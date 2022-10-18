Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Terra Classic (LUNC): İşte Ünlü Platformdan En Gerçekçi Fiyat Tahmini: 2023!

Terra Classic (LUNC): İşte Ünlü Platformdan En Gerçekçi Fiyat Tahmini: 2023!

Terra Classic (LUNC) yatırımcının yeni odak noktası olurken, LUNC fiyatının orta vadede hangi seviyelerde olacağı merak konusu oldu. 
22:05
18 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Terra Classic (LUNC) yatırımcının yeni odak noktası olurken, LUNC fiyatının orta vadede hangi seviyelerde olacağı merak konusu oldu.

Birinci Şart: Topluluğun Pes Etmemesi!

Terra  fiyaskosunun kurbanları, projenin çöken token’ları Terra Classic (LUNC) ve UST Classic’i (USTC) yeniden diriltme  misyonlarından vazgeçmiyorlar. Luna Classic, topluluk odaklı bir projeye dönüşüyor. Büyük Terra çöküşünden sonra, topluluk var gücüyle LUNC’u eski parlak günlerine döndürmeye çalışıyor. Birçok ülkede yatırımcının yeni gözdesi olan token’ın fiyatı sert dalgalanmalar yaşıyor. ABD merkezli finans platformu Investing-Haven analistleri LUNC fiyatına dair çarpıcı tahminde bulundular.

Analistlere göre, Terra Classic Terra 2’den daha fazla gelişme potansiyeline sahip. Bunun nedeni, LUNC’un, Terra 2’den çok daha merkeziyetsiz, çok aktif ve tutkulu bir topluluk tarafından yönlendirilmesi. Analistler ayı piyasası devam ederken, LUNC‘un geleceğini tahmin etmek için kullanabilecekleri çok fazla veri veya emsal olmadıklarını belirtiyor.  Her şey topluluğun ne kadar aktif olacağına bağlı olacak. LUNC fiyatı kripto para piyasasındaki genel eğilim ve topluluğun duyuruları ile şekilleniyor. Buna özellikle yakımlar, projeler, ortaklıklar ve teklifler öncülük ediyor. Binance duyurusu sonrası LUNC büyük oranda değer kazanmıştı.

İkinci Şart: Bitcoin Fiyatı, Yeni Listemeler ve Yakım Oranları!

Analistler LUNC için 2023 tahminini yaparken varsayımları, topluluğun çok aktif olmaya devam edeceği yönünde. Nihayetinde, topluluk, blok zinciri ağındaki kullanım durumlarını yeniden etkinleştirecek bir yol haritası geliştirilecek şekilde kendilerini organize etmeye başladı. Makroekonomik şartları göz önünde bulunduran uzmanlar Bitcoin‘in (BTC) 2023’te 40.000 dolara ulaşma şansının olduğunu düşünüyor. Altcoin’lerin fiyatını etkileyen en önemli unsurlardan bir tanesi Bitcoin ve Ethereum’un (ETH) fiyat performansı. Analistlere göre, hedefledikleri LUNC fiyatının gerçekleşmesi için BTC’nin 33.000 dolar seviyeinin üzerinde durması gerekiyor. Sonuç olarak analistler LUNC’un 1 dolara ulaşamayacağını ancak   0,001 dolara çıkacağını öngörüyor. Bu, mevcut fiyata göre yaklaşık 3 kat daha fazla bir rakam. Analistler 2023 sonrasında uzun vadede ise  LUNC’un 0.009 doları aşabileceğine inanıyor.  LUNC, an itibariyle 0.0002532 dolardan işlem görüyor.

Birkaç kripto para borsası, tüm LUNC zincir üstü işlemler için %1,2 vergi/yakım mekanizmasını uygulamış olsa da, Terra Classic topluluğu fiyata ivme kazandırmak için hala daha fazla token yakmak istiyor. Terra Classic topluluğu, şimdi de  LUNC’un sıfır komisyonlu yatırım platformu Robinhood’da listelenmesi için düğmeye bastı. Topluluk, Robinhood’un LUNC’u listelemesi için Change.org’da bir çevrimiçi imza kampanyası başlattı. Uzmanlara göre, yeni listemeler ve yakım oranlarının artması da fiyat üzerinde etkili olur.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Artık Herkes Bu Altcoinden Kazanabilecek! Müjdeyi Verdiler!
Artık Herkes Bu Altcoinden Kazanabilecek! Müjdeyi Verdiler!
Dünyaca Ünlü Bot’tan Kritik Rapor: Yatırımcı 3 Altcoin’e Yöneliyor!
Dünyaca Ünlü Bot’tan Kritik Rapor: Yatırımcı 3 Altcoin’e Yöneliyor!
Popüler Altcoin ve JPMorgan Transferi!
Popüler Altcoin ve JPMorgan Transferi!
Aptos (APT): 4 Analist Son Noktayı Koydu! Shitcoin mi Yoksa Solana Katili mi?
Aptos (APT): 4 Analist Son Noktayı Koydu! Shitcoin mi Yoksa Solana Katili mi?
APTOS Sonrası Gözler Bu Projede! Altcoin Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?
APTOS Sonrası Gözler Bu Projede! Altcoin Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?
Analist İddialı: Binance’taki Bu 2 Altcoin Ani Ralli Görebilir!
Analist İddialı: Binance’taki Bu 2 Altcoin Ani Ralli Görebilir!
Büyük İlgi Gören Altcoin’den AirDrop Müjdesi: Kullanıcılara Milyonlarca Dolar Dağıtıldı!
Büyük İlgi Gören Altcoin’den AirDrop Müjdesi: Kullanıcılara Milyonlarca Dolar Dağıtıldı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Güncel NFT Haberleri
Artık Herkes Bu Altcoinden Kazanabilecek! Müjdeyi Verdiler!
Rock’n’Verse Projesinden Çekildik!
NFT’lerin Gerçek Hayata Dokunuşu: 175.000 Dolara Satılan Gayrimenkul!
Ünlü NFT Firmasından Müjde! Artık Tek Bir Yerden Takip Edilebilecek!
Sonunda Bu da Oldu! Bitcoin, Guinness Rekorlar Kitabı’na Girdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Popüler Altcoin’in TVL’si Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!
Kripto Cüzdanında Hack Şoku! 1 Milyon Dolardan Fazla Kripto Para Çalındı!
Sıcak Gelişme: 100 Milyon Dolarlık DeFi Hack Olayında Fail Belli Oldu!
Haftanın Yıldızı! Bu DeFi Altcoin’i 7 Günde Yüzde 285 Yükseldi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022