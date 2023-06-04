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Bugün Binance borsasında 4 altcoin kayda değer fiyat yükselişleri yaşadı. Peki mevcut seviyeler alım için mantıklı mı? Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 27.214 dolardan alıcı buluyor ve destek olarak bu bölgeyi tutmakta zorlanıyor. Hacimler önemli ölçüde düştü ancak bazı altcoinler süreçte pozitif ayrıştı.

EPX Coin Nedir?

BNB Chain ekosistemindeki popüler merkezi olmayan borsalardan biridir. Curve Finance çatalıdır ve temelde 3 sorunu çözmeyi amaçlar.

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Token sahiplerine güvenli, iyi test edilmiş bir ortam

Protokollerin tokenları için derin likidite oluşturmaları için bir çözüm sunar.

Dün akşam saatlerinde 0,000242 dolar seviyesinde bulunan fiyat hızlı biçimde 0,00032 dolara tırmandı. Bugün sabah saatlerinde 0,00037 dolarda zirveyi gördü.

Şimdilik rallinin devam etmesi için 0,00035 dolar üstünde kapanışlara ihtiyaç var ancak fiyat yazı hazırlandığı sırada 0,00032 dolar desteğine tutunmaya çalışıyor. Yükselişin tersine dönmemesi için 0,00027 doların son destek olarak korunması gerekecek. Eğer başarılı olamazsa fiyat dün akşam başladığı yere geri dönebilir. Rallinin uzaması halinde yatırımcılar 0,00042 ve 0,00048 doları hedefleyebilir.

Ancak dikkatli olmakta fayda var geçmişte birçok kez EPX Coin fiyatının bu tarz yükselişleri hızla tersine çevirdiğini gördük. 8 Şubat tarihinden bu yana 4’ncü benzer hızlı yükselişi yaşıyoruz ve her seferinde fiyat daha düşük bir zirve noktası işaretleyerek daha derin diplere doğru yolculuğa çıktı.

AKRO Coin Yorum

AKRO Coin yazı hazırlandığı sırada 0,005 dolardan alıcı buluyor. En son 29 Nisan tarihinde test edilen bu bölgeden gelen ret fiyatın 0,0033 dolara kadar düşmesine neden olmuştu. Eğer bu sefer üstünde kapanışlar yapabilirse 0,007 doları hedefleyebilir. Nihai hedefse 2022 Nisan düşüşünün başladığı 0,018 dolar zirvesi olacaktır.

Aşırı yükselen fiyat alıcıları çekmeye devam edemezse 0,0042 dolara doğru hızlı bir düşüş şaşırtıcı olmaz.

BTS Coin Yorum

Binance borsasında en fazla yükselen üçüncü altcoin oldu. Üç altcoinin de ortak özelliği düşük hacimle büyük büyük hareketleri yapmış olmaları. Geçmişte yaptıkları hareketleri tekrarladıkları için yine hızlı düşüşler görebiliriz. BTS Coin özelinde 2 Haziran tarihinde başlayan 0,007 dolardan 0,01 dolara yükseliş şimdilik yatay harekete döndü.

Fiyat eğer 0,0096 dolar altında kapanışlar yapmaya devam ederse bugünkü 0,011 dolar yerel zirve olarak kalır ve bence fiyatın başladığı yere geri döndüğünü görürüz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.