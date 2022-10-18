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Mayıs-Haziran aylarında yaşanan ve milyonlarca yatırımcıyı sarsan kripto para piyasası çöküşü öngörüsü gerçekleşen anonim kripto para analisti Capo, devam eden ayı piyasasının ortasında yükselmesini beklediği altcoin‘leri sıraladı. Analist, yatırımcıların dikkatli olmaları ve kâr almayı unutmamaları konusunda da uyardı. İşte analistin Bitcoin ile birlikte yükselmesini beklediği altcoin’ler.

Analistin Listesindeki Altcoin’ler

Capo olarak bilinen anonim kripto para analisti ve trader’ı, 554 binden fazla Twitter takipçisine önde gelen akıllı sözleşme platformu Ethereum (ETH) ve XRP rakibi Stellar Lumens‘te (XLM) long pozisyon aldığını bildirdi. Analist, ayrıca merkeziyetsiz kimlik doğrulama Blockchain’i Litentry’nin yerel varlığı LIT‘de ve Reserve Token (RSV) olarak bilinen varlığa dayalı stabilcoin’in istikrarını sağlamayı amaçlayan kripto para Reserve Rights Token‘ı (RSR) tuttuğunu söyledi. Kripto para trader’ı ayrıca bir çanta dolusu STEPN (GMT) tuttuğunu belirtti.

Capo’nun söz konusu altcoin’lerde yükseliş bekliyor oluşu Bitcoin’in (BTC) rotasını 14 bin dolar civarındaki potansiyel dip noktaya çevirmeden önce 21 bin dolara kadar sıçramasını beklemesinden kaynaklanıyor. Analist, BTC için ana trendin hala aşa yönde olduğunu belirterek “21 bin dolar çok güçlü bir direnç Altcoin’ler BTC’nin bu hareketi sırasında sahte ralliler yapabilir. Kâr almayı unutmayın.” uyarısında bulundu.

Bitcoin ve Altcoin’lerde Son durum

374.8 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük kripto para Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada 24 saatte kaydettiği yüzde 1,34 yükselişle 19 bin 549 dolardan işlem görüyor. BTC, 13 Ekim’de ABD’den gelen olumsuz enflasyon verileri ile 18 bin 342 dolara kadar gerilemişti.

Analistin yükseliş beklediği en büyük altcoin Ethereum (ETH) ise son 24 saatte yaptığı yüzde 1’in üzerinde çıkışıyla bin 300 doların üzerinde, bin 324 dolardan alınıp satılıyor. Öte yandan analistin yükseliş beklediği diğer altcoin’lerden XLM yazım sırasında 0,1125 dolardan, XRP 0,471 dolardan, LIT 0,7554 dolardan, RSR 0,006651 dolardan ve GMT ise 0,5843 dolardan alınıp satılıyor.