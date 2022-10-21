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Bu Altcoin İçin Karar Vakti Yaklaştı! Fiyat Tek Bir Karar Sonrası Uçabilir!

Bitcoin ve altcoin dünyasında çok ciddi bir sıkışma yaşanıyor. Bu yaşanan sıkışmayı olumlu ve olumsuz etkileyebilecek bir çok olay günyüzüne çıkıyor.
20:45
21 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD merkezli SEC ve Ripple arasında uzun süredir devam eden ve tüm kripto para dünyasını yakından ilgilendiren XRP davası özet karar aşamasına gelmiş durumda. Ripple kısa bir süre önce mühür altına alınmış olan erken bir karar için birbirlerinin önergelerine karşı açıklamalarını sundu. Bununla birlikte, XRP sahiplerinin avukatı, önemli davada bundan sonra ne olabileceğini öne sürdü.

SEC, XRP Davasında Delik Deşik Mi Oldu?

XRP davasında Amicus Curiae olan John Deaton, mahkemenin kararına ilişkin önemli bir ipucu verdi. SEC’in sunmuş olduğu ve Ripple’ın özet yargı talebine muhalefetini vurgulayan belgeleri henüz dosyalanmadığı için okumadığını belirtti.

Bununla birlikte, Ripple’ın hareketine dayanarak ve diğer amicusun ne sunacağını bilerek, XRP avukatı SEC lehine hiç bir karar verilmeyeceğine inanıyor. Bununla birlikte, Yargıcın XRP davasındaki gerçeklere bir jürinin karar vermesini isteyebileceği bir durum da olabilir.

Davalılar, SEC’in XRP ve XRP defterinin piyasaya sürülmesine ilişkin anlatısının hatalar ve eksikliklerle dolu olduğunu belirtti. Komisyonun, Ripple ve sanıkların XRP’yi bir menkul kıymet olarak kaydettirmeleri gerektiği iddialarını destekleyecek geçerli bir yasal teorisi olmadığına inanılıyordu.

SEC’in, sanıkların yatırım sözleşmeleri sattığını ortaya koymaya çalıştığı gerçeğini kanıtlayamadığını vurguladı. Bu arada SEC, XRP’nin satın alınmasının alıcı için herhangi bir hak yarattığını ya da satıcıya herhangi bir yükümlülük getirdiğini iddia etmemiş durumda.

SEC’in önergesindeki boşluklar

Daha önce yapılan araştırmalar, XRP avukatının SEC’in özet yargı önergesindeki boşluklarla ortaya çıktığını bildirdi. Komisyonun XRP davasında tek bir uzmana güvenmediğini belirtti.

SEC, XRP ve Ripple arasındaki fiyat korelasyonunu kanıtlamak için hiçbir girişimde bulunmadı. Ripple ve personelin XRP fiyatlarını pompalamak için nasıl çaba sarf ettiklerine odaklandılar. Bununla birlikte, token sahiplerinin Ripple ekibinin becerilerine bağımlı olduğunu iddia edebilecek hiçbir ifade de bulunmuyordu.

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