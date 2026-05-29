Otonom Yapay Zeka ajanlarının internette, kurumsal ağlarda ve kullanıcı uygulamalarında hızla yaygınlaşması, ciddi güvenlik açıklarına yol açıyor. Blokzincir tabanlı güvenlik denetim firması CertiK’in CEO’su Ronghui Gu, bu alanda oluşan güvenlik borcunun giderek büyüyerek felakete dönüştüğünü belirtiyor.

Yapay Zeka Ajanlarında Güvenlik Zaafları

Son dönemde şirketler, bu akıllı yazılımları verimlilik mucizesi olarak pazarlasa da, arka planda ciddi riskler gündeme geliyor. Otonom ve denetlenmeyen bu yeni nesil yazılım ajanlarının izole edilmeden çalıştırılması, büyük güvenlik sorunlarının temelini oluşturuyor.

Gu, CoinDesk’e yaptığı açıklamada, kullanıcıların bu ajanlara hassas dosyalarını, sistem şifrelerini ve finansal hesap erişimlerini açtığını; bu durumun ise kötüye kullanıma, manipülasyona ve dolandırıcılığa kapı araladığını özellikle vurguladı.

Kullanıcılar bir kez izin verdiğinde, ajan yerel dosya sistemini okuyabiliyor, dış uygulamaları çağırabiliyor, iş akışlarını tetikleyebiliyor ve finans altyapısıyla etkileşime girebiliyor. Bu ortamlar izole edilmezse, içeriden ya da dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı ağ ve kişisel veriler tamamen savunmasız hale geliyor.

Yanlış Güven Modelinin Tehlikeleri

Gu’nun aktardığına göre mevcut yapay zeka ajanlarının temel sorunu, yanlış bir güven modeline dayanıyor. Pek çok açık kaynaklı uygulama, yerel çalıştığı veya WhatsApp gibi sohbet uygulamalarıyla entegre olduğu için dış tehditlerden uzak olduğu varsayımıyla geliştiriliyor. Ancak gerçekler bu inancın tam tersini gösteriyor.

Ajanlara özel izinler tanındığında, bunlar içeriden gelebilecek en büyük tehdide dönüşebiliyor. Özellikle yerel hafıza erişimi ve hesap bilgilerini yönetme hakkı verildiğinde, kimlik avına ve veri hırsızlığına imkân doğabiliyor.

Yaygın Güvenlik Açıkları ve Mini Sözlük

CertiK’in güncel analizinde, hızla büyüyen bu pazarın yapı taşlarında yüzlerce kritik güvenlik açığı bulunduğu tespit edildi. Raporda özellikle yamanmamış açık kodlu yazılım açıkları (CVE) ve kimlik bilgisi sızıntılarına yol açan denetimsiz modül sınırları dikkat çekti.

Mini sözlük: Prompt injection, yapay zeka ajanlarına doğal dil içeren komutlar ile dışarıdan görünür zararlı talimatlar sızdırılmasına verilen isimdir. Bu yöntemle, saldırgan zararsız bir e-posta, PDF ya da web sayfası aracılığıyla gizli talimatlar ekleyebilir ve ajanın başlatacağı işlemleri değiştirebilir.

Otomatik Saldırılar Artıyor

Gu, otonom ajanlara yönelik saldırıların artık çok daha hızlı ve kısa süreli gerçekleştiğini de ekliyor. CertiK’in verilerine göre, zincir üzerinde yalnızca birkaç dakika ya da saat çalışan, ardından ortadan kaybolan çok sayıda otomatik dolandırıcılık faaliyeti tespit edildi.

Bu saldırılar özellikle diğer algoritmik işlem yapan botları ve otonom ajan sistemlerini hedef alıyor. Saldırganlar, insan müdahalesi gerçekleşmeden önce makinelere karşı makine tabanlı finansal sızıntılar gerçekleştiriyor.

Yeni Nesil Tehditler ve Güvenlik Önerileri

Saldırıların bir kısmı, belirli bir zararlı kod yazılmadan sadece doğal dilde gizlenen talimatlarla ajanın davranışını değiştirebiliyor. Bu nedenle geleneksel antivirüs yazılımları, bu saldırı türlerini tespit etmekte başarısız oluyor.

Zararlı eklentileriniz ya da görselde fark edilmeyen kötü amaçlı yükleyiciler, doğal dil kullanarak ajanın görevini değiştirebiliyor ve mevcut antivirüsler bu tehdide karşı korumasız kalıyor.

Ronghui Gu son olarak, yazılım sektörünün güven temelli yaklaşımı bırakıp, “Zero Trust” olarak bilinen, her komutun ve eklentinin sürekli olarak doğrulandığı bir mimariye geçmesi gerektiğini aktarıyor.