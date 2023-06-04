Hemen
Başla!
Hemen  Başla!
  • CoinTürk
  •   LUNC ve Render Token (RNDR) Fiyat Hedefleri Yorum! Güncel Grafikler, Tahminler!

LUNC ve Render Token (RNDR) Fiyat Hedefleri Yorum! Güncel Grafikler, Tahminler!

Özet

  • RNDR Token daha yüksek zirveler yapmaya hazırlanıyor.
  • LUNC fiyatı bu yıl sürekli daha derin dipler yaptı. Yatırımcılar yükselişin hızla tersine döndüğünü görebilir.
  • Önümüzdeki hafta makro cephede sakin olacak ve BTC altcoinlerin genelini yukarı çekebilir.
15:00
4 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Altcoinlerde genel bir ciddi hareketlenme yok fakat yine de istisnalar var. RNDR Token ve LUNC son 24 saatte dikkat çekiyor. Hacim zayıfladığı için bir süredir yatırımcılar daha az popüler altcoinlerden kazanç elde etmenin yollarını arıyor. Örneğin Mayıs ayının ilk haftasında PEPE ve FLOKI gibi düşük piyasa değerine sahip meme tokenler popülerdi. Şimdiyse RNDR ve LUNC özelinde hareketlenmeler var.

Render Token (RNDR) Yorum, Grafik

Güne %4’ün üzerinde artışla devam eden RNDR Token kral kripto para biriminden daha iyi performans gösterdi. Ekibin token değerini artırmak için geliştirdiği yeni mekanizma ilgi görmeye devam ediyor. O zamandan beri fiyat önemli ölçüde arttı ve 2023’ün fazla kazandıran altcoinlerinden biri oldu.

Mayıs ortasındaki zirveye göre RNDR Coin fiyatı yılın başından buyana kabaca %666 değer kazandı. Şimdi 3 Haziran tarihinde yeniden başlattığı ralliyle tekrar 3 dolar direncini hedefliyor. Fiyat kısa vadede 2,66 dolar üstünde tutunabilirse yukarı yönlü atakların devam ettiğini görebiliriz. Burada bence Bitcoin 28.000 doları hedeflemezse 2,6 tabanının test edildiğini göreceğiz. Önümüzdeki hafta makro cephe sakin olacağı için ilk senaryo özellikle Pazartesi öğleden sonraki BTC performansına göre güçlenebilir.

LUNC Coin Yorum, Grafik

Günün ilk saatlerinde LUNC yatırımcıları hareketlendi. Fiyatın 0,000084 dolardan 0,0000933 dolara kadar yükseldiğini gördük. Eğer ralli daha yüksek bir zirve hedefleyecekse 0,000090 dolar üstünde kapanışların izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Başarısız olursa 0,000088 dolar altında hızlı satışlar görebiliriz. LUNC yatırımcıları bu tarz in/çık hareketlerine alışık ve buna göre trade yapıyor ancak tecrübesiz yatırımcılar süreçte ezilebilir.

Diğer taraftan gözden kaçırılmaması gerekilen bir gerçek de var. Fiyat Ocak zirvesinden bu yana daha istikrarlı biçimde düşüyor.

Önümüzdeki haftalarda çok büyük pozitif bir gelişme olmazsa yeni yıllık dibine koştuğunu görebiliriz. Fayda üretimi anlamında zayıf, Terra Asileri hedefledikleri büyük işleri başarabilmiş değil. LUNC için uzun vadede pek parlak bir gelecek de görünmüyor. Elbette volatilite seven yatırımcılar ara yükselişleri değerlendirebilir ancak uzun vadede fiyatın nereye gittiği net.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Dow Jones Endeksi Nedir?
Dow Jones Endeksi Nedir?
FOMC Nedir?
FOMC Nedir?
GameFi (GAFI) Nedir?
GameFi (GAFI) Nedir?
Altcoin Nedir, Ne İşe Yarar?
Altcoin Nedir, Ne İşe Yarar?
DeFi (Merkeziyetsiz Finans) Nedir?
DeFi (Merkeziyetsiz Finans) Nedir?
AirDrop Nedir? Nasıl Katılınır?
AirDrop Nedir? Nasıl Katılınır?
Türkiye’de Çok Mağdur Var Dikkat! Bir Kripto Dolandırıcılık Hikayesi!
Türkiye’de Çok Mağdur Var Dikkat! Bir Kripto Dolandırıcılık Hikayesi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
İlgili Yazılar
Bu 3 Altcoin’i Alanlar Haftayı Mutlu Kapattı! Bitcoin Sabitken İşte Onlar Yükseldi!
Bu 3 Altcoin’i Alanlar Haftayı Mutlu Kapattı! Bitcoin Sabitken İşte Onlar Yükseldi!
Boğa Tuzağına Dikkat! Bitcoin ve Altcoinler Yorum!
Boğa Tuzağına Dikkat! Bitcoin ve Altcoinler Yorum!
Yüzde 50’ye Dayandı! EPX, AKRO ve BTS Coin Nedir, Yorum! Fiyat Hedefleri ve Grafikler!
Yüzde 50’ye Dayandı! EPX, AKRO ve BTS Coin Nedir, Yorum! Fiyat Hedefleri ve Grafikler!
Alalım Mı Satalım MI? Pepe Coin Bu Ay Kaç Dolar Olur?
Alalım Mı Satalım MI? Pepe Coin Bu Ay Kaç Dolar Olur?
2023 Kripto Yükselişini Bilen İsim: Satın! Peki Ama Neden?
2023 Kripto Yükselişini Bilen İsim: Satın! Peki Ama Neden?
Kripto Paralar Yeni Güne Nasıl Başladı? 4 Haziran Bitcoin ve Altcoinler Yorum!
Kripto Paralar Yeni Güne Nasıl Başladı? 4 Haziran Bitcoin ve Altcoinler Yorum!
Bu Altcoin Hakkında Uyarmıştık: Fiyat Yeni Haber İle Sert Yükseldi!
Bu Altcoin Hakkında Uyarmıştık: Fiyat Yeni Haber İle Sert Yükseldi!
Popüler Kripto Para Cüzdanı Hacklendi mi? Kullanıcılar Endişeli ve Bağlantılı Coin Çakılıyor!
Popüler Kripto Para Cüzdanı Hacklendi mi? Kullanıcılar Endişeli ve Bağlantılı Coin Çakılıyor!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023