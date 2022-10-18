Guinness Dünya Rekorları, Bitcoin'i (BTC) "Kriptomani" kategorisi altında rekorlar kitabına ekledi. Böylece, en büyük kripto para Bitcoin, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş oldu.

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Guinness Dünya Rekorları, Bitcoin‘i (BTC) “Kriptomania” kategorisi altında rekorlar kitabına ekledi. Böylece, en büyük kripto para BTC, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiş oldu. Guinness Rekorlar Kitabı’nın son baskısında BTC’nin yanı sıra NFT, taraftar token gibi kripto gelişmeleri de yer alıyor.

Bitcoin, Guinness Rekorlar Kitabı’ndaki Yerini Aldı

Guinness Rekorlar Kitabı‘nın geçen ay yayımlanan 2023 baskısı, Bitcoin, kripto para benimsemesi, fan token‘lar ve NFT’leri kapsayan bir dizi önemli kripto başarısına dikkat çekiyor. Bitcoin, 24 Mart 2022 tarihi itibariyle 816.69 milyar dolarlık piyasa değeri ile şaşırtıcı olmayan bir şekilde en değerli kripto para olarak kabul edilirken, 2009’un başlarında piyasaya sürüldükten sonra dünyanın ilk merkeziyetsiz kripto parası olarak da tanımlanıyor. Guinness Dünya Rekorları’nın yaptığı açıklamada “Bitcoin, işlemleri denetleyecek herhangi bir merkezi kuruluş ya da ‘güvenilir üçüncü taraf’ olmaksızın dijital bir para birimini düzenleme zorluğuna bir çözüm olarak geliştirildi” notu düşülürken, geçmişte güvenilir bir üçüncü tarafa dayanan başka girişimlerin olduğu da belirtiliyor.

Öte yandan El Salvador’un geçen yılın Haziran ayında Bitcoin’i yasal para biri olarak kabul eden ilk ülke olmasından dolayı Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Guinness Dünya Rekorları, El Salvador’un hamlesi için “Dünya Bankası tarafından kınanan bu hamlenin uluslararası transferlerin maliyetini azaltması üzerinde duruluyordu. Yurtdışında çalışanların ailelerine göndereceği paraya bağımlı olan bir ülke için önemli bir husustu” notu düşüldü.

NFT’ler ve Fan Token’lar da Guinness Rekorlar Kitabı’nda

OG NFT projesi CryptoPunks da12 Şubat’ta girişimci Deepak Thapliya’nın CryptoPunk #5822’yi 23.7 milyon dolara (8 bin ETH) satın almasının ardından en “pahalı NFT koleksiyonu” olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Beeple’ın 69.3 milyon dolar karşılığında rekor bir fiyattan yapılan NFT satışının bu kategoride yer almadığını belirtmek gerekiyor. Zira şirket, NFT koleksiyonunu “önceden oluşturulmuş şablonlar üzerine inşa edilmiş sınırlı sayıda sanat eserleri” olarak tanımlıyor.

Taraftar token’ları da Guinness Rekorlar Kitabı’na “fan token’ları” kategorisi altında girdi. Manchester City‘nin 2021’in Haziran ayında Socios aracılığıyla piyasaya sürdüğü token’ı, kitapta 24 Mart 2022 tarihi itibarıyla 47.1 milyon dolarlık piyasa değeriyle “en değerli taraftar token’ı” olarak yer buldu.

Kriptonun Guinness Dünya Rekorları gibi ana akım bir kuruluş tarafından tanınması, Blockchain ve kripto paraların son birkaç yıl içinde kamuoyunda en çok konuşulan konular arasında yer aldığını gösteriyor.