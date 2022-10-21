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Altcoinler önemli bir kısmı düşerken popüler bir altcoine güne yüzde 10 artışla devam ediyor. İnsanlar onu seviyor ve son veriler de bunu doğruluyor. En fazla bahsedilen kripto paralardan oldu ve artan sadece sosyal etkileşimi değildi. Fiyat son 41 dolar dibinin ardından etkileyici biçimde yükseldi. Peki son durum ne?

Ayı Piyasasının Yıldızı Altcoin

Haziran ayına girdiğimizde Celsius’un da iflasıyla kripto para yatırımcıları cüzdanlarındaki paranın hızla erdiğini gördü. Quant (QNT) yatırımcıları da farklı bir şey görmüyordu. Ancak QNT fiyatı haziran dibinden öylesine bir yükseliş başlattı ki bu ralli %439’a ulaştı ve devam ediyor. İşlem hacmi sadece bugün bile %72 oranında arttı ve fiyat güne %10 artışla 180,3 dolardan devam ediyor. Kripto paralar çetin kışla mücadele ederken QNT bundan habersiz gibiydi.

Popüler altcoin son 1 ayda 98 dolar ile 226 dolar arasında hareket etti. 30 gün boyunca birkaç kez QNT fiyatının ayı piyasasında pozitif ayrıştığından bahsetmiştik. Ancak bu denli ciddi bir yükselişi popüler analistler bile beklemiyordu.

QNT Coin Yorum

Kripto para analiz platformu LunarCrush’tan alınan veriler, Quant’ın son üç ay içinde önemli bir sosyal büyüme kaydettiğini ortaya koydu. Sosyal katılımcılarının sayısı 1 Ağustos’taki 1003 sosyal katılımcıdan %1000’in üzerinde artarak 17 Ekim itibariyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 12.560 sosyal katılımcıya ulaştı. Bir varlığın sosyal aktivitesindeki artış, fiyatındaki artışla doğrudan ilişkilidir. Elbette bunun için projenin iflas etmemiş olması gerekiyor. Eğer LUNA gibi bir iflas yaşarsanız o zaman da sosyal aktiviteniz artar. Santiment’ten alınan on-chain veriler QNT sahiplerinin geçen haftayı varlıklarını satarak geçirdiğini ortaya koydu. Öte yandan, QNT’nin borsalardaki arzı, alıcıların birikmesiyle 1 Ağustos’tan bu yana istikrarlı bir düşüş gösteriyordu; dolayısıyla fiyatta artış oldu.

Ancak, 10 Ekim’den bu yana borsalara daha fazla QNT tokenı gönderilerek kısa vadeli satış baskısında bir artış olduğu görüldü. Bu durum, varlığın aynı dönemde düşüş trendine giren borsa dışı arz metriği tarafından da teyit edildi. Bu metrikteki düşüş, varlık dağılımının arttığının bir göstergesidir. Bu hareketler genellikle gelecekte yüksek satış riskine işaret eder. Dolayısıyla, yatırımcıların buna dikkat etmesi gerekir.

Ayrıca, son üç ay içinde balina davranışındaki eşitsizlik de dikkat çekicidir. Elinde 0,001 ila 1000 QNT token bulunduranların sayısı 1 Ağustos’tan bu yana artarken, 1000 ila 1.000.000 QNT token bulunduranlar incelenen dönem içinde QNT varlıklarını kademeli olarak azalttı. Esasen, 0,001 ila 1000 QNT token tutan grup son üç ay içinde yaşanan rallinin sorumlusu gibi görünüyor.