Almanya’da kripto kullanıcılarına yıllık vergi bildirimi zorunluluğu getirildi

Almanya’da federal hükümet, kripto para hizmeti sunan şirketlere kullanıcıların vergiyle ilgili bilgilerini toplama ve resmi makamlara iletme yükümlülüğü getirdi. Bu bilgiler sadece Almanya’da değil, diğer Avrupa Birliği ülkeleri ve üçüncü ülkelerle de paylaşılacak. Böylece kripto işlemlerinin vergi açısından daha fazla şeffaf olması hedefleniyor.

Vergi raporlama düzenlemeleri devreye girdi

Berlin yönetimi tarafından onaylanan yeni kurallar uyarınca, kripto hizmet sağlayıcılarının kullanıcı bilgilerini Federal Merkezi Vergi Dairesi’ne (BZSt) düzenli biçimde bildirmesi zorunlu hale geldi. Bu raporlar her yıl hazırlanacak ve, benzer kurumlar aracılığıyla Avrupa’daki ve bazı diğer ülkelerdeki yetkililerle otomatik olarak paylaşılacak.

Almanya Maliye Bakanlığı, 6 Haziran’daki resmi açıklamasında, bu uygulamanın dijital varlıklarla ilgili işlemlerde vergilendirmenin daha şeffaf hale gelmesini amaçladığını söyledi.

“Kripto paralarda vergisel yükümlülüğe tabi işlemlerde şeffaflığı artırmak için yeni bir otomatik raporlama sistemi devreye alındı,” şeklinde bilgi verildi.

Alman yatırımcılar için değişen süreçler

Yeni düzenlemeyle birlikte, Almanya’da kripto sahibi olanlar artık yalnızca beyanname vermekle yetinmeyecek; işlem yaptıkları borsalar ve hizmet sağlayıcılar da gelirlerini Vergi Dairesi’ne bildirecek. Söz konusu düzenleme, borsaların yanı sıra finansal teknolojiler (fintek platformları) ve kripto cüzdanı sunucularını da kapsıyor. Tüm bu platformlar, kullanıcılarının yıllık gelirlerini yetkililere iletmek zorunda kalacak.

Alınan karar doğrultusunda, Almanya kendi vatandaşlarının yurtdışı kripto gelirlerini de tespit edebilmek için diğer ülkelerle veri alışverişi yapacak. Bu veri paylaşımı sadece AB üyesi ülkelerle sınırlı kalmayıp, ek bir anlaşmayla AB dışındaki ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletiliyor.

Mini sözlük: Federal Merkezi Vergi Dairesi (BZSt), Almanya’da ulusal çapta vergi toplanması ve uluslararası vergi bilgi değişimi süreçlerini yöneten merkezi kurumdur. Kripto işlemleriyle ilgili vergi bildirimlerinin toplanmasında temel rol oynar.

Regülasyon baskısı artıyor

BTC Echo’nun aktardığına göre, bu yeni bildirim yükümlülüğü Almanya’daki kripto sektöründe resmi kuralların baskısını daha da artıracak. Avrupa genelinde geçerli olan Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesi ve yılbaşında yürürlüğe giren DAC8 yönergesiyle birlikte, dijital varlık işlemleri üzerindeki denetim ciddi ölçüde sıkılaştı. Bundan böyle lisanslı hizmet sağlayıcılar, kapsamlı raporlama ve izlenebilirlik süreçlerine daha iyi hazırlanmak zorunda.

Yatırımcılar ise yaptıkları işlemlerin resmi makamlarca daha yakından takip edilebileceğinin bilincinde olmalı.

Düzenleme Kapsam Hedef Yıllık Vergi Bildirimi Tüm kripto hizmet sağlayıcıları Almanya ve diğer ülkelerle otomatik veri paylaşımı MiCA ve DAC8 Avrupa’daki kripto firmaları Piyasa şeffaflığı ve yatırımcı koruması

Vergi avantajı tartışmaları sürüyor

Diğer yandan Almanya parlamentosunda kripto para kazançlarının vergilendirilmesiyle ilgili önemli bir teklif yakın zamanda reddedildi. Yeşiller Partisi tarafından uzun vadeli dijital varlık yatırımlarındaki vergi muafiyetinin kaldırılması yönünde verilen önerge, meclisteki diğer parti grupları tarafından kabul görmedi.

Alman vergi yasalarına göre, bireyler bir yıldan daha uzun süre elde tuttukları kripto varlıklarını elden çıkardığında elde ettikleri kazançlar vergiden muaf tutuluyor. Sunulan yasa teklifinde bu kuralın kaldırılması amaçlanıyordu. Şu anda bu vergi avantajı devam ediyor; ancak hükümet ortağı olan Sosyal Demokratların daha sıkı vergilendirme planları yaptığı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil’in yakında yeni bir teklif sunacağı belirtiliyor.

Son dönemde Almanya’nın ekonomik toparlanma amacıyla kamu harcamalarını artırmaya yönelik adımlar attığı da öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor.