,59 dolar ila 0,89 dolar arasında değişeceğini ve ortalama fiyatının 0,74 dolar civarında olacağını gösteriyor.

2027’de XRP coin: Algoritmik fiyat tahmin platformları XRP’nin 2027 yılında fiyatının 0,72 dolar ila 1,09 dolar arasında değişeceğini ve ortalama fiyatının 0,9 dolar civarında olacağını gösteriyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Kripto Paralar Neden Düşüyor? Bitcoin’de (BTC) Düşüş Hızlanacak Mı?
Kripto Paralar Neden Düşüyor? Bitcoin’de (BTC) Düşüş Hızlanacak Mı?
Uzun Vadede Bitcoin’i Neler Bekliyor? BTC Geleceği Nasıl, BTC Ne Olur?
Uzun Vadede Bitcoin’i Neler Bekliyor? BTC Geleceği Nasıl, BTC Ne Olur?
Avalanche’da (AVAX) Şok Eden Olay! Kripto Para Birimine Etkisi Ne Olacak?
Avalanche’da (AVAX) Şok Eden Olay! Kripto Para Birimine Etkisi Ne Olacak?
Terra Classic 1 Dolar Tartışmasının Merkezinde! Tam 235 Milyar LUNC Yanmayı Bekliyor! Peki Mümkün Mü?
Terra Classic 1 Dolar Tartışmasının Merkezinde! Tam 235 Milyar LUNC Yanmayı Bekliyor! Peki Mümkün Mü?
Kemerlerinizi Bağlayın! Popüler Borsanın CEO’su Açıkladı: BTC Fiyatı Patlamaya Hazır!
Kemerlerinizi Bağlayın! Popüler Borsanın CEO’su Açıkladı: BTC Fiyatı Patlamaya Hazır!
Önce 27 Mart Sonra 30 Mart! Peki Neden? AVAX Küllerinden Mi Doğuyor? İşte Avax Yorumları!
Önce 27 Mart Sonra 30 Mart! Peki Neden? AVAX Küllerinden Mi Doğuyor? İşte Avax Yorumları!
Dogecoin (DOGE) Geliştiricisinden Yatırımcılara Müjde! Altcoin’i Neler Bekliyor?
Dogecoin (DOGE) Geliştiricisinden Yatırımcılara Müjde! Altcoin’i Neler Bekliyor?
Arbitrum (ARB) ve Ripple (XRP) Yorumları! ARB Coin Grafikleriyle Detaylı İnceleme!
Arbitrum (ARB) ve Ripple (XRP) Yorumları! ARB Coin Grafikleriyle Detaylı İnceleme!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bu Fırsat Olabilir, Peki Hedefler? RVN Coin, ADA Coin ve Solana Yorum!
Dip Geldi Mi? KAVA, IMX Coin, Huobi Token (HT), Cosmos (ATOM) ve Toncoin Yorum!
Sonunda Vakti Gelmiş Olabilir! Popüler Altcoin Yüzde 10’un Üzerinde Yükselebilir!
3 Dolar Yolculuğu Mu? Cardano (ADA) Neden Yükseliyor? ADA Coin Yorum!
Vakti Geliyor! Metaverse Altcoinler Son Durum: MANA, GALA, CEEK VR Coin!
Güncel NFT Haberleri
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023