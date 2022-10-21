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Bitcoin ve Nasdaq, S&P 500 Karşılaştırması! Kripto Paralar Son Durum!

Bitcoin artık daha az volatilite görüyor. Bu ne anlama geliyor? Detaylar haberimizde.
20:25
21 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bugün akşam saatlerinde Fed üyesi Daly tarafından yapılan açıklamaların ardından Bitcoin fiyatı bir miktar yükseldi. Ancak halen 20.000 doların altında kalmaya devam ediyor. Kripto paraların kümülatif değeri 911 milyar dolar seviyesinde ve altcoinler önemli destek seviyelerine yakın fiyatlanıyor. Fakat önemli bir gelişme oldu.

Bitcoin ve Hisse Senetleri

Kaiko’ya göre, bir aydan uzun bir süre boyunca 19.000 dolar seviyesinde hareket eden Bitcoin fiyatı volatilite açısından hem Nasdaq hem de S&P 500’den daha düşük bir seviyede bulunuyor. Veri sağlayıcısı tarafından bugün yapılan açıklamaya göre kral kripto para biriminin 20 günlük volatilitesi 2020’den bu yana ilk kez hisse senedi endekslerinin altına düştü. Pazartesi günü Nasdaq’ın volatilitesiyle eşleşecek kadar düşmüştü. Bu, kriptonun kötü şöhretli fiyat dalgalanmalarının yumuşamasının potansiyel yeni yatırımcılara daha az korku getirebileceğini uman birçok topluluk üyesi için iyi bir gelişmedir.

Kaiko ayrıca, Bitcoin’in makroekonomik veri açıklamalarına olan duyarlılığının artmasına rağmen, Bitcoin ile hisse senetlerinin 30 günlük ve 90 günlük dalgalanmaları arasındaki farkın Eylül ayının ortasından bu yana azaldığını söyledi. Bitcoin’in hisse senetleriyle korelasyonu azalmış olsa da hala yüksek ve fiyatı makro ekonomik gelişmeler yönlendirmeye devam ediyor.

Kripto Paralar Son Durum

Kripto para piyasaları yüksek enflasyon, değerlenen dolar, yükselen faiz oranları ve devam eden savaş ve enerji krizi nedeniyle 2022 ikinci çeyreğinden bu yana dalgalı seyretti. Üstelik önümüzdeki yıl için de beklentiler pek iyi değil. AB, İngiltere, Japonya ve diğerleri Fed’in devam eden sıkılaşma politikasından son derece rahatsız. Üstelik bugün Daly tarafından yapılan açıklamalar da artık faizlerin artış hızının düşeceğine dair önemli bir sinyaldi.

Bugün ABD 10 yıllık Hazine tahvili 2008’den bu yana ilk kez %4,308’e kadar yükseldi, ancak bazı Federal Rezerv yetkililerinin faiz artırımlarıyla aşırı sıkılaştırma konusunda endişeli olduklarına dair bir raporun ardından geri çekildi. Dolar endeksi de kazançlarının çoğunu kaybetmeden önce kısa bir süreliğine 113,906 ile seansın en yüksek seviyesine çıktı.

Kripto para piyasası analisti Yuya Hasegawa ise 2 Kasım’daki faiz toplantısına kadar Bitcoin ve altcoinlerin bu nispeten yatay hareketini devam ettirmesini bekliyor.

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