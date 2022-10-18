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Piyasa değerine göre ne büyük meme token olan Dogecoin’in fiyatı Twitter tarafından atılan son adımın ardından artış yaşadı. Dogecoin ile Elon Musk arasında ciddi bir bağ var ve Musk daha önce bazı planlarından bahsetmişti. Eğer satış gerçekleşirse Dogecoin için yeni kullanım alanlarının oluşması ve popüler meme coin’in daha fazla yatırımcıya ulaşması bekleniyor.

Dogecoin (DOGE) Neden Yükseliyor?

Bloomberg’e göre, sosyal medya şirketi Twitter bir anlaşma beklentisiyle çalışanlarının hisse senedi hesaplarını kilitledi. Bu, Twitter’ın Elon Musk tarafından satın alınmasıyla yakın zamanda bir anlaşma yapılacağının bir göstergesi olabilir. Ancak anlaşma şartlarında herhangi bir değişiklik olup olmayacağı henüz belli değil. Haberin ardından Twitter hisse ve Dogecoin fiyatı artış yaşadı.

Bloomberg gazetecilerinden Ed Ludlow bu akşam yaptığı paylaşımda Twitter’ın pazartesi günü çalışanlar için hisse senedi ödül hesaplarını dondurduğunu söyledi. Bu gelişme, Elon Musk ile anlaşma yapmak için son tarihin yaklaştığı bir döneme denk geliyor.

Dogecoin Geleceği

Yakın zamanda Elon Musk, Twitter anlaşmasını iptal ettiğinde DOGE fiyatına olanları hatırlayalım. Sürekli düşüşler yaşandı. Muzip milyarderin daha önce yaptığı açıklamalar Dogecoin’in Twitter aracılığıyla yeni kullanım alanlarına sahip olacağı yönündeydi. Ödemeler, bağışlar ve daha fazlası için Dogecoin’in kullanılması bekleniyor. Elon Musk’ın yıllar önce aldığı tek harflik “X(nokta)com” domain’i önümüzdeki yıllarda henüz detayları açıklanmayan bir platforma dönüşecek. Ve Elon, bu hedefini daha erken dönemde gerçekleştirebilmek için Twitter’ı satın almak istiyor.

Ancak bu anlaşma Twitter’daki bot hesapların %5’in üzerinde olduğunu düşünen Musk tarafından bozuldu. Ardından Musk dava açtı ve şimdi yeniden anlaşmaya dönmek istiyor. Bloomberg’in haberine göre Twitter bu hafta çalışanlarına yönelik SSS sayfasını güncelleyerek çalışanlarını bu konuda uyardı. Çalışanlar Hisse Senedi Ödül Merkezi’nden hisse senetlerine erişemeyecek ya da alım satım yapamayacak. Yani artık Twitter satışı büyük ölçüde kesinleşti diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde resmi işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Dogecoin fiyatında ciddi hareketlenmeler görebiliriz. Elbette burası kripto para piyasaları ve Bitcoin’in ani kayıpları sırasında DOGE beklenen performansı gösteremeyebilir.