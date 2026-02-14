BITCOIN Haberleri

Bitcoin Kuantum Çağına Giriyor: Kritik Güncelleme Teklifi Masada

Özet

  • Bitcoin geliştiricileri kuantum riskine karşı yeni öneri sundu.
  • Taproot adreslerinin piyasa payı son dönemde belirgin düştü.
  • Kuantum endişeleri ETF talebini şimdilik baskılamaya devam ediyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Kripto para piyasalarının amiral gemisi Bitcoin, uzun süredir konuşulan kuantum tehdidine karşı somut bir adım atmaya hazırlanıyor. Ethereum ve Solana gibi büyük ağların benzer planları gündemine almasının ardından, Bitcoin geliştiricileri de ağı geleceğin teknolojik risklerine karşı güçlendirmek için harekete geçti. Son olarak yayımlanan BIP-360 numaralı Bitcoin İyileştirme Önerisi, özellikle Taproot tabanlı cüzdan adreslerinde oluşabilecek uzun vadeli kuantum risklerini azaltmayı hedefliyor.

İçindekiler
1 Taproot Adresleri ve Kuantum Riski Tartışması
2 Piyasa Etkisi ve ETF Beklentileri

2021 yılında devreye alınan Taproot güncellemesiyle birlikte hayatımıza giren Pay-to-Taproot (P2TR) adresleri, işlem verimliliği ve gizlilik avantajlarıyla öne çıkmıştı. Ancak bu adresler, işlem sırasında açık anahtarları zincir üzerinde görünür hale getirdiği için, gelecekte yeterince güçlü kuantum bilgisayarların ortaya çıkması halinde risk taşıyor. BIP-360 ise bu riski azaltmak için “key-to-spend” yolunu kaldırmayı ve bunun yerine Pay-to-Merkle-Root (P2MR) modeline geçmeyi öneriyor. Bu model, verileri daha gizli tutarak potansiyel saldırı yüzeyini daraltmayı amaçlıyor.

Taproot Adresleri ve Kuantum Riski Tartışması

Kuantum tehdidi uzun süredir teorik bir risk olarak konuşulsa da, 2025’in sonlarında analist Willy Woo’nun Taproot adreslerinin en savunmasız yapı olduğunu vurgulaması tartışmaları alevlendirmişti. 2024 başında ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin piyasaya sürülmesiyle birlikte Taproot adreslerinin kullanım oranı yüzde 54’e kadar yükselmişti. Bu oran, Bitcoin arzının önemli bir kısmının potansiyel kuantum riskine açık olduğu anlamına geliyordu.

Ancak yatırımcı davranışlarında son aylarda belirgin bir değişim yaşandı. 2026 başı itibarıyla Taproot adreslerinin payı yüzde 22’ye geriledi. Kullanıcıların görece daha dayanıklı alternatif adres türlerine yönelmesi, piyasanın risk algısının ciddiyetini gösteriyor. Yine de uzmanlar, Taproot güncellemesinin yalnızca “uzun maruz kalma” saldırılarına karşı çözüm sunduğunu, gelişmiş kuantum bilgisayarların işlem havuzlarından özel anahtar elde edebileceği “kısa maruz kalma” senaryolarının ise daha kapsamlı bir ağ güncellemesi gerektireceğini belirtiyor.

Piyasa Etkisi ve ETF Beklentileri

Bitcoin cephesindeki kuantum tartışmaları, son dönemde artan FUD (korku, belirsizlik ve şüphe) dalgasını da besledi. Eski Ripple CTO’su Joel Katz, Bitcoin’in eninde sonunda kuantuma dayanıklı olmak için bir hard fork geçirmek zorunda kalacağını savunarak, aksi halde ağın varlığını sürdüremeyeceğini öne sürdü. Bu açıklamalar yatırımcılar arasında tedirginliğe yol açtı.

Öte yandan varlık yönetim şirketi Grayscale, kuantum kaynaklı endişelerin Bitcoin ETF’lerine olan talebi baskılayabileceğini belirtti. Ancak riskin yönetilebilir olduğuna dair güçlü adımlar atılması halinde, ETF kanalı üzerinden yeni bir sermaye girişinin mümkün olabileceği ifade ediliyor. Benzer şekilde Bitwise CEO’su Matt Hougan da piyasanın dip arayışında olduğunu, olumlu gelişmelerin birikmesi halinde güçlü bir toparlanma yaşanabileceğini dile getirdi.

Bu tartışmalar sürerken, Ethereum cephesinde de kuantuma dayanıklı kriptografi üzerine araştırmalar hız kazanmış durumda. Özellikle geliştirici topluluğunun, uzun vadede ağın temel kriptografik altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaları, sektör genelinde bir paradigma değişiminin habercisi olarak görülüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Satoshi’nin Cüzdanına Gizemli Bitcoin Transferi!

300 Milyon Dolarlık Dev Satış: Bitcoin Madencisinden Şok Karar

Bitcoin’de Kıyamet Senaryosu Gerçek mi Oluyor? O Rakam Kırılırsa Her Şey Çökecek

Bitcoin Devi Batıyor mu? 60 Bin Dolarlık Kabus Senaryosu

Bitcoin Düşüşünde Gözler O Şirkete Çevrildi!

Bitcoin Sıçramadan Önce Ne Oluyor? Fed, DXY ve Tahvil Verilerini Canlı İzleyenler Avantaj Sağlıyor

Grafiğe Bakmadan Önce Şuna Bakın: Kriptoyu Hareketlendiren Makro Veriler Artık Anlık

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı Ethereum Vakfı’nda Yönetim Değişikliği ve Uzun Vadeli Vizyon Dönemi
Bir Sonraki Yazı Bitcoin’de Yükseliş Sonrası Piyasa Güveninde Belirsizlik Sürüyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin’de Yükseliş Sonrası Piyasa Güveninde Belirsizlik Sürüyor
Kripto Para
Ethereum Vakfı’nda Yönetim Değişikliği ve Uzun Vadeli Vizyon Dönemi
Ethereum (ETH)
Trump Media Bitcoin, Ethereum ve Cronos Odaklı İki Yeni Kripto ETF Başvurusu Yaptı
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Tarih Tekerrür Edecek Mi, Yoksa Bitcoin’i Artık Farklı Bir Senaryo mu Bekliyor?
BITCOIN (BTC)
Ethereum Ekosistemindeki ERC-20, ERC-721 ve ERC-6551 Standartları Ne Anlama Geliyor?
Ethereum (ETH)
Lost your password?