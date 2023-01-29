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Türkler Bu Altcoini Kapışıyor! Ekip Tokenin Değerini Artıracağız Dedi, Fiyat Uçtu!

Bu altcoin için duyuru yapıldı, tokenin değerini artırmak için yeni bir güncelleme yapılıyor. Türkler aniden bu altcoine ilgi göstermeye başladı. Kripto paranın fiyatı hızla artıyor.
21:00
29 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 4 Dakika

Türk kripto para yatırımcılarının ilgisi son yükselen BTC fiyatı sebebiyle artmaya devam ediyor. Projelerse yükselişi fırsat biliyor. Bitcoin fiyatının yeniden 23.500 doları aşmasıyla birlikte altcoin ekipleri kendi tokenlerini değerli hale getirmek için çeşitli çözümler üzerinde çalışıyor. Ve elbette meyvesini de yiyorlar.

Renden Token Neden Yükseldi?

Türkiye merkezli kripto para borsalarındaki pariteleri izleyebildiğimiz 21milyon.com platformunun sağladığı verilere göre bugünün hacim rekoru Render Token’e ait. Türk kripto para yatırımcıları bugünlerde popülerliğini artıran altcoine yoğun ilgi gösteriyor. Elbette bunun bir sebebi var. Ekip kripto piyasasındaki artan risk iştahından yararlanmak için yeni bir öneri duyurdu ve bu önerinin amacı Render Tokenin değerini artırmaktır. Bildiğiniz yakım mekanizmalarından farklı çalışıyor ve platform çalıştığı sürece ürettiği faydanın karşılığı olarak token yakılacak.

Peki ama nasıl? Elbette Burn-and-Mint Equilibrium (BME) modeli sayesinde. Praveen Jandu herkesin merak ettiği BME modeliyle alakalı geniş kapsamlı bir güncelleme yayınladı bunun en özet versiyonunu sizin için şöyle derledik;

“Mevcut tokenomik modelde: Bir sanatçı Render Network’e bir iş gönderdiğinde, bu işi oluşturma maliyeti işin karmaşıklığına ve seçilen kademeye göre RNDR cinsinden teklif edilir ve sanatçı RNDR tokenleri ile ödeme yapar ve Node Operatörleri işi tamamlamak için sanatçılar tarafından ödenen RNDR’yi alır. Mevcut tokenomiklerde, RNDR’nin fiyatlandırma modeli statiktir ve hız, güvenlik ve maliyete dayalı çok katmanlı bir fiyatlandırma yapısına ayrılmıştır. 200 OBh, 1 saat boyunca bir RTX 2070’in gücüne eşittir. Render Network için mevcut tokenomics modeli, RNDR token değerini kullanımıyla ilişkilendirmediği için sınırlayıcıdır. Fiyatlandırma modeli statik ve sabit olduğundan, değer artışı tokenin temel değerini (yani bilgisayar gücü miktarını) yansıtmaz ve Render Network üzerinde işleme maliyetinin artmasına neden olabilir. Render Network’teki BME modeline göre; yapılacak iş USD cinsinden fiyatlandırılacak (doğrudan RNDR tokenları yerine) ve sanatçının işi ağa göndermek için eşdeğer bir dolar değerinde RNDR tokenı yakması gerekecektir. Örneğin. 200 $ değerinde bir iş varsa ve RNDR fiyatı 1 $ ise, sanatçının işi ağa göndermek için 200 $RNDR jetonu yakması gerekecektir. İşler USD cinsinden fiyatlandırılır ve RNDR tokenleri doğrudan Node Operatörlerine ödenmek yerine yakılır.”

Render görüntü işleme için kullanılan bir teknik terim. Çok donanımlı bir bilgisayarınız yoksa render işlemleriniz için sunucu kiralamanız gerekir. Render Token ekibi ise bunu blockchain tabanlı yapıyor. İhtiyacı olanlara GPU kiralayıp karşılığında ödeme alıyorlar. Açıklamada “iş” olarak tanımlanan şey aslında budur.

Artık işin karşılığı olarak ödenen şey yani Render Token direkt olarak yakıma gidecek. Doğal olarak tokenin değeri artırılacak. Şimdilik yapılmak istenen veya hedeflenen şey bu ve tokenin fiyatı da yazı hazırlandığı sırada bu sebepten artıyor.

Türklerin Aldığı Altcoinler

Render Token bugün bu konuda zirvede ve USDT’yi de geçerek 657 Milyon TL’lik işlem hacmiyle birincilik tahtında oturuyor. Türk borsalarında ilk 5’te genelde Tether vardır çünkü dolar bizim için volatilitesi yüksek bir varlık ve daha risk alıp %1’lik kazançlarla tatmin olanlar dolar trade etmeyi seviyor. Bitcoin yine birkaç haftadır hızlı yükseldiği için ilk üçte yer alıyor eğer volatilitesi azalırsa 4,5’e gerileyebilir. MANA Token normal zamanlarda da Türk yatırımcıların ilgi gösterdiği bir altcoindi, artan metaverse ve ikinci dalga NFT coşkusu beklentisi onu yeniden ilk 5’e çıkardı. Aptos (APT) ülkemizdeki yatırımcıların bir kısmı için bambaşka bir yerde çünkü testnet avcıları APT Coin airdrop sürecinde binlerce dolar kazandı.

İşlem hacmine göre en fazla ilgi gören diğer altcoinler ise yukarıdaki gibidir. Bu veriler anlık olarak 21milyon.com internet sitesinde güncelleniyor ve böylece Türk yatırımcıların altcoin yönelimleri de kolayca tespit edilebiliyor. En azından yerel borsaları kullanan Türk yatırımcıların diyebiliriz.

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