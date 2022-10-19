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Rock’n’Verse Projesinden Çekildik!

10:47
19 Ekim 2022
Coin Türk Yazar: Coin Türk
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Değerli okuyucularımız, bildiğiniz üzere Mart 2022 itibarı ile büyük bir heyecanla yatırımcısı ve partneri olarak Rock’n’Verse NFT Projesinde aktif olarak rol aldık.

10 Ekim 2022 tarihi itibarı ile adı geçen projeden; yapmış olduğumuz yatırım tutarını, hediye olarak dağıttığımız onlarca değerli NFT’yi ve aylar boyunca özveriyle harcamış olduğumuz emek ve mesaiyi içeride bırakarak projeden tamamı ile çekildiğimizi duyurmak istiyoruz.

Bu kapsamda teknik olarak verdiğimiz desteği de çektiğimizi, projeye ait mevcut NFT kontratının tarafımızca hazırlanmış olması ve özel anahtarlarının bizde de bulunması nedeniyle bu kontratın ileriye dönük güvenlik zafiyeti yaratacağını düşünerek bundan sonraki proje çalışmalarında kullanılmasının uygun olmayacağına karar verdik. Proje yönetimi yeni bir kontrat hazırlayarak mevcut NFT sahipleri açısından gereğini yapacaktır.

Gelinen noktada Rock’n’Verse Projesinin bundan sonra atacağı adımlar, girişimler, ortaklıklar ve satışlar ile hiçbir ilgimizin olmadığını, başta Onur ATAM olmak üzere Blockchain Bilişim Tek. Yatırım Dan. ve Tic. A.Ş., CoinTürk Haber Portalı ve bağlı markalarının proje ile hiçbir ilişkisinin kalmadığını duyurmak isteriz.

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