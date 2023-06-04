Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçtiğimiz ay bugünlerde PEPE Coin adeta fırtınalar estiriyordu. Öylesine büyük ilgi gördü ki Binance bile onu listeledi. Yatırımcılardaki ilginin arkasında balina kazançları yatıyordu. Ayı piyasalarında olmamıza rağmen çok sayıda yatırımcı kayda değer kazançlar elde etti. Elbette bir o kadar da yanlış seviyeden alım yapanlar oldu. Peki PEPE Coin bu ay kaç dolar olur?

Pepe Coin Fiyatı

Bundan yaklaşık 1 ay önce Binance borsası PEPE Coin’i listelemeden saatlerde önce yatırımcıları uyarmıştık. Binance listelemesinin meme coin için geçici ATH ilanı fırsatı olacağını söyledik. Öyle de oldu fiyat aynı gün zirve yaptıktan sonra bugüne kadar büyük satışlarla karşılaştı. Ve muhtemelen ayı piyasaları sonuna kadar PEPE Coin cephesinde öylesine büyük hareket görmeyeceğiz.

Fakat Binance listelemesi PEPE Coin’in ömrünü uzattı. Eğer listeleme olmasaydı onun da tıpkı BONK ve diğerleri gibi unutulup gittiğini görecektik. Bugüne kadar PEPE Coin gibi birçok altcoin kısa vadeli hype yaşadıktan sonra adını unutturdu.

PEPE Coin Fiyat Tahmini

PEPE, Mayıs ayının ana altcoin hikayesiydi ve tüm zamanların en büyük altcoin kazananlarından biri oldu. Ancak, fiyat 5 Mayıs’ta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve o zamandan beri keskin bir düşüş yaşadı. Bu düşüşe rağmen, Haziran ayının bir miktar toparlanma sağlaması muhtemel görünüyor. Bunun birkaç nedeni var. 13 Mayıs’tan bu yana yaşanan düşüş, alçalan bir paralel kanalın içinde yer alıyor.

Bu kanal düzeltici formasyondur ve kırılma görülebilir. 31 Mayıs’ta fiyat, kanalın destek çizgisinden sıçradı ve dip RSI ile birleşti. Güncel görünüm Haziran ayında PEPE Coin fiyatının 0,0000022 dolara kadar bir yükseliş yaşayabileceğini gösteriyor.

Yükseliş tahminine rağmen eğer kanalın destek seviyesi ihlal edilirse PEPE Coin fiyatı 0,0000009 dolara kadar düşebilir. Genel piyasa hissiyatına bağlı olarak fiyatın daha büyük kayıplar da yaşaması olası çünkü Bitcoin için bu ay azalan paralel kanal formasyonundan dolayı 25.000 dibinin test edilmesi bekleniyor.

Fed toplantısı ve yaklaşan Bitcoin kırılımı nedeniyle altcoin yatırımcılarını hareketli günler bekliyor.