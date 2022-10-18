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Bu Metaverse Coin’leri İçin Kırmızı Alarm! Düşüş Derinleşebilir!

Geçtiğimiz Kasım ayında zirve noktalarına ulaşan metaverse coin'leri için düşüş giderek derinleşiyor ve bu da yatırımcıyı düşündürüyor.
23:59
18 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Decentraland (MANA) fiyatı 0,75 dolar yatay destek alanının altına düştü ve 0,49 dolar doğru düşmeye devam edebilir. Sandbox (SAND) yeni bir dip seviyesi yaparak yıllık en düşük seviyesine geriledi ve potansiyel bir tersine dönüş belirtisi göstermiyor.

MANA Fiyatı Kritik Desteğin Altına Düştü

MANA, tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 5,91 dolara ulaştığı Mayıs 2021’den bu yana azalan bir paralel kanal içinde düşüyor.  Mayıs 2022’de MANA fiyatı 0,62 dolar gibi düşük bir seviyeye ulaştı ve sıçrayarak bu süreçte çok uzun bir alt fitil oluşturdu (yeşil simge). Bu tür fitiller alım baskısının bir işareti olarak kabul edilir. O dönemde bu durum, potansiyel bir düşüşü önlediği ve hem 0,75 dolarlık destek alanını hem de kanalın destek hattını doğruladığı için çok yükseliş eğilimli bir gelişme olarak görülüyordu.

Ancak, artış sürdürülemedi ve MANA fiyatı 15 Eylül’de bölgenin altına düştü. Fiyat kanalın üst kısmında tutunmayı başarmış olsa da, hiçbir yükseliş işareti de vermiyormuş gibi görünüyor. Aksine, haftalık RSI potansiyel yükseliş ayrışmasını geçersiz kıldı ve 50’nin altına geriledi.

Sonuç olarak, Decentraland fiyatının bir sonraki en yakın uzun vadeli destek alanına doğru yani 0,49 dolara düşmesi beklenilebilir. Bu aynı zamanda kanalın ortasını bir kez daha destek olarak doğrulabilir. Dolayısıyla uzmanların şimdilik en olası MANA fiyat tahmini düşüş yönünde.

SAND Yeni Yılın En Düşüğünde

SAND, 20 Temmuz’da 1,49 dolara ulaştığından beri düşüşünü sürdürüyor. Ağustos 14’te daha düşük bir tepe noktası oluşturdu ve sonrasında düşüş hızını artırdı.  Başlangıçta, SAND fiyatı 0,82 dolarlık yatay alanın (yeşil simgeler) üzerine sıçradı. Bu sıçrama çok önemliydi çünkü bölge daha önce yıllık düşük destek olarak hareket etmişti.

Ancak SAND yukarı yönlü bir hareket başlatamadı ve 10 Ekim’de bölgenin altına indi. 13 Ekim’de SAND 0,69 dolar ile yılın en düşük seviyesine geriledi. Daha sonra uzun bir alt fitil oluşturup sıçrama yapsa da 0,82 dolarlık yatay alanı geri alamadı. Aksine, 18 Ekim’de bölge tarafından reddedildi.

Günlük RSI okumaları düşüş eğiliminde olabilir. Gösterge, yükseliş sapması trend çizgisinin (yeşil) altına düştü ve 50’nin altında yer buldu. Bu düşüş yönlü teknik analiz okumalarının bir sonucu olarak, en olası fiyat tahmini aşağı yönlü hareketin devamı olarak kabul edilebilir.  Bu durumda, SAND fiyatı 0.52 dolar ve 0.26 dolardaki en yakın Fib destek seviyelerine doğru düşebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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