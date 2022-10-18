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Terra (LUNA) Kurucusu Do Kwon Bugün Önemli Açıklamalar Yaptı!

Do Kwon nerede ve neden masum olduğunu düşünüyor? Terra Kurucusu tüm bu soruşturmanın siyasi olduğunu düşünüyor.
20:53
18 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

İflas eden Terra’nın kaçak kurucusu Do Kwon bugün Unchained podcast’ine katıldı. Birçok konuda önemli açıklamalar yaptı. Do Kwon, kaçak tanımını sevmese de Güney Kore Savcılığı onun nerde olduğunu bilmediklerini açıkladı. Ayrıca hakkında Interpol’den kırmızı bülten de çıkartıldı. Peki piyasadan on milyarlarca doların silinmesine neden olan Do Kwon neler söyledi?

Terra Kurucusu Açıklama

Laura Shin’in sunduğu Unchained adlı kripto podcast’inde yer alan Terra Kurucusu Do Kwon hakkındaki iddialara reddetti ve şunları söyledi;

“Savcıların ceza mahkemesi işlemleri yoluyla yeni düzenlemeler yaratmaya çalışması bizi biraz hayal kırıklığına uğrattı, oysa bu yasama organının ya da en azından mali düzenleyicilerin görev tanımı içinde olmalı”.

Kwon şu anda ülkesi Güney Kore’deki yetkililer tarafından ülkenin Sermaye Piyasası Kanunu’nu ihlal ettiği iddiasıyla aranıyor. Suçlamalar, Terra ekosisteminin ve şirketi Terraform Labs tarafından yaratılan algoritmik stablecoinin iflasından kaynaklanıyor. Mayıs ayında TerraUSD stablecoin’i ABD dolarına olan sabitini kaybederek tüm ekosistemin çökmesine ve yaklaşık 40 milyar dolarlık değerin silinmesine neden oldu. Aynı zamanda kripto paraların kümülatif değerinden de yüz milyarlarca dolar bu olayın ardından silindi.

Terra kurucusu hakkındaki tutuklama kararının örneğinin kendisine ulaşmadığını ve suçlamalarla alakalı tüm detayları sadece medyada okuduğunu söyledi.

Do Kwon Masum Mu?

Bu soruyu kime sorduğunuz önemlidir. Eğer Kwon’a sorarsanız kesinlikle masum olduğunu söyleyecektir. Nitekim katıldığı yayında da “sermaye Piyasası Yasası ile ilgili suçlamaların hiçbirinin uygulanabilir olduğunu düşünmüyorum” diyerek kendisini savundu. Peki tüm bu suçlamalar ve soruşturmalar neden açıldı? Kwon bunun siyasi amaçlı olduğuna inanıyor.

Peki Do Kwon nerede?

“Buna cevap verebilirim, ancak sorun şu ki hangi ülkede ve hangi şehirde yaşadığım konusunda bilgi vermek istemiyorum. Çünkü normal yaşantıma devam etmemin tek yolu bu”.

Kwon, aranan bir kişi olmasına rağmen, röportajlarında defalarca kaçak olmadığını ve yetkililerle iş birliği yapmaya istekli olduğunu belirtti. Ancak, Singapur yetkililerine dayandırılan açıklamalara göre nerede olduğu bilinmiyor ve Kwon bunu açıklamıyor.

Aslında Do Kwon bu etkinlikte yerini ifşa etmemesinin sebebini şöyle detaylandırıyor;

“Bulunduğum yer hakkında medyaya konuşmak istemememin ana nedeni, mayıs ayında çöküş meydana geldiğinde kişisel güvenliğimin tehdit edildiği pek çok durumun yaşanmış olması, insanlar apartmanıma zorla girdiler. Ne zaman yaşadığım yer bilinse, orada yaşamak benim için neredeyse imkansız hale geliyor”.

Kwon, Terra ekosistemini destekleyen kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Luna Foundation Guard’a (LFG) ait 65 milyon dolarlık Bitcoin’in Eylül ayında kripto borsaları KuCoin ve OKX’e taşınmasıyla ilgili iddialara itiraz etti. Fonların bir borsaya taşınmış olmasının satıldıkları anlamına gelmediğini söyledi.

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