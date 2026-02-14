Bitcoin’de Yükseliş Sonrası Piyasa Güveninde Belirsizlik Sürüyor

Bitcoin fiyatı, son dönemde gerçekleşen hızlı bir düşüşün ardından toparlandı. Bu toparlanmanın arkasında ise temel bir talep artışından çok tasfiye dalgası olduğu ifade ediliyor. CryptoQuant tarafından hazırlanan haftalık piyasa değerlendirmesine göre, zayıf emir defterleri ve yoğunlaşan pozisyonlar nedeniyle yaşanan düşüşte, kaldıraçlı yatırımcılar zararına pozisyon kapatmaya zorlandı. Bu hareketin ardından piyasa yeniden yükselişe geçti ancak yükselişin büyük ölçüde açığa satış pozisyonlarının kapatılmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

Kısa Vadeli Yükselişin Nedenleri

CryptoQuant, Bitcoin’deki kısa vadeli toparlanmanın çoğunlukla mekanik bir süreçle gerçekleştiğini vurguladı. Fiyat artışının arkasında, kalıcı bir spot talep artışından ziyade, tasfiye edilen pozisyonların ve kısa pozisyon kapanışlarının etkili olduğu aktarılıyor. Son günlerde yaşanan yükselişin daha çok piyasa işleminin sağlığını düzeltici bir hareket olduğu ve yeni yatırımlarla desteklenmediği de ayrıca ifade edildi.

Duygusal Geçiş: Korkudan Tereddüte

Piyasanın genel duygu ekseninde korkudan çekingenliğe kayma yaşandı. Özellikle yüksek korkunun olduğu dönemlerde, kaldıraçlı işlemler nedeniyle ani yükselişler görülebiliyor. Ancak CryptoQuant, bu tür yükselişlerin kalıcı bir piyasa dönüşü anlamına gelmediğinin altını çizdi. Fiyat geçici olarak yukarı çıkabilir; fakat sürekli talep gelmediği sürece istikrar savunmasız kalmaya devam ediyor.

Makro Ekonomik Etkiler ve Dalgalanma

Kripto varlıklar üzerindeki baskının temelinde ise makro ekonomik koşullar yer alıyor. ABD ekonomisinin büyümesindeki yavaşlama, farklı varlıklar arasında riskten kaçış eğilimi ve dolar ile reel faizlerdeki dalgalanmalar, kripto piyasasını doğrudan etkiliyor. Dijital varlıkların, geleneksel finansal piyasalardan bağımsız bir koruma aracı gibi değil, diğer riskli varlıklarla aynı likidite koşullarında hareket ettiği gözlemleniyor. Kaldıraç bazlı yükselişlerin ise kalıcı olmaktan uzak olduğu değerlendiriliyor.

CryptoQuant’ın analizinde, spot piyasadan gelen sürekli ve güçlü bir talep olmadan yaşanan her yükselişin temkinli karşılanması gerektiği hatırlatılıyor. Dönem dönem ortaya çıkan kısa kapanış rallileri, piyasadaki genel trendde köklü bir dönüşü temsil etmiyor.

Piyasa Dengeyi Nasıl Bulabilir?

CryptoQuant, piyasanın daha sağlam bir dengeye kavuşabilmesi için üç temel şart gerekliliğine vurgu yapıyor:

Güçlü ve birkaç güne yayılan spot piyasa girişleri,

Leverage’ın sakin ve dengeli şekilde yeniden inşa edilmesi,

Fiyatın yeniden ele geçirilen seviyeleri koruması.

Bu üç koşul sağlanmadığı sürece yükselişlerin geçici ve reaktif kalacağı belirtiliyor.

Sonuç olarak, piyasalarda derin bir korku ortamı kısa vadeli sert rallilere zemin hazırlayabiliyor. Ancak CryptoQuant’a göre uzun vadeli eğilimi değiştirecek bir talep dönüşü henüz gözlemlenmiyor ve piyasa bugünlerde daha çok satıcı baskısının nasıl karşılandığını test ediyor.