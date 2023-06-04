Okuma Süresi: 3 Dakika

Altcoinlerde genel bir ciddi hareketlenme yok fakat yine de istisnalar var. RNDR Token ve LUNC son 24 saatte dikkat çekiyor. Hacim zayıfladığı için bir süredir yatırımcılar daha az popüler altcoinlerden kazanç elde etmenin yollarını arıyor. Örneğin Mayıs ayının ilk haftasında PEPE ve FLOKI gibi düşük piyasa değerine sahip meme tokenler popülerdi. Şimdiyse RNDR ve LUNC özelinde hareketlenmeler var.

Render Token (RNDR) Yorum, Grafik

Güne %4’ün üzerinde artışla devam eden RNDR Token kral kripto para biriminden daha iyi performans gösterdi. Ekibin token değerini artırmak için geliştirdiği yeni mekanizma ilgi görmeye devam ediyor. O zamandan beri fiyat önemli ölçüde arttı ve 2023’ün fazla kazandıran altcoinlerinden biri oldu.

Mayıs ortasındaki zirveye göre RNDR Coin fiyatı yılın başından buyana kabaca %666 değer kazandı. Şimdi 3 Haziran tarihinde yeniden başlattığı ralliyle tekrar 3 dolar direncini hedefliyor. Fiyat kısa vadede 2,66 dolar üstünde tutunabilirse yukarı yönlü atakların devam ettiğini görebiliriz. Burada bence Bitcoin 28.000 doları hedeflemezse 2,6 tabanının test edildiğini göreceğiz. Önümüzdeki hafta makro cephe sakin olacağı için ilk senaryo özellikle Pazartesi öğleden sonraki BTC performansına göre güçlenebilir.

LUNC Coin Yorum, Grafik

Günün ilk saatlerinde LUNC yatırımcıları hareketlendi. Fiyatın 0,000084 dolardan 0,0000933 dolara kadar yükseldiğini gördük. Eğer ralli daha yüksek bir zirve hedefleyecekse 0,000090 dolar üstünde kapanışların izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Başarısız olursa 0,000088 dolar altında hızlı satışlar görebiliriz. LUNC yatırımcıları bu tarz in/çık hareketlerine alışık ve buna göre trade yapıyor ancak tecrübesiz yatırımcılar süreçte ezilebilir.

Diğer taraftan gözden kaçırılmaması gerekilen bir gerçek de var. Fiyat Ocak zirvesinden bu yana daha istikrarlı biçimde düşüyor.

Önümüzdeki haftalarda çok büyük pozitif bir gelişme olmazsa yeni yıllık dibine koştuğunu görebiliriz. Fayda üretimi anlamında zayıf, Terra Asileri hedefledikleri büyük işleri başarabilmiş değil. LUNC için uzun vadede pek parlak bir gelecek de görünmüyor. Elbette volatilite seven yatırımcılar ara yükselişleri değerlendirebilir ancak uzun vadede fiyatın nereye gittiği net.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.