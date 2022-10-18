Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Aptos (APT) Coin Nasıl Alınır?

17:45
18 Ekim 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Aptos, başarılı  teknik uzmanlardan oluşan ekip ile merkezsizliğin faydalarını kitlelere ulaştırmak için daha iyi ağ araçları ve sorunsuz kullanılabilirlik oluşturmayı hedefliyor. Aptos blok zincirinde web3 kullanıcı deneyimini yeniden tanımlayan ürünler ve uygulamalar geliştirmeye kendini adamış bir proje olarak tanımlanıyor.

Aptos Coin (APT) Nedir?

Mo Shaikh ve Avery Ching, güvenli, yükseltilebilir ve ölçeklenebilir bir blok zinciri ağı aracılığıyla herkese merkezsizliğe adil erişim sağlama vizyonunu yerine getirmek için Aptos’u yarattı. Aptos ekibinin, tamamı milyarlarca insana ölçeklenebilen merkezsizliğe evrensel ve adil erişim sağlamaya kendini adamış mühendisler, araştırmacılar, stratejistler, tasarımcılar ve builder’lardan oluşan son derece başarılı bir ekipten oluştuğu ifade ediliyor. Aptos ekibinin çoğu, Move dilinin orijinal yaratıcıları, Move Prover ve Bullshark ve Narwhal mekanizmaları dahil olmak üzere Aptos blok zincirine güç sağlayan teknik yenilikleri geliştirmekle tanınıyor.

Aptos’un vizyonu, ana akım benimsemeyi web3’e getirebilecek ve gerçek dünyadaki kullanıcı sorunlarını çözmek için merkezi olmayan uygulamalardan oluşan bir ekosistemi güçlendirebilecek bir blok zinciri sunmaktır. Misyonu ise esnek ve modüler bir blok zinciri mimarisi sağlayarak blok zinciri güvenilirliği, güvenliği ve performansındaki en son teknolojiyi ilerletmektir.

Aptos blok zincirindeki işlem doğrulamasına katılmak için, doğrulayıcıların gerekli minimum miktarda stake edilmiş Aptos tokenine sahip olmaları gerekir. Stake edilen miktarlar, işlem dağıtımı sırasında 2f + 1 stake ağırlıklı PoAv’ın yanı sıra blok metadata sıralaması sırasında oy ağırlıklarını ve lider seçimini orantılı olarak etkiler. Doğrulayıcılar, ödüllerin kendileri ve ilgili pay sahipleri arasında paylaşılmasına karar verir. Stakerler, önceden kararlaştırılan bir ödül bölümü için tokenlarını stake edecekleri herhangi bir sayıda doğrulayıcı seçebilir. Her dönemin sonunda, doğrulayıcılar ve ilgili pay sahipleri ödüllerini ilgili zincir içi Move modülleri aracılığıyla alacaklardır.

APT Coin Nereden Alınır?

APT Coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para alım satım platformu Binance aracılığı ile hızlı ve güvenli bir şekilde satın alınabilir.

APT satın almak için öncelikle Binance borsasına üye olmak gerekmektedir. Üyeliğin tamamlanmasıyla Binance hesap cüzdanına kripto para veya fiat para birimi transfer edilmelidir. Transferin tamamlanmasının ardından yukarıda belirtilen üç pariteden de APT Coin satın alabilirsiniz. APT/USDT işlem çiftinden satın alma için öncelikle bu paritenin arayüzüne gidilmelidir. APT/USDT arayüzünde limit sekmesinde belirtilen alana satın alınmak istenen miktar girilir. Miktarın belirtilmesinin ardından APT Al emri ile satın alma işlemi gerçekleştirilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Artık Herkes Bu Altcoinden Kazanabilecek! Müjdeyi Verdiler!
Artık Herkes Bu Altcoinden Kazanabilecek! Müjdeyi Verdiler!
Dünyaca Ünlü Bot’tan Kritik Rapor: Yatırımcı 3 Altcoin’e Yöneliyor!
Dünyaca Ünlü Bot’tan Kritik Rapor: Yatırımcı 3 Altcoin’e Yöneliyor!
Popüler Altcoin ve JPMorgan Transferi!
Popüler Altcoin ve JPMorgan Transferi!
Aptos (APT): 4 Analist Son Noktayı Koydu! Shitcoin mi Yoksa Solana Katili mi?
Aptos (APT): 4 Analist Son Noktayı Koydu! Shitcoin mi Yoksa Solana Katili mi?
APTOS Sonrası Gözler Bu Projede! Altcoin Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?
APTOS Sonrası Gözler Bu Projede! Altcoin Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?
Analist İddialı: Binance’taki Bu 2 Altcoin Ani Ralli Görebilir!
Analist İddialı: Binance’taki Bu 2 Altcoin Ani Ralli Görebilir!
Büyük İlgi Gören Altcoin’den AirDrop Müjdesi: Kullanıcılara Milyonlarca Dolar Dağıtıldı!
Büyük İlgi Gören Altcoin’den AirDrop Müjdesi: Kullanıcılara Milyonlarca Dolar Dağıtıldı!
  • ihsan
    1 gün önce

    Abone olduk bakalım

    0
    Cevapla
  • ihsan
    1 gün önce

    Slm

    0
    Cevapla
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Güncel NFT Haberleri
Artık Herkes Bu Altcoinden Kazanabilecek! Müjdeyi Verdiler!
Rock’n’Verse Projesinden Çekildik!
NFT’lerin Gerçek Hayata Dokunuşu: 175.000 Dolara Satılan Gayrimenkul!
Ünlü NFT Firmasından Müjde! Artık Tek Bir Yerden Takip Edilebilecek!
Sonunda Bu da Oldu! Bitcoin, Guinness Rekorlar Kitabı’na Girdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Popüler Altcoin’in TVL’si Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!
Kripto Cüzdanında Hack Şoku! 1 Milyon Dolardan Fazla Kripto Para Çalındı!
Sıcak Gelişme: 100 Milyon Dolarlık DeFi Hack Olayında Fail Belli Oldu!
Haftanın Yıldızı! Bu DeFi Altcoin’i 7 Günde Yüzde 285 Yükseldi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022