Paxos ABD’de ilk blockchain tabanlı saklama ve mutabakat şirketi olarak SEC’den onay aldı

  • 🚀 Paxos, ABD’de ilk blockchain tabanlı saklama ve mutabakat kuruluşu olarak SEC onayını aldı.
  • 📈 Şirketin altyapısı, çok daha hızlı ve verimli hisse işlemleri için önemli bir adım oldu.
  • ⚡ Anında teslim/ödeme modeliyle $Paxos geleneksel kuruluşlara alternatif sundu.
  • 🌟 Kritik durum: Bu gelişme, blockchain’in ABD finansal sisteminde regüle bir altyapı haline gelmesi açısından tarihi önem taşıyor.
ABD merkezli blockchain altyapı şirketi Paxos, 28 Mayıs 2026 günü önemli bir düzenleyici eşiği aşarak yan kuruluşu Paxos Securities Settlement Company’nin (PSSC) Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından resmi olarak saklama kuruluşu olarak tescil edildiğini duyurdu. Bu gelişmeyle Paxos, ABD’de bu statüye sahip ilk blockchain tabanlı şirket oldu.

Regülasyon ve Piyasalara Etkisi

Paxos’un aldığı onay, geleneksel sermaye piyasalarında blockchain teknolojileriyle bütünleşmenin yolunu açtı. Saklama ve mutabakat ajansları, menkul kıymet işlemlerinde alıcı ve satıcı tarafların kayıtlarını eşleştirir, işlemin detaylarını doğrular ve para ile varlık değişimini garanti altına alır. Böylece piyasadaki karşı taraf riskini büyük ölçüde ortadan kaldırır.

SEC, PSSC’nin kayıt başvurusunu Menkul Kıymetler Borsası Kanunu’nun 17A maddesi kapsamında onayladı. Daha önce bu alanda ABD piyasasında genellikle Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) gibi köklü kurumlar faaliyet gösterirken, Paxos ile birlikte blockchain tabanlı sistemler de resmi olarak bu arenada yerini almış oldu.

Paxos CEO’su ve kurucu ortağı Charles Cascarilla, kayıt kararının yedi yıllık bir çalışmanın sonucu olduğunu belirtti ve sürecin 2019 yılında SEC’den alınan No-Action Letter ile başladığını hatırlattı.

Paxos’un Pilot Uygulamaları ve Blockchain Altyapısı

Paxos, bu güne kolay ulaşmadı. Şirket, Şubat 2020’de küresel finans kurumlarıyla iş birliği yaparak canlı bir saklama ve mutabakat pilotu başlattı. Bu pilot, SEC’in verdiği özel izinle günlük ABD hisse senedi işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağladı.

Pilot uygulama, blockchain tabanlı altyapı ile aynı gün içinde tamamlanan işlemlerin, regülasyonlara tam uyumlu şekilde yönetilebileceğini gösterdi. Ayrıca, geleneksel sistemlere kıyasla daha düşük maliyet ve daha yüksek operasyonel verim sunabileceği de ortaya çıktı. Hâlihazırda ABD piyasalarında bir işlemin mutabakatı genellikle birkaç iş günü sürerken, Paxos’un sunduğu modelde “anında teslim ve ödeme” prensibi öne çıkıyor.

Mini sözlük: Saklama ve mutabakat ajansı, alım-satım işlemlerinde taraflar arası para ve varlık değişimini güvenli ve sorunsuz şekilde tamamlayan aracıdır. Karşı taraf riskini azaltarak piyasalarda güveni artırır.

Saklama Mutabakat KuruluşuAltyapıÇalışma ModeliOnaylayan KurumYer
Paxos PSSCBlockchainAnında teslim/ödemeSECABD
DTCCGeleneksel finansÇoklu gün, toplu işlemSECABD

Blockchain ile Finans Altyapısının Geleceği

Paxos, bu yeni tescil ile finans kurumlarına yönelik altyapı hizmetlerini güçlendirmeyi ve dijital varlıklara dair ürünlerin piyasaya sunulmasını kolaylaştırmayı hedefliyor. Şirket, belirli menkul kıymet işlemlerinde doğrudan saklama ve mutabakat hizmeti sunabilecek. Bu sayede ABD finans piyasasında blockchain teknolojisi ilk defa regüle edilmiş bir altyapının temeline yerleşiyor.

Hem kripto hem de geleneksel finans çevrelerinde büyük yankı uyandıran bu gelişme, düzenleyici kurumların blockchain tabanlı çözümleri daha fazla benimsemeye başladıklarının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Paxos’un açıklamasında, bu onayın şirketin büyüme stratejisinde hem hukuki hem de ticari olarak önemli bir temel oluşturduğu vurgulandı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
