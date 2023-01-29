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Bu Metrik Asla Yanılmıyor! Nam Salan Analist Bitcoin’de Son Noktayı Koydu: Buraya Gideceğiz!

Bitcoin (BTC) sürpriz rallileri ile yeniden heyecan yaratırken, popüler bir analistten çarpıcı açıklamalar geldi. 
22:00
29 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) sürpriz rallileri ile yeniden heyecan yaratırken, popüler bir analistten çarpıcı açıklamalar geldi.

Borsalardaki Bitcoin-Stablecoin Oranı!

Sektörün en tanınmış isimlerinden biri, Bitcoin‘in yoluna devam edeceğine inanıyor. Zincir üstü metriklerine dikkat çeken popüler analist Cole Garner,  Bitcoin’de iyimser bir tablo çizdi. Bitcoin, 23.000 doların üzerinde kalmaya çalışırken, sert bir düzeltmenin zamanı gelip gelmediği konusunda hararetli tartışmalar sürüyor. Garner’a göre, Bitcoin’in değer kazanmaya devam edeceğinden hiç şüphe yok. Uzman bu süreçte önemli bir metriğe dikkat çekiyor. Kripto para borsalarında  BTC’nin stablecoin’lere oranını karşılaştıran metriği paylaşan Garner, bu metriğin, birkaç yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını belirtti.

Kritik oran, 2020’nin başından bu en yüksek seviyesinde. Geleneksel olarak, yüksek stablecoin likiditesi, Bitcoin veya altcoin projelerine girmek için “kenarda bekleyen” fonlarla birlikte yükselişin devam edeceğine işaret ediyor. Önde gelen analitik şirketlerinden Glassnode da mevcut verileri teyit etti. Birçok analiste göre, Bitcoin kapitülasyon sürecinden çıkarak birikim sürecine girdi. Garner ayrıca, diğer zincir üstü metriklerin de toparlanmaya başladığının altını çizdi.  Yatırım yönetimi firması Wakem Capital Management da Bitcoin’e dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Şirkete göre FTX krizi sonrası toparlanma Bitcoin’de yeni bir sürecin başlangıcına işaret ediyor.

Zaman Alacak!

Bitcoin yeniden 23.000 doları hedeflerken, 1 Şubat’ta yapılacak olan FOCM toplantısı kritik önem teşkil ediyor. Bitcoin, son bir haftada %9 değer kazanırken, sene başından beri %35 arttı. Pek çok uzman mevut artışların sürdürülebilir olduğuna inanmazken, bazıları da aksi görüşü savunuyor. Oanda’nın kıdemli piyasa analisti Edward Moya’ya göre, Bitcoin, önümüzdeki haftaki FOMC kararına kadar mevcut seviyelerde konsolide olacak. CME’nin FedWatch aracına göre, merkez bankasının faiz oranlarını 25 baz puan artırma olasılığı %98’dir. Aynı şekilde, Julius Baer de kripto kışının son evrelerinde olduğumuza inanıyor. Ancak bu süreç zaman alacak. Kasım ayındaki FTX krizi, merkezi kripto para borsalarının müşteri mevduatları ve rezervleri yönetimine karşı haklı olarak bir şüphecilik yarattı. Tepki olarak, platformlar rezerv kanıtı uygulamasına geçtiler. Delphi Digital araştırma grubunun ortağı Jason Pagoulatos’a göre “piyasa, oran artışlarının devam edeceğini biliyor, ancak bu artışlar nihai oranlarına ulaşana kadar daha yavaş olacak

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