Almanya’da kripto kullanıcılarına yıllık vergi bildirimi zorunluluğu getirildi

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡️Almanya kripto hizmet sağlayıcılarına yıllık vergi bildirimi zorunluluğu getirdi.
  • ✉️ Kullanıcı gelir bilgileri hem Almanya’da hem de diğer ülkelerle paylaşılacak.
  • 🔍 Yatırımcıların işlemleri artık resmi makamlar tarafından daha yakından izlendi.
  • 💡 En kritik konu; birçok yatırımcı için bir yıl sonrası satıştaki vergi muafiyeti devam ediyor, yeni bir teklif bekleniyor.
Almanya’da federal hükümet, kripto para hizmeti sunan şirketlere kullanıcıların vergiyle ilgili bilgilerini toplama ve resmi makamlara iletme yükümlülüğü getirdi. Bu bilgiler sadece Almanya’da değil, diğer Avrupa Birliği ülkeleri ve üçüncü ülkelerle de paylaşılacak. Böylece kripto işlemlerinin vergi açısından daha fazla şeffaf olması hedefleniyor.

İçindekiler
1 Vergi raporlama düzenlemeleri devreye girdi
2 Alman yatırımcılar için değişen süreçler
3 Regülasyon baskısı artıyor
4 Vergi avantajı tartışmaları sürüyor

Vergi raporlama düzenlemeleri devreye girdi

Berlin yönetimi tarafından onaylanan yeni kurallar uyarınca, kripto hizmet sağlayıcılarının kullanıcı bilgilerini Federal Merkezi Vergi Dairesi’ne (BZSt) düzenli biçimde bildirmesi zorunlu hale geldi. Bu raporlar her yıl hazırlanacak ve, benzer kurumlar aracılığıyla Avrupa’daki ve bazı diğer ülkelerdeki yetkililerle otomatik olarak paylaşılacak.

Almanya Maliye Bakanlığı, 6 Haziran’daki resmi açıklamasında, bu uygulamanın dijital varlıklarla ilgili işlemlerde vergilendirmenin daha şeffaf hale gelmesini amaçladığını söyledi.

“Kripto paralarda vergisel yükümlülüğe tabi işlemlerde şeffaflığı artırmak için yeni bir otomatik raporlama sistemi devreye alındı,” şeklinde bilgi verildi.

Alman yatırımcılar için değişen süreçler

Yeni düzenlemeyle birlikte, Almanya’da kripto sahibi olanlar artık yalnızca beyanname vermekle yetinmeyecek; işlem yaptıkları borsalar ve hizmet sağlayıcılar da gelirlerini Vergi Dairesi’ne bildirecek. Söz konusu düzenleme, borsaların yanı sıra finansal teknolojiler (fintek platformları) ve kripto cüzdanı sunucularını da kapsıyor. Tüm bu platformlar, kullanıcılarının yıllık gelirlerini yetkililere iletmek zorunda kalacak.

Alınan karar doğrultusunda, Almanya kendi vatandaşlarının yurtdışı kripto gelirlerini de tespit edebilmek için diğer ülkelerle veri alışverişi yapacak. Bu veri paylaşımı sadece AB üyesi ülkelerle sınırlı kalmayıp, ek bir anlaşmayla AB dışındaki ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletiliyor.

Mini sözlük: Federal Merkezi Vergi Dairesi (BZSt), Almanya’da ulusal çapta vergi toplanması ve uluslararası vergi bilgi değişimi süreçlerini yöneten merkezi kurumdur. Kripto işlemleriyle ilgili vergi bildirimlerinin toplanmasında temel rol oynar.

Regülasyon baskısı artıyor

BTC Echo’nun aktardığına göre, bu yeni bildirim yükümlülüğü Almanya’daki kripto sektöründe resmi kuralların baskısını daha da artıracak. Avrupa genelinde geçerli olan Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesi ve yılbaşında yürürlüğe giren DAC8 yönergesiyle birlikte, dijital varlık işlemleri üzerindeki denetim ciddi ölçüde sıkılaştı. Bundan böyle lisanslı hizmet sağlayıcılar, kapsamlı raporlama ve izlenebilirlik süreçlerine daha iyi hazırlanmak zorunda.

Yatırımcılar ise yaptıkları işlemlerin resmi makamlarca daha yakından takip edilebileceğinin bilincinde olmalı.

DüzenlemeKapsamHedef
Yıllık Vergi BildirimiTüm kripto hizmet sağlayıcılarıAlmanya ve diğer ülkelerle otomatik veri paylaşımı
MiCA ve DAC8Avrupa’daki kripto firmalarıPiyasa şeffaflığı ve yatırımcı koruması

Vergi avantajı tartışmaları sürüyor

Diğer yandan Almanya parlamentosunda kripto para kazançlarının vergilendirilmesiyle ilgili önemli bir teklif yakın zamanda reddedildi. Yeşiller Partisi tarafından uzun vadeli dijital varlık yatırımlarındaki vergi muafiyetinin kaldırılması yönünde verilen önerge, meclisteki diğer parti grupları tarafından kabul görmedi.

Alman vergi yasalarına göre, bireyler bir yıldan daha uzun süre elde tuttukları kripto varlıklarını elden çıkardığında elde ettikleri kazançlar vergiden muaf tutuluyor. Sunulan yasa teklifinde bu kuralın kaldırılması amaçlanıyordu. Şu anda bu vergi avantajı devam ediyor; ancak hükümet ortağı olan Sosyal Demokratların daha sıkı vergilendirme planları yaptığı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil’in yakında yeni bir teklif sunacağı belirtiliyor.

Son dönemde Almanya’nın ekonomik toparlanma amacıyla kamu harcamalarını artırmaya yönelik adımlar attığı da öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
