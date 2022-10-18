Okuma Süresi: 2 Dakika

Altcoin yatırımcıları Bitcoin’in devam eden kararsızlığından fazlasıyla zarar gördü. Fakat bu kripto paraya dikkat. Bitcoin henüz 20.000 doları aşabilmiş değil ancak popüler altcoinlerden biri için yükseliş sinyalleri gelmeye devam ediyor. Peki yatırımcıların hangi seviyeleri izlemesi gerek? Güncel veriler ne durumda? Kısa vadeli kripto para fiyat analizinin detayları.

Polygon (MATIC)

MATIC Coin fiyatı yazı hazırlandığı sırada %1,8’lik artışla 0,847 dolara ulaştı. Alıcıların son çabaları Polygon’u 20 EMA (kırmızı) ve 50 EMA (camgöbeği) sınırlarının üzerine itti ve fiyat 0,77-0,93 aralığına yeniden girdi. Düşüş bayrağı, 0,73 dolar seviyesine doğru kırılmaya işaret ediyordu. Nihai yükseliş geri dönüşü, alıcıların kısa vadeli olumsuz senaryoyu bertaraf etmesine neden oldu. Altcoin şimdi bollinger bantlarının tavanına yaklaştı.

Satıcılar ilerleyen saatlerde bu yükseliş kurulumunu bozmak için harekete geçebilir. Şimdilik Bitcoin fiyatındaki 200 dolarlık gerilemeye rağmen MATIC güçlü duruşunu devam ettiriyordu.

MATIC Yorum

MATIC’in son dört gündeki çift haneli büyümesi, 0,87 dolarlık direnç seviyesini yeniden test etmesine yardımcı oldu. 20/50 EMA’lar şimdi yukarı bakarken alıcılar daha yukarı seviyeleri hedefliyor. 0,77 dolarlık destekten gelen son toparlanma, BB’nin üst bandına doğru bir satın alma rallisine neden oldu. Grafiklerde devam eden büyüme, 200 EMA bariyerine ve ardından 0,93 dolar bölgesine takılabilir. Ani bir düşüş eğilimi muhtemelen trend çizgisi desteğinden toparlanma zemini bulacaktır. Bu toparlanma, alıcılar için karlı giriş fırsatı yaratabilir.

RSI yükselişi beklentisini destekliyor. Ayrıca pozitif bir fonlama oranının yanı sıra döviz çıkışlarındaki bir artışın fiyattaki toparlanmayı teşvik ettiğini de söyleyebiliriz. Son birkaç gün içinde, fiyat bir miktar artış gösterdi, ancak boğalar henüz seri zirveleri oluşturmuş değil. MATIC Vadeli İşlem Açık Faizi ise vadeli işlemler piyasasında oluşan yükseliş beklentisini teyit ediyor.

MATIC son 30 günde BTC fiyatıyla yüksek korelasyon paylaştığı için yatırımcıların kripto para kralını da izlemesi gerekecek. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 19.600 seviyesinin altında bulunuyor ve birkaç gündür bu bölge üzerinde kalıcı olamadı. Son gelen yüksek CDD verileri de önümüzdeki saatlerde Bitcoin satışlarının hızlanabileceğine işaret ediyor. Yüksek CDD genellikle büyük düşüşlerin sinyali olarak kabul edilir ancak her sinyal sonrasında bu tarz düşüşler yaşanmayabilir.