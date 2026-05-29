Fransa MiCA lisansı için son tarihi 30 Haziran olarak belirledi, yetkisiz kripto şirketleri faaliyet durduracak

  • ⚡ Fransa, 30 Haziran’a kadar MiCA lisansı almayan kripto platformlarını durduracağı son uyarıyı yayınladı.
  • AB çapında geçerli MiCA regülasyonu, şimdiye kadar en geniş kapsamlı kripto düzenlemesi olma özelliği taşıyor.
  • 📌 1 Temmuz sonrası $BTC ve diğer kripto varlıklarla işlem yapmak isteyen platformlar lisanssız çalışamayacak.
  • 🔎 Kritik durum: Fransa, başka bir AB ülkesindeki hızlı lisanslamayı yetersiz bulursa, “pasaport” hakkını reddedebilecek.
Fransız finansal denetim kurumları, Avrupa Birliği’nde kripto varlık piyasalarını düzenleyen MiCA yönetmeliği kapsamında kripto para platformlarına sert bir uyarı yaptı. Yetkililer, tüm kripto şirketlerinin 30 Haziran’a kadar MiCA lisansı almasını, aksi halde Fransa’daki faaliyetlerine son vermelerini talep etti. Söz konusu uyarı, Avrupa’daki tek tip kripto düzenlemesinin uygulanmasında yeni ve kararlı bir döneme geçildiğini gösteriyor.

Fransız regülatörlerden lisans uyarısı

Fransız Menkul Kıymetler Piyasası Otoritesi (AMF), ülkede hizmet veren kripto para platformlarının MiCA başvurularını son başvuru tarihinden önce tamamlamasını zorunlu tuttu. 30 Haziran sonrasında, gerekli lisansa sahip olmadan Fransız müşterilere hizmet vermek yasaklanacak. Yetkililer, başvuruları henüz sonuçlanmamış olan şirketlerin sürece hız vermeleri gerektiğini belirtti.

MiCA düzenlemesi, Avrupa Birliği genelinde dijital varlık işletmeleri için ortak gözetim standartları getiriyor. Platformların operasyonel yönetimi, tüketicinin korunması, varlık saklama prosedürleri ve ticaret kuralları gibi birçok alanda yüksek seviye kurallar uygulanmasını şart koşuyor. Bu lisansı alan işletmeler, tek bir ülkede onay almış olsa bile AB’nin tümünde yasal olarak hizmet verebiliyor.

Kontroller 1 Temmuz itibarıyla sıkılaşacak. Yetkili lisansa sahip olmayan şirketlerin Fransa’da faaliyet göstermesine izin verilmeyecek. Resmi onay alamayan işletmeler ise ya pazardan çekilmek ya da denetim müdahalesine hazırlanmak zorunda kalacak.

Fransız otoriterler, “Şirketler ya 30 Haziran’a kadar MiCA lisansı almak ya da faaliyetlerine son vermek zorunda” diyerek uygulamada tolerans göstermeyeceklerini ifade etti.

Kara liste ve yasal işlem uyarısı

Fransız AMF, yetkisiz kripto platformlarının çekilme planı hazırlamalarını da zorunlu kıldı. Bu şirketlerden, kullanıcıların varlıklarını güvenle çekebilmelerini ve transfer işlemlerinin sorunsuz tamamlanmasını sağlayacak geçiş planları oluşturulması isteniyor. Amaç, kullanıcı mağduriyetini engellemek.

Fransız yetkililer, lisansı olmadığı halde müşteri kabul etmeye devam eden şirketleri kamuya açık şekilde kara listeye alabileceğini ve hakkında yasal süreç başlatacağını duyurdu. Üstelik internet üzerinden izinsiz faaliyet gösteren platformlar da denetim kapsamına alındı. Lisans gereksinimine uymayan işletmelerin resmi soruşturmalarla karşılaşması bekleniyor.

AB lisansında “pasaport” tartışması

MiCA düzenlemesi, bir AB ülkesinde lisans alan kripto şirketlerinin 27 üye ülkede de otomatik olarak hizmet verebilmesini sağlıyor. Ancak bu uygulama, denetim standartlarının ülkeden ülkeye değişmesi halinde tartışma yaratıyor.

Fransız yetkililer, bazı ülkelerdeki hızlı ve gevşek lisans süreçlerinin, MiCA standartlarının bütünlüğünü tehdit ettiğini düşünüyor. Bu nedenle Fransa, başka bir ülkenin verdiği lisansı yeterli görmezse “pasaport” hakkını reddetme seçeneğini saklı tutuyor. Böyle bir durumda tek düzenleme hedeflenen sistemde önemli ayrışmalar meydana gelebilir.

Bu gelişmeler, Fransa’nın MiCA uygulamasını ciddiye aldığını ve firmalardan kesin olarak ya yasal uyum ya da pazardan çekilmelerini talep ettiğini açıkça gösteriyor. 30 Haziran’dan sonra lisans almayanların Fransa pazarında kalması mümkün olmayacak.

Mini sözlük: MiCA (Markets in Crypto-Assets) AB’nin kripto para piyasasını kapsamlı şekilde denetlemeye yönelik düzenleme paketidir. Platform lisanslaması, tüketici koruması, sermaye yeterliliği ve şeffaflık standartları getirmesiyle, AB çapında ortak bir yasal çerçeve oluşturur. “Pasaportlama” ise bir ülke regülatöründen alınan iznin diğer AB ülkelerinde de otomatik geçerlilik kazanması ilkesidir.

DurumMiCA Lisansı OlanMiCA Lisansı Olmayan
30 Haziran’a kadarAB genelinde hizmet izniBaşvuru tamamlanmalı ya da operasyon durdurulmalı
1 Temmuz sonrasıFaaliyetler devamPazar dışı bırakma ve yasal işlem riski
Kamuya açıklamaYokKara listeye alma ve kamuya duyuru
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
