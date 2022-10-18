Okuma Süresi: 2 Dakika

Aptos, başarılı teknik uzmanlardan oluşan ekip ile merkezsizliğin faydalarını kitlelere ulaştırmak için daha iyi ağ araçları ve sorunsuz kullanılabilirlik oluşturmayı hedefliyor. Aptos blok zincirinde web3 kullanıcı deneyimini yeniden tanımlayan ürünler ve uygulamalar geliştirmeye kendini adamış bir proje olarak tanımlanıyor.

Aptos Coin (APT) Nedir?

Mo Shaikh ve Avery Ching, güvenli, yükseltilebilir ve ölçeklenebilir bir blok zinciri ağı aracılığıyla herkese merkezsizliğe adil erişim sağlama vizyonunu yerine getirmek için Aptos’u yarattı. Aptos ekibinin, tamamı milyarlarca insana ölçeklenebilen merkezsizliğe evrensel ve adil erişim sağlamaya kendini adamış mühendisler, araştırmacılar, stratejistler, tasarımcılar ve builder’lardan oluşan son derece başarılı bir ekipten oluştuğu ifade ediliyor. Aptos ekibinin çoğu, Move dilinin orijinal yaratıcıları, Move Prover ve Bullshark ve Narwhal mekanizmaları dahil olmak üzere Aptos blok zincirine güç sağlayan teknik yenilikleri geliştirmekle tanınıyor.

Aptos’un vizyonu, ana akım benimsemeyi web3’e getirebilecek ve gerçek dünyadaki kullanıcı sorunlarını çözmek için merkezi olmayan uygulamalardan oluşan bir ekosistemi güçlendirebilecek bir blok zinciri sunmaktır. Misyonu ise esnek ve modüler bir blok zinciri mimarisi sağlayarak blok zinciri güvenilirliği, güvenliği ve performansındaki en son teknolojiyi ilerletmektir.

Aptos blok zincirindeki işlem doğrulamasına katılmak için, doğrulayıcıların gerekli minimum miktarda stake edilmiş Aptos tokenine sahip olmaları gerekir. Stake edilen miktarlar, işlem dağıtımı sırasında 2f + 1 stake ağırlıklı PoAv’ın yanı sıra blok metadata sıralaması sırasında oy ağırlıklarını ve lider seçimini orantılı olarak etkiler. Doğrulayıcılar, ödüllerin kendileri ve ilgili pay sahipleri arasında paylaşılmasına karar verir. Stakerler, önceden kararlaştırılan bir ödül bölümü için tokenlarını stake edecekleri herhangi bir sayıda doğrulayıcı seçebilir. Her dönemin sonunda, doğrulayıcılar ve ilgili pay sahipleri ödüllerini ilgili zincir içi Move modülleri aracılığıyla alacaklardır.

APT Coin Nereden Alınır?

APT Coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para alım satım platformu Binance aracılığı ile hızlı ve güvenli bir şekilde satın alınabilir.

APT satın almak için öncelikle Binance borsasına üye olmak gerekmektedir. Üyeliğin tamamlanmasıyla Binance hesap cüzdanına kripto para veya fiat para birimi transfer edilmelidir. Transferin tamamlanmasının ardından yukarıda belirtilen üç pariteden de APT Coin satın alabilirsiniz. APT/USDT işlem çiftinden satın alma için öncelikle bu paritenin arayüzüne gidilmelidir. APT/USDT arayüzünde limit sekmesinde belirtilen alana satın alınmak istenen miktar girilir. Miktarın belirtilmesinin ardından APT Al emri ile satın alma işlemi gerçekleştirilir.