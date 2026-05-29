Texas mevcut IBIT pozisyonlarını 60 gün içinde doğrudan Bitcoin’e dönüştürüyor

Texas eyaleti, stratejik Bitcoin rezervi yönetiminde önemli bir değişikliğe imza atıyor. Şu ana kadar borsa yatırım fonu (ETF) üzerinden tutulan yaklaşık 10 milyon dolarlık Bitcoin, bundan böyle doğrudan eyalet kontrolünde saklanacak. Yetkililer, bu dönüşüm için uygun saklama ve likidite hizmetleri sunacak firmaları belirlemeye başladı. Yeni düzenlemenin dijital varlık yönetimine yaklaşımda bir dönüm noktası olduğu belirtiliyor.

Resmi Hizmet Sağlayıcı Arayışı Başladı

7 Mayıs’ta Texas Denetçilik Ofisi’nden yapılan açıklamada, dijital varlıklara yönelik kapsamlı saklama, likidite ve raporlama altyapısı sunabilecek firmaların başvurularının alınacağı belirtildi. Açıklandığı üzere, eyaletin şu anki Bitcoin varlıkları BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonunda bulunuyor ve bu düzenleme uzun vadeli bir çözüm değil. Eyalet, bu geçişin ardından kendi adına tam kontrolü hedefliyor.

Texaslı yetkililer, “Tüm dijital varlıkların edinilmesi, korunması, işletilmesi ve raporlanmasından sorumlu olacak bir iş ortağı arıyoruz. Tüm varlıklar, Texas’ın resmi ismiyle kayıt altında olmalı.” ifadelerine yer verdi.

Yeni seçilecek firma, yalnızca Bitcoin değil, düzenlemelere uygun diğer kripto paraların saklanmasında da yetkili olacak. Ayrıca tüm süreç boyunca şeffaflık ve denetim raporlaması sağlanacak.

IBIT’ten Doğrudan Bitcoin’e Geçiş Takvimi Açıklandı

Belirlenen saklama firması, mevcut IBIT pozisyonlarını 60 gün içinde doğrudan Bitcoin varlıklarına çevirmekle yükümlü olacak. Bu geçiş, Texas’ın Bitcoin’e sadece yatırım fonu yoluyla erişim sağladığı modelden, varlığın doğrudan mülkiyetini aldığı modele geçişini ifade ediyor.

Yetkililer, bu süreçte üst düzey güvenlik protokolleri, gelişmiş anahtar yönetimi, güçlü saklama altyapısı ve ayrıntılı raporlama paneli gibi gelişmiş teknik gereksinimlerin zorunlu olduğunu vurguladı. Ayrıca firmanın, likidite yönetimi kapsamında hem alım hem de satış işlemlerinde destek vermesi bekleniyor.

Mini sözlük: Saklama (custody) hizmeti, dijital varlıkların üçüncü taraf profesyonel kurumlar tarafından güvenli şekilde tutulmasını ve yönetilmesini sağlayan hizmet modelidir. Bu yapı, büyük kurumsal yatırımcılar için yaygın şekilde tercih edilir.

Komite ve Şeffaflık Portalı Kuruluyor

Texas Denetçisi Kelly Hancock, rezerv yönetim stratejisini denetlemek ve rehberlik sağlamak amacıyla Stratejik Bitcoin Rezerv Danışma Komitesi’ni kurduklarını açıkladı. Komite; kurumsal yatırım, kripto madenciliği, blokzincir regülasyonu ve kurumsal yönetim alanında deneyimli, Laurie Dotter, Jamie McAvity, Carla Reyes ve Gary Vecchiarelli’den oluşuyor.

Ayrıca eyalet, tüm dijital varlıkların güncel değeri ve muhafazası konusunda vatandaşların bilgiye kolayca ulaşabilmesi için bir şeffaflık portalı hazırlıyor. Bu portal, varlıkların güncel durumunu ve değerlemesini kamuya açık şekilde sunacak.

Saklama ve likidite hizmetleri için başvurular 15 Haziran’a kadar alınacak ve sonrasında seçilen firma ile operasyonlar hızla başlatılacak.

Politikadan Uygulamaya Geçiş

Texas Eyaleti, yakın zamanda kabul edilen yasa kapsamında kripto para rezervi oluşturma çalışmalarına hız vermişti. Bitcoin’in özellikle ekonomik belirsizlik ve enflasyona karşı stratejik bir koruma aracı olabileceği gerekçesiyle desteklenen bu adımlar, şimdi pratik uygulama aşamasına taşındı.

Mevcut Durum Hedeflenen Model IBIT aracılığıyla borsa yatırım fonu pozisyonu Doğrudan eyalet adına saklanan Bitcoin %100 üçüncü taraf (ETF şirketi) yönetiminde Devletin tam kontrolünde bağımsız saklama Yaklaşık 10 milyon dolar tutarında Tüm varlıklar 60 gün içinde transfer edilecek