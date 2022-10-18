Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, kripto para düzenlemelerinin bir türlü gelmemesi ve düzenleyici netliğin bulunmaması nedeniyle artan volatilite altında işlem görmeye devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) finansal hizmetler şefi Mairead McGuinness, kripto paralarla ilgili daha net düzenlemeler için yapılan çağrılarının ortasında ABD’li politika yapıcılara bu konuda hızla hareket etmeleri ve çalışmaları nihayete erdirmeleri çağrısında bulundu.

“Kripto Para Piyasası Küresel Düzene Sokulmalı”

Financial Times’ın haberine göre, AB finansal hizmetler şefi Mairead McGuinnes, finansal istikrara yönelik bir tehdit olduğunu belirttiği kripto paralar konusunda birtakım uyarılarda bulundu. McGuinnes, uygulanacak herhangi bir düzenleme ile kripto para piyasasının küresel düzene sokulması gerektiğini belirtti.

AB finansal hizmetler şefi, kripto para piyasası için yasalar oluşturmaya istekli diğer ulusların da hızla harekete geçmesi gerektiği görüşünde. Bununla birlikte, AB’nin uyguladığı kripto para düzenlemelerine karşı çıkan bazı yetkililerin varlığı dikkat çeken McGuinness, piyasada farklı görüşten oyuncuların olduğunu ancak hepsinin aynı hedef doğrultusunda hareket ettiklerinin altını çizdi.

Öte yandan McGuinness’in Capitol Hill’de ABD’li politikacılarla bir araya geldiği ve kripto para piyasasının nasıl düzenleneceği konusunda kısa bir konuşma yaptığı gelen bilgiler arasında. McGuinness’in, konuşması sırasında ABD‘li politika yapıcıların AB ile aynı çizgide olduğunu hissettiğini, bununla birlikte Avrupalı politika yapıcıların kripto paraların düzenlenmesi konusunda daha fazla endişelendiklerini aktardığı iddia ediliyor.

Türkiye’de Kripto Para Düzenlemeleri

Dijital Türk lirası için çalışmalar sürerken, kripto para piyasasına düzenleme getirecek Kripto Para Yasası taslağıyla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Yasa taslağının yakın zamanda Meclis’e gelmesi beklenirken, kripto para konusundaki son gelişmelerin Ankara’da masaya yatırılması için kamu ile özel sektör 3 Kasım’da 1’nci Ekonomi Dijital Para Zirvesi‘nde bir araya gelecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan (BTK) üst düzey isimlerin katılacağı zirvede, dijital Türk lirası ile kripto para düzenlemeleriyle ilgili son durum görüşülecek. Düzenlemelerde ne gibi iyileştirmeler yapılabileceği tartışılacak.

Üç ana başlıktan oluşacak zirvenin ilk bölümünde Dijital Para, ikinci bölümünde Dijital Finans ve Fintech, üçüncü bölümünde ise Dijital Ekonomi konuları ele alınacak. Bu çerçevede, Türkiye’nin dijital parası, kripto paralar ve dijital paraya katkıları, kripto para platformları, Türkiye dijital para mevzuatı ve güncel uygulamaları, merkezsiz finans (DeFi), NFT ve dijital paralarda siber güvenlik başta olmak üzere, 3 ayrı oturumda 15 sunum düzenlenecek.