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Ripple’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile kayıtsız menkul kıymet satış davası devam ederken yatırımcılar popüler altcoin’in geleceğini merak ediyor. Sizin için algoritmik fiyat tahmin platformlarından güç alarak “XRP coin geleceği” konusuna mercek tutmaya çalıştık.

Ripple’ın XRP’sinde Son Durum

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre XRP, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 6’nın üzerinde düşüşle 0,4177 dolardan işlem görüyor. XRP, 21 Mart’ta yaptığı yükselişle tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Popüler altcoin kısa süre içinde 0,37 dolardan 0,49 dolara varan bir yükseliş yaptı. Bu, altcoin’in değerini saatler içinde yüzde 30’un üzerinde artırdığı anlamına geliyor.

XRP’deki bu yükseliş coin’in geleceğini ilgilendiren davada önemli bir gelişme yaşanmasıyla oldu. Ripple, mahkemeden SEC’in tüm itirazlarına rağmen Voyager’ın varlıklarının Binance.US’e satışında mahkemenin verdiği kararın dikkate alınmasını talep etti. Kripto avukatı olarak tanınan John Deaton, XRP’nin ihraççısının SEC’e karşı bulunduğu bu talebin olumlu karşılanması halinde davada büyük bir avantaj elde edebileceği iddia etti.

Ripple, ABD’li yargıç Michael Wiles’ın Voyager’ın iflas davasında aldığı kararı örnek göstererek SEC’in Voyager ve Binance.US’in kayıt dışı menkul kıymet işlemi yapabileceğine yönelik endişeleri karşısında yeterli kanıta sahip olmadığı gerekçesiyle anlaşmayı onayladığı üzerinde duruyor. Yargıç, bu durumdan hareketle SEC’in hangi kripto paranın kayıt dışı menkul kıymet olduğu konusunda bir ölçüye sahip olmadığı kanaatine vardı. Ripple, yaptığı başvuruda bu kararın örnek olay olarak değerlendirilmesini talep etti. Avukat Deaton ise davaya bakan yargıç Analisa Torres’in SEC’in kripto paralar konsunda tutarsız hareket ettiği sonucuna varan yargıç Wiles’ın kararını değerlendirmeye alabileceğini iddia etti. Bu, SEC’in hem Ripple hem de yöneticileri Brad Garlinghouse ve Chris Larsen aleyhindeki suçlamaları düşürebilecek bir kanıt olarak görülüyor.

XRP Coin Geleceği

2023’de XRP coin: Algoritmik fiyat tahmin platformları XRP’nin 2023 yılında fiyatının 1,05 dolar ila 1,57 dolar arasında değişeceğini ve ortalama fiyatının 1,31 dolar civarında olacağını gösteriyor.

2024’de XRP coin: Algoritmik fiyat tahmin platformları XRP’nin 2024 yılında fiyatının 0,4 dolar ila 0,61 dolar arasında değişeceğini ve ortalama fiyatının 0,5 dolar civarında olacağını gösteriyor.

2025’de XRP coin: Algoritmik fiyat tahmin platformları XRP’nin 2025 yılında fiyatının 0,49 dolar ila 0,74 dolar arasında değişeceğini ve ortalama fiyatının 0,61 dolar civarında olacağını gösteriyor.

2026’da XRP coin: Algoritmik fiyat tahmin platformları XRP’nin 2026 yılında fiyatının 0,59 dolar ila 0,89 dolar arasında değişeceğini ve ortalama fiyatının 0,74 dolar civarında olacağını gösteriyor.

2027’de XRP coin: Algoritmik fiyat tahmin platformları XRP’nin 2027 yılında fiyatının 0,72 dolar ila 1,09 dolar arasında değişeceğini ve ortalama fiyatının 0,9 dolar civarında olacağını gösteriyor.