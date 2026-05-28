Sui mainnet çalışmayı durdurdu işlem akışı aniden kesildi

Sui blockchain ağı, Perşembe günü yaşanan ani bir kesintiyle birlikte işlem onaylarını geçici olarak durdurdu. Ağı geliştiren Mysten Labs ekibinden yapılan açıklamada, ana ağda bir tıkanıklık oluştuğu ve bu nedenle işlemlerin askıya alındığı belirtildi. Ekip, sorunun çözümü üzerinde aktif şekilde çalışıldığını vurguladı.

Ağ kesintisinin detayları

Sui’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ana ağın şu anda bir tıkanıklık yaşadığı ve bu dönem boyunca işlemlerin beklemeye alınabileceği uyarısı paylaşıldı. Kullanıcılardan sabırlı olmaları istenirken, yeni gelişmeler oldukça bilgilendirme yapılacağı ifade edildi. Kesintiye neyin yol açtığı ise olayın yaşandığı saatlerde henüz açıklanmadı.

Sui ekibi, ana ağda tıkanıklığın sürdüğünü ve işlem akışının devam etmesi için çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Ekip, güncel bilgiler paylaşılana kadar işlemlerde duraklamaya hazırlıklı olunmasını önerdi.

Bu son olay, Sui’nin karşılaştığı ilk teknik sorun değil. 2023 yılında ana ağını başlatan platform, o tarihten bu yana daha önce de kısa süreli performans düşüşleri ve benzer ağ kesintileriyle gündeme gelmişti.

Sui ağı ve SUI token’in fiyat hareketi

Sui, hızlı işlem kapasitesi ve düşük ücret avantajı iddiasıyla Ethereum ile Solana gibi önde gelen blockchain ağlarına alternatif olmayı amaçlıyor. Ağın yerel token’ı SUI, yaşanan son kesintinin ardından 24 saat içinde yüzde 8 değer kaybederek sert bir düşüş gösterdi. Ancak genel kripto para piyasasındaki hareketlerin karışık seyrettiği görüldü.

Ağ Çıkış Tarihi Son Kesinti Tarihi Yerel Token Son 24 Saatteki Değişim Sui 2023 Perşembe (en son) SUI -8% Ethereum 2015 Major bir kesinti bilinmiyor ETH Karma Solana 2020 Yakın geçmişte aralıklarla SOL Karma

Ağlarda yaşanan bu tür kesintiler, özellikle merkeziyetsiz finans ve blokzincir tabanlı uygulamalar geliştirenler için endişe konusu olmaya devam ediyor. Yüksek performanslı altcoin projeleri, zaman zaman böylesi teknik sorunlarla karşılaşsalar da kullanıcı beklentilerini karşılamak için ağ altyapılarını yükseltmeye çalışıyor.

Mini sözlük: Layer 1 blockchain, kripto para ekosisteminin temelini oluşturan ana blokzincirlerdir. Kendi ağ protokolüne sahip bu altyapılar üzerinde farklı uygulama ve token’lar doğrudan geliştirilebilir; örnek olarak Bitcoin, Ethereum, Sui ve Solana verilebilir.

Mysten Labs ve Sui hakkında özet bilgi

Sui ağını geliştiren Mysten Labs, merkezi olmayan uygulamalar için hızlı ve verimli bir altyapı sunmayı hedefleyen bir teknoloji girişimi olarak biliniyor. Şirket, özellikle yüksek işlem hacmine sahip blokzincirlerin karşılaştığı ölçeklenebilirlik ve performans sorunlarına yenilikçi çözümler üretmeye odaklanıyor.

Yaşanan ağ kesintisi sonrası Sui ekibi, soruşturmanın devam ettiğini ve topluluğa düzenli olarak bilgi vereceklerini açıkladı.