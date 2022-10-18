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Aptos (APT) Coin Nedir?

Aptos blok zincirinde web3 kullanıcı deneyimini yeniden tanımlayan ürünler, uygulamalar geliştirmeye kendini adamış platform olarak tanımlanıyor.
11:06
18 Ekim 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Aptos blok zincirinde web3 kullanıcı deneyimini yeniden tanımlayan ürünler ve uygulamalar geliştirmeye kendini adamış bir platform olarak tanımlanıyor. Başarılı teknik uzmanlardan oluştuğu ifade edilen ekip, merkezsizliğin faydalarını kitlelere ulaştırmak için daha iyi ağ araçları ve sorunsuz kullanılabilirlik oluşturmayı hedefliyor.

Aptos Coin (APT) Nedir?

Aptos, blockchain alanında karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmek için ölçeklenebilirlik, güvenlik, güvenilirlik ve ölçeklenebilirlik temel ilkeleri doğrultusunda kullanıcılara Aptos blok zincirini sunuyor. Aptos blok zinciri, son üç yılda dünya çapında 350’den fazla geliştirici tarafından geliştirildi. Fikir birliği, akıllı sözleşme tasarımı, sistem güvenliği, performans ve merkezsizlikte yeni ve özgün yenilikler sunmayı hedefliyor. Bu teknolojilerin birleşiminin, web3’ü kitlelere ulaştırmak için temel bir yapı taşı sağlayacağı ifade ediliyor.

Yapılan açıklamalara göre ilk olarak, Aptos blok zinciri, hızlı ve güvenli işlem yürütme için Move dilini yerel olarak entegre ediyor ve dahili olarak kullanıyor. Move dilinde yazılmış akıllı sözleşmeler için resmi bir doğrulayıcı olan Move prover, sözleşme değişmezleri ve davranışları için ek korumalar sağlıyor. Bu güvenliğe odaklanma, geliştiricilerin yazılımlarını kötü niyetli varlıklardan daha iyi korumasını sağlıyor.

İkincisi, Aptos veri modeli esnek anahtar yönetimi ve hibrit saklama seçenekleri sağlıyor. Bu, imza öncesi işlem şeffaflığının ve pratik hafif istemci protokollerinin yanı sıra daha güvenli ve daha güvenilir bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor.

Üçüncüsü, yüksek verim ve düşük gecikme elde etmek için Aptos blok zinciri, işlem işlemenin kilit aşamaları için boru hattı ve modüler bir yaklaşımdan yararlanıyor. Spesifik olarak, işlem yayma, blok metaverse emri, paralel işlem yürütme, toplu depolama ve defter sertifikasyonunun tümü aynı anda çalışıyor.

Dördüncüsü, okunacak ve yazılacak veriler hakkında önceden bilgi sahibi olmayı gerektirerek işlem atomikliğini bozan diğer paralel yürütme motorlarının aksine, Aptos blok zinciri geliştiricilere bu tür sınırlamalar getirmiyor. Beşincisi, Aptos modüler mimari tasarımı, istemci esnekliğini destekliyor ve sık ve anında yükseltmeler için optimize ediyor. Son olarak, Aptos blok zinciri, bireysel doğrulayıcı performansının ötesine ölçeklendirmek için gelecekteki girişimleri deniyor.

Aptos, dijital varlıklar için iki Move modülü sunuyor:

  • Aptos Coin: Coin.move, basit, güvenli ve değiştirilebilir varlıklar için tasarlanmış hafif bir standart olarak tanımlanıyor. Kripto para standardının çeşitli özellikleri sağlamak için kendi move protokolüne ayrıldığı ifade ediliyor.
  • Aptos Token: Token.move olarak tanımlanan move modülünün; zengin, esnek varlıkları, değiştirilebilir ve ödenemez varlıkları ve tahsil edilebilir öğeleri kapsadığı ifade ediliyor.

APT Coin Yorum

Aptos platformunun yerel kripto para birim olan APT coin, özellikle Binance listelenmesi sonrasında dikkatleri üzerine çekti. Bu noktada yatırımcıların nispeten yeni sayılabilecek bu projeye ilgi gösterdikleri görülüyor.

CoinMarketCap verilerine göre APT Coin, 52. sırada kendisine yer buluyor. Bunun yanında yazının yayına hazırlandığı sırada 7,40 dolardan işlem gören APT Coin’in 24 saatlik işlem hacminin 1,123,935,196 USD olduğu görülüyor.

APT Coin Nasıl Alınır?

APT Coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para alım satım platformu Binance aracılığı ile hızlı ve güvenli bir şekilde satın alınabilir.

APT Coin satın almak için öncelikle Binance’e üye olmak ve ardından itibari para göndermek gerekiyor. Türk Lirası ya da dolar gibi bir itibari para gönderiminin yapılmasının ardından APT Coin’in işlem gördüğü Bitcoin (BTC), Tether (USDT) ve BUSD APT işlem çiftinde alım işlemi gerçekleştirilebilir.

Bunlara ek olarak Binance’de sadece piyasa değerinden değil daha düşük değerden de satın alma emri vererek kullanıcılar istedikleri fiyattan satın alma işlemlerini gerçekleştirebilir. Bunun için Limit sekmesini kullanmanız ve almak istediğiniz miktar ile almak istediğiniz fiyatı girmeniz yeterli olacaktır.

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