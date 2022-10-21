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Poly Coin Yorum: Polymath Alınır mı?

Son 3 ayda zaman zaman yaptığı çıkışlarla yatırımcıların dikkatini çeken Polymath (POLY) için beklentiler neler, uzmanların Poly coin yorumları ne yönde? Hazırsanız "Poly Coin Yorum: Polymath Alınır mı" başlıklı yazımıza başlayalım.
21:30
21 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son 3 ayda zaman zaman yaptığı çıkışlarla yatırımcıların dikkatini çeken Polymath (POLY) için beklentiler neler, uzmanların Poly coin yorumları ne yönde? Hazırsanız “Poly Coin Yorum: Polymath Alınır mı” başlıklı yazımıza başlayalım.

Teknik Veriler Işığında Poly Coin Yorum

Polymath şu anda 200 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) üzerinde işlem görüyor. 200 günlük SMA, 09 Ekim 2022’den bu yana son 12 gündür AL sinyali veriyor. Polymath’ın fiyatı şu anda 50 günlük SMA’nın üzerinde ve bu gösterge 26 Eylül 2022’den bu yana son 25 gündür AL sinyali veriyor.

Algoritmik fiyat tahmin platformu Coincodex’in teknik göstergelerinde göre, Polymath’ın 200 günlük SMA’sı önümüzdeki ay düşecek ve 20 Kasım 2022’ye kadar 0,239805 dolara ulaşacak. Polymath’ın kısa vadeli 50 Günlük SMA’sının 20 Kasım 2022’ye kadar 0,298714 dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI), bir kripto para biriminin aşırı satım (30’un altında) veya aşırı alım (70’in üzerinde) olup olmadığına işaret eden popüler bir göstergedir. Poly coin’in RSI’sı şu anda 48,06 seviyesinde ve bu da POLY fiyatının nötr seviyede olduğunu gösteriyor.

Polymath Alınır mı?

Şimdi gelin Coincodex’in sağladığı verilere göre Polymath alınır mı sorusunun yanıtını vermeye çalışalım. Algoritmik fiyat tahmin platformu Coincodex, internetin, Google’ın, Facebook’un ve mobil cihaz kullanımının artmasına göre kripto paralar için yıllara göre fiyat tahminleri sunmaktadır.

Platform, internetin kullanımının artmasına bağlı olarak Polymath’ın 2023, 2024 ve 2025 yıllarında sırasıyla 0,287693 dolar, 0,371412 dolar ve 0,479493 dolara ulaşmasını öngörüyor. Google’ın ve Facebook’un kullanımının artmasına bağlı olarak fiyatın 2023 yılında sırasıyla 0,347817 dolara ve 0,494337 dolara, 2024 yılında sırasıyla 0,542872 dolara ve 1,096589 dolara ve 2025 yılında ise sırasıyla 0,847315 dolara ve 2,43 dolara ulaşacağı öngörüsünde bulunuyor. Öte yandan mobil cihaz kullanımının artmasına bağlı olarak fiyatın 2023, 2024 ve 2025 yıllarında sırasıyla 0,285264 dolar, 0,365167 dolar ve 0,467450 dolara ulaşacağını öngörüyor.

Tüm bu veriler ışığında, uzun vadede Poly coin‘in önünün açık olduğu görülse de kripto paraların geleceğinin öngörülebilirliğinin son derece düşük olduğunu eklemek gerekiyor.

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