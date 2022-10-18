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Terra Classic (LUNC) yatırımcının yeni odak noktası olurken, LUNC fiyatının orta vadede hangi seviyelerde olacağı merak konusu oldu.

Birinci Şart: Topluluğun Pes Etmemesi!

Terra fiyaskosunun kurbanları, projenin çöken token’ları Terra Classic (LUNC) ve UST Classic’i (USTC) yeniden diriltme misyonlarından vazgeçmiyorlar. Luna Classic, topluluk odaklı bir projeye dönüşüyor. Büyük Terra çöküşünden sonra, topluluk var gücüyle LUNC’u eski parlak günlerine döndürmeye çalışıyor. Birçok ülkede yatırımcının yeni gözdesi olan token’ın fiyatı sert dalgalanmalar yaşıyor. ABD merkezli finans platformu Investing-Haven analistleri LUNC fiyatına dair çarpıcı tahminde bulundular.

Analistlere göre, Terra Classic Terra 2’den daha fazla gelişme potansiyeline sahip. Bunun nedeni, LUNC’un, Terra 2’den çok daha merkeziyetsiz, çok aktif ve tutkulu bir topluluk tarafından yönlendirilmesi. Analistler ayı piyasası devam ederken, LUNC‘un geleceğini tahmin etmek için kullanabilecekleri çok fazla veri veya emsal olmadıklarını belirtiyor. Her şey topluluğun ne kadar aktif olacağına bağlı olacak. LUNC fiyatı kripto para piyasasındaki genel eğilim ve topluluğun duyuruları ile şekilleniyor. Buna özellikle yakımlar, projeler, ortaklıklar ve teklifler öncülük ediyor. Binance duyurusu sonrası LUNC büyük oranda değer kazanmıştı.

İkinci Şart: Bitcoin Fiyatı, Yeni Listemeler ve Yakım Oranları!

Analistler LUNC için 2023 tahminini yaparken varsayımları, topluluğun çok aktif olmaya devam edeceği yönünde. Nihayetinde, topluluk, blok zinciri ağındaki kullanım durumlarını yeniden etkinleştirecek bir yol haritası geliştirilecek şekilde kendilerini organize etmeye başladı. Makroekonomik şartları göz önünde bulunduran uzmanlar Bitcoin‘in (BTC) 2023’te 40.000 dolara ulaşma şansının olduğunu düşünüyor. Altcoin’lerin fiyatını etkileyen en önemli unsurlardan bir tanesi Bitcoin ve Ethereum’un (ETH) fiyat performansı. Analistlere göre, hedefledikleri LUNC fiyatının gerçekleşmesi için BTC’nin 33.000 dolar seviyeinin üzerinde durması gerekiyor. Sonuç olarak analistler LUNC’un 1 dolara ulaşamayacağını ancak 0,001 dolara çıkacağını öngörüyor. Bu, mevcut fiyata göre yaklaşık 3 kat daha fazla bir rakam. Analistler 2023 sonrasında uzun vadede ise LUNC’un 0.009 doları aşabileceğine inanıyor. LUNC, an itibariyle 0.0002532 dolardan işlem görüyor.

Birkaç kripto para borsası, tüm LUNC zincir üstü işlemler için %1,2 vergi/yakım mekanizmasını uygulamış olsa da, Terra Classic topluluğu fiyata ivme kazandırmak için hala daha fazla token yakmak istiyor. Terra Classic topluluğu, şimdi de LUNC’un sıfır komisyonlu yatırım platformu Robinhood’da listelenmesi için düğmeye bastı. Topluluk, Robinhood’un LUNC’u listelemesi için Change.org’da bir çevrimiçi imza kampanyası başlattı. Uzmanlara göre, yeni listemeler ve yakım oranlarının artması da fiyat üzerinde etkili olur.