Okuma Süresi: 2 Dakika

Güncel veriler APT için vadedilen ile gerçekleşen arasında önemli farklılıklar olduğunu söylüyor. Peki ama neden? Ethereum katillerine fazlasıyla alıştık ancak şimdi bir Solana (SOL) katilimiz var. Aptos kendisini Solana katili olarak tanımlıyor ve yüksek işlem gücüyle düşük ücretlerin cazibesinin kendisinde olduğunu söylüyor. Peki son veriler, onlar neler söylüyor?

Aptos (APT) Güvenilir Mi?

Aptos mainnet lansmanından bu yana, projenin heyecanını göz önünde bulundurarak yatırımcı beklentilerini karşılamakta zorlanmış olabilir. Aptos Explorer‘a göre, Layer-One blockchain vaatlerini şimdilik yerine getiremiyor. APT, lansman öncesinde kendisine “Solana katili” ismini veriyordu. Ancak saniyede 100.000’in üzerinde işlem destekleme iddiası şimdilik havada kaldı. Bunun ilk günlerde gerçeğe dönüşmesi pek mümkün de değildi. Bu denli büyük bir talebin oluşması erken dönemde şaşırtıcı olurdu. Fakat Aptos blockchain gezgininin sağladığı verilere göre gerçekleşen işlem gücü sadece 11,8 yani vadedilenin çok çok altında bulunuyor.

APT’nin toplam arzı 1 milyar doların biraz üzerindeydi. Aynı zamanda, 102 doğrulayıcının katılımıyla 82,83 milyon APT aktif olarak stake edildi. Ağ üzerinde 6,78 milyon işlem gerçekleşti.

APT Token Geleceği

Silikon Vadisi merkezli Aptos Vakfı‘na göre APT’nin hayata geçmesi dört yıl sürdü. Bu durum, 17 Ekim’de kamuoyuna açıklanan Medium gönderisinde ortaya çıktı. Vakıf, bu projeyi daha fazla insanın Merkezi Olmayan Uygulamalara (DApps) erişmesi için inşa ettiğini belirtti. 4 gün önce yayınlanan duyuruda şunlar yazıyordu;

“Günümüz insanlarının ve gelecek nesillerimizin ihtiyaçlarına hizmet eden, hızla yenilenen ve uyarlanabilir bir blockchaine olan ihtiyaca inanıyoruz. Geliştirilebilirlik, kolay erişim ve insan öncelikli bir kullanıcı deneyimi, web3’ü herkese sunmak için Aptos’un temel ilkelerinden ve benzersiz özelliklerinden bazılarıdır.”

Aptos geliştiricisi olan Josh Lind bu sürecin bir maraton olduğunu ve ağın henüz tam performans çalışmaya başlamadığını kabul etti. Lind’e göre Aptos blockchain’i sorunsuz çalışıyor ve vadettiğini yapabilmesi için sadece zamana ihtiyacı var.

Aptos bugüne kadar erken dönem kullanıcılarına en fazla airdrop veren projelerden biri oldu. Hızlı davranan airdrop avcıları on binlerce dolara kadar kazanç elde etti. Minimum kazançlar ise 1000 dolar seviyelerindeydi. Bu cömert başlangıcı sayesinde Aptos kendi sadık kullanıcı topluluğunu oluşturabilir. Şimdilik platformdaki uygulamalara yoğun bir ilgi var. Elbette bu ilginin temelinde de bundan sonraki potansiyel airdroplar yatıyor.