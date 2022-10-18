Okuma Süresi: 3 Dakika

Meme coin’ler arasındaki savaş devam ederken, SHIB’in rakibi proje Binance’ta listelenmek için imza kampanyası başlattı.

Floki Inu, Binance’ı Gözüne Kestirdi!

Twitter’daki resmi Floki Inu hesabı, change.org platformunda Binance’ın FLOKI’yi litelemesi için bir imza kampanyası başlatıldığını duyurdu. Floki topluluğu, kampanyaya büyük destek veriyor. Ancak bu, Floki’nin bu yıl büyük bir borsada listelenmesini talep eden ilk dilekçe değil. FLOKI topluluğu, meme coin’in Binance’ta listelenmesinin dönüm noktası olacağını vurguluyor. Floki Inu ekibinin attığı tweet’e göre, yaklaşık 29.000 kişi şimdiden dilekçeyi imzaladı. Change.org web sitesinden alınan güncel veriler, an itibariyle bu rakamın 35.000’e ulaştığını gösteriyor. Bu yılın ortalarında başlatılan bir başka bir imza kampanyasında Floki Inu’nun popüler ticaret platformu Robinhood’da listelenmesi için imza toplandı. Temmuz ayında change.org’a eklenen bu diekçe, o zamanlar 500’den az imza topladı. Bu yazının yazıldığı sırada, dilekçe’deki imza sayısı 1.902.

FLOKI’nin Binance’ta listelenmesi daha büyük önem teşkil ediyor. Benzer bir dilekçe kampanyası, SHIB’in Robinhood’da listelenmesi için başlatılmlıştı. Kasım ayına kadar SHIB topluluğundan yaklaşık yarım milyon imza toplanmıştı. Sonunda SHIB bu hedefine ulaşmıştı. FLOKI de büyük başarılara imza atmaya devam ediyor. Bu yılın Temmuz ayında, FLOKI kripto borsası LiteBit tarafından listelendi. FLOKI‘nin rakipleri ise son zamanlarda yakımlara odakandı. Floki’nin aksine, diğer popüler meme coin’ler borsalarda fiyatlarını yükseltmek için dolaşımdaki arzlarını kademeli olarak yakma stratejisini benimsedi.

Yakımlarda SHIB ve Baby Doge Ön Planda!

Özellikle, SHIB ve BabyDoge bu yıl aktif olarak yakımlar yapıyor. SHIB, geçen Ekim ayında büyük yakımlara başladı. En aktif SHIB yakma girişimlerinden biri, oyun geliştiricisi ve girişimci Travis Johnson tarafından yönetilen Shib Super Store. SHIB, dolaşım arzını azaltmak için ayrıca Amazon ortaklık programını kullanıyor. Yakın tarihli bir tweet’te Amazon’un Shiba Inu’yu yakmasına izin verme konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Johnson, SHIB’i Amazon satışlarından aldığı komisyonlarla ve ayrıca cep telefonu oyunlarından, YouTube kanalından ve diğer ortaklık programlarından elde ettiği reklam karlarını kullanarak satın alıyor.

Ancak şimdiye kadar, birden fazla yakma girişimi ve ortak çabalara rağmen, Shiba Inu’nun fiyatı etkilenmedi. Şimdiye kadar, bir katrilyon arzından toplam 410.382.016.984.249 SHIB yakıldı. Shibburn takipçisine göre son 24 saat içinde, altı transferde toplam 50.802.530 Shiba Inu yakıldı. Genel yanma oranını %584 artırdı. Genel olarak, geçen hafta 395.803.998 yakılmıştı.