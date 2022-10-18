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Ayı piyasası hız kesmeden devam ederken, önde gelen bir platform SHIB’in rakibi meme coin’i listelediğini duyurdu.

Baby Doge Coin, Onus Finance’ta Listelendi!

Baby Doge Coin”in popülaritesi muazzam bir şekilde arttı. Önde gelen borsaların ve platformların bunu görmezden gelmesi imkansız hale geldi. 2.5 milyon kullanıcısı olan Onus Finance, uygulamasında Baby DogeCoin’i listelediğini duyurdu. Listelemeyi takiben, kullanıcılar platformda BabyDoge gönderebilir, alabilir ve stake edebilir. Ayrıca Onus kullanıcıları, BabyDoge’u USDT ve VNDC gibi diğer kripto para birimleri ile takas edebilir. Yapılan açıklamada, “15 Ekim saat 08:00 itibariyle, Baby Doge Coin’i (BABYDOGE1M) ONUS uygulamasında resmi olarak listeliyoruz. Eklendikten kısa bir süre sonra kullanıcılar şu özellikleri gerçekleştirebilir: zincir dışı işlemler ve takas ” ifadesi kullanıldı. Köpek temalı meme coin, BABYDOGE1M kodu altında listelendi. Buna dayanarak, 1 BABYDOGE1M, 1 milyon BabyDoge token’a eşdeğer durumda. Bu, BabyDoge’un VNDC’ye düşük dönüşüm oranı nedeniyle yapıldı. Duyuruda, “BabyDoge’un VNDC’sine düşük dönüşüm oranı nedeniyle ONUS, BABYDOGE1M’yi 1 BABYDOGE1M = 1.000.000 BabyDoge’a eşdeğer bir değerle listeliyor” açıklamasına yer verildi.

Onus Finance, ücretsiz kripto para depolamak, takas etmek, stake etmek ve kazanmak için bir uygulamadır. Platformun arkasındaki ekip, kripto para piyasasındaki deneyimlerinden bağımsız olarak herkesin benimseyebileceği, kullanıcı dostu bir arayüz ve güvenli bir dijital finansal yatırım çözümü sunuyor. İşlem platformu, Onus’un kripto paraları herkese ulaştırma taahhüdünü takiben, şirket birçok kullanıcıyı kendine çekti. Onus, ticaret platformunda 2,5 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı olduğunu iddia ediyor.

Baby Doge Swap’ın TVL’si Rekor Kırıyor!

Baby Doge Coin‘in en iyi kripto para borsaları tarafından yaygın olarak benimsendiğini görmek şaşırtıcı değil. Baby Doge Coin’in artık bir Oyna-Kazan (P2E) oyunu var. Daha önce bildirildiği üzere BabyDoge, bu ayın başlarında Baby Doge Swap adlı merkezi olmayan borsasını başlattı.

Baby Doge Swap‘ın piyasaya sürülmesinden dört gün sonra, platformda kilitlenen toplam değer 18 milyar doları aştı. Bu, meme coin projesi olarak büyük bir başarıyı temsil ediyor. An itibariyle, Baby Doge Swap’ın TVL’si 23 milyon dolardan fazla ve daha fazla insan DEX’i kullandıkça bu miktarın daha da artması bekleniyor.